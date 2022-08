Le recenti esercitazioni militari della Cina attorno a Taiwan rappresentano le avvisaglie dello scoppio di una nuova guerra nel 2022? E perché il rischio di conflitti civili è oggi più diffuso che in passato? Come rilanciare la cooperazione fra potenze, in un mondo segnato da crisi climatiche, geopolitiche e sanitarie? Come cambiare agricoltura e allevamento per evitare la catastrofe ambientale? E ancora, quali sono le origini delle violenze in Ucraina e perché continuiamo a raccontare l’Africa attraverso stereotipi? Per comprendere la politica internazionale e orientarsi in un mondo che sembra sempre più in crisi, ecco una selezione di 10 letture estive consigliate dagli analisti dell’ISPI.

The avoidable war

di Kevin Rudd

Le esercitazioni militari che la Cina ha programmato in questi giorni attorno all’isola di Taiwan come ritorsione per la visita della presidente della camera dei rappresentanti USA Nancy Pelosi rendono più che mai urgente domandarsi se un conflitto fra gli Stati Uniti e Xi Jinping sia ormai inevitabile. Kevin Rudd, ex Primo ministro australiano, ha studiato, vissuto e lavorato in Cina per più di quarant’anni, dialogando con rappresentanti cinesi di vari livelli, fra cui Xi stesso, e prendendo molto seriamente questo rischio. Rudd conduce il lettore nella descrizione dei cambiamenti epocali che stanno attraversando la regione, sostenendo che l’era del predominio statunitense stia ormai per concludersi, ma rimanendo convinto che il disastro geopolitico non sia ineluttabile. Se la competizione fra le due superpotenze rappresenta un dato di fatto, questa può essere ancora gestita attraverso rispettive “linee rosse” da non oltrepassare, che l’autore elenca nel testo. L’alternativa sarebbe un conflitto con conseguenze globali ben peggiori dell’invasione dell’Ucraina.

Sotto un cielo bianco

di Elizabeth Kolbert

Dopo La sesta estinzione, che le è valso il Pulitzer, Elizabeth Kolbert riprende la parola con autorevolezza nel dibattito globale sul cambiamento climatico per analizzare da vicino alcune recenti, raffinatissime tecnologie messe in atto per invertire la caduta verticale verso il disastro irreversibile. Partendo dunque dal presupposto che nemmeno l’immediata (e inattuabile) dismissione di secoli di progresso tecnologico ci restituirebbe ipso facto la natura, bisogna guardare con attenzione a tutti i tentativi di salvare il pianeta. Anche ai più stravaganti, anche a quelli più pericolosi.

The Power of Crisis: How Three Threats – and Our Response – Will Change the World

di Ian Bremmer

Nel mondo di oggi, segnato da crisi climatiche, geopolitiche e sanitarie c’è ancora spazio per la cooperazione? Secondo Ian Bremmer, fondatore di Eurasia Group, sì, e proprio l’entità delle sfide che ci troveremo di fronte nei prossimi anni dovrebbe costituire lo stimolo principale a ripensare il sistema internazionale, limitando la competizione tra potenze ad alcuni ambiti. Stiamo sprecando già molte opportunità, sapremo invertire la tendenza in tempo?

Freezing Order: A True Story of Russian Money Laundering, Murder and Surviving Vladimir Putin’s Wrath

di Bill Browder

Bill Browder, finanziere americano, ha costruito parte della propria fortuna nella Russia di Putin durante gli anni ‘90. Nel suo libro, pubblicato ad aprile 2022 e diventato subito best seller mondiale, racconta di essere stato espulso dal Paese quando ha cominciato ad acquistare azioni della Gazprom e di altri colossi energetici. Browder, attraverso la propria esperienza personale, fa luce sulle parti più oscure del governo di Putin, mettendo in luce anche le falle dei governi occidentali, offrendo alcuni spunti su come porvi rimedio.

Regenesis: Feeding the World Without Devouring the Planet

di George Monbiot

Lo scrittore e attivista inglese George Monbiot ha vinto l’ultima edizione dell’Orwell prize per la sua quarantennale carriera da giornalista, trascorsa a raccontare foreste pluviali, montagne, coste e mari e a documentare il cambiamento climatico. In questo saggio, Monbiot si concentra sulla terra e sulle risorse che l’umanità continua a sottrarre attraverso l’impiego intensivo di agricolture e allevamenti. Il suo è un monito finemente argomentato: se non cambiamo il nostro modo di procurarci il cibo attraverso la terra, non ci sarà possibilità di ritorno dalla catastrofe ambientale.

Quaderni Ucraini

di Igort

Quaderni ucraini, il reportage a fumetti di Igort, è tornato in libreria lo scorso anno in una versione riveduta e ampliata grazie alla ristampa di Oblomov, la casa editrice diretta dallo stesso fumettista. Per usare le sue parole per descrivere la realizzazione del libro: “Ho trascorso in tutto quasi due anni tra Ucraina, Russia e Siberia, raccogliendo le parole dei testimoni e dei sopravvissuti di un passato terribile che oggi si trovano a essere gli smarriti protagonisti di un presente ancora più incerto.” Sono le parole di un’umanità semplice, di uomini e donne comuni che resistono nonostante un presente inquietante, a guidare Igort nel racconto di uno dei periodi storici più importanti del XXI secolo.

How Civil Wars Start: And How to Stop Them

di Barbara F. Walter

Barbara F. Walter è una delle maggiori esperte al mondo di guerre civili, violenza politica e terrorismo e ha collaborato come consulente con la CIA, il Senato americano e le Nazioni Unite. Nel suo saggio, segnalato anche dal Financial Times, spiega le ragioni dietro l’aumento di conflitti fra civili, in maniera trasversale a molti Paesi: la polarizzazione politica dei cittadini e le condizioni politiche della democrazia (spesso in un ibrido con la dittatura che Walter definisce come “anocrazia”) rendono il rischio di guerre civili più diffuso e duraturo che in passato.

Africa Is Not A Country: Breaking Stereotypes of Modern Africa

di Dipo Faloyin

L’Africa è, naturalmente, un vasto continente composto da 54 stati: partendo da un assunto auto-esplicativo, Dipo Faloyin, scrittore e giornalista nigeriano, sviluppa una riflessione sul perché si parli ancora di Africa come di un’entità monolitica, legata spesso a luoghi comuni di povertà, esotismo e oppressione, invece che ai luoghi fisici, variegati e moderni, per i quali l’autore vuole rivendicare spazio nel sentire collettivo. Faloyin parla di Africa partendo da varie angolazioni (da una parentesi storica a riflessioni sulla valenza del continente per la sensibilità occidentale, dalle leadership politiche alla mancata restituzione di opere d’arte da parte delle ex potenze coloniali), con l’obiettivo di decostruire stereotipi semplicistici su un continente e restituire una sfaccettata (e realistica) complessità.

Beef, Bible and bullets - Brazil in the age of Bolsonaro

di Richard Lapper

Come ha fatto Jair Bolsonaro, un membro del congresso mediocre, un ex militare incline a continue gaffe, a diventare presidente della nona economia del mondo (e locomotiva dell’America Latina)? E, ancora più importante, cosa ha rappresentato per il Brasile, chiamato di nuovo al voto a inizio ottobre, la parabola di un Presidente nazionalista, sciovinista e scettico dei cambiamenti climatici?

Richard Lapper, giornalista già editor dell’America Latina per il Financial Times, raccoglie storie sul campo e le alterna ai dati, mostrando una inconfutabile verità: il conglomerato formato da imprenditori senza scrupoli dell’agricoltura, evangelici ultraconservatori e milizie armate che ha portato all’ascesa di Bolsonaro non è destinato a sparire anche in caso di una trionfale vittoria di Lula, ma peserà ancora molto sulle sorti del Paese.

La crisi libica e l'ordine internazionale

di Luca Raineri

Sono tante le partite aperte in Libia, connesse alla crisi che si protrae dal 2011: la paralisi dell’ONU, il coagularsi del blocco dei BRICS, la metamorfosi della politica estera dell’Unione Europea, la propagazione dello Stato Islamico in Africa, l’emergenza migratoria nel Mediterraneo, la proiezione meridionale di Turchia e Russia. L’autore Luca Raineri, ricercatore in studi di sicurezza presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in questo volume indaga le rifrazioni interne e internazionali di una crisi che rappresenta non solo una sfida all'ordine costituito, ma anche, potenzialmente, al potere politico su cui si fonda la validità di quell’ordine stesso.