Gli effetti collaterali dell’epidemia di coronavirus iniziano a farsi sentire sulle economie africane, nonostante l’Africa rappresenti al momento una delle poche aree geografiche ancora immuni al virus. Una ripercussione attesa e quasi inevitabile, essendo la Cina il primo partner commerciale del continente, con vasti investimenti ed espansione della presenza di imprese cinesi nella regione negli ultimi 15 anni. La domanda di materie prime da parte di Pechino è in brusca frenata, il turismo è bloccato e le esportazioni si sono ridotte per il crollo dei consumi cinesi. Risultato: l’Africa subsahariana rischia di bruciare 4 miliardi di dollari, secondo le valutazioni dell’Overseas Development Institute (ODI). Una quota tutto sommato limitata, se comparata ai potenziali 350 miliardi di dollari globali che potrebbero andare in fumo se l’epidemia non dovesse recedere, ma una somma elevata se si considerano le difficoltà che molti paesi africani stanno già affrontando. Lo scenario aggrava, infatti, le già preoccupanti stime al ribasso del Fondo Monetario Internazionale sull’andamento delle economie dei principali stati del Continente.

Zambia e Angola, rispettivamente grossi produttori di rame e petrolio, sono due dei principali partner commerciali della Cina e di conseguenza i più colpiti dalla riduzione delle importazioni. Il rame si è deprezzato del 7% dall’inizio dell’epidemia, con conseguenze sul cronico indebitamento di Lusaka. La Sonangol, azienda petrolifera statale angolana al centro dello scandalo di corruzione che vede coinvolta Isabel Dos Santos, la figlia dell’ex presidente Eduardo Dos Santos, ha dovuto rivendere a prezzo ribassato un intero carico di greggio già in rotta verso la Cina, a causa della chiusura dei porti. L’Angola esporta il 60% delle sue merci, principalmente petrolio, in Cina e la riduzione degli scambi può comportare una forte contrazione del PIL nazionale. A peggiorare la situazione un ulteriore abbassamento del prezzo del greggio, arrivato a toccare i 54 dollari al barile. Stesso scenario per gli altri grandi esportatori di petrolio africani membri dell’OPEC, Nigeria su tutti, pur meno dipendente dalle importazioni cinesi. Grossa preoccupazione anche in Congo Brazzaville, le cui esportazioni di minerali verso la Cina incidono per la metà sul PIL del paese.

Pechino importa dall’Africa anche beni alimentari e la prolungata quarantena che vede milioni di cinesi chiusi nelle proprie abitazioni ha notevolmente ridotto i consumi. È il caso della carne della Namibia, del vino sudafricano, del caffè di Rwanda e Kenya. Quest’ultimo, secondo il rapporto dell’ODI, sarebbe uno degli stati africani potenzialmente più esposti al contagio economico, in quanto pilastro della Belt and Road Initiative (BRI) lanciata da Pechino. Molte delle infrastrutture realizzate negli ultimi anni nello stato dell’Africa orientale sono state finanziate dalle banche cinesi e le bellezze naturalistiche del Kenya attraggono migliaia di visitatori dalla Cina. In generale, negli ultimi anni i turisti cinesi hanno contribuito per mezzo miliardo di dollari all’industria alberghiera africana, affollando safari e spiagge in Kenya, Sudafrica, Zimbabwe, Mozambico e Mauritius. Alcuni di questi paesi hanno fatto ricorso a misure particolarmente drastiche, bloccando l’ingresso di visitatori cinesi per evitare il rischio di contagio. La decisione della compagna di bandiera keniana, Kenya Airways, di chiudere tutte le rotte con la Cina non aiuta, in tal senso, il comparto turistico in forte affanno.

Non solo esportazioni, turismo e manifatturiero stanno risentendo dell’epidemia cinese, ma anche l’indice azionario sudafricano, il più esposto sui mercati cinesi, sta facendo registrare una contrazione che aggrava il già precario status dell’economia della Nazione Arcobaleno.

Due soli vettori aerei africani, Air Algerie ed Ethiopian Airlines, mantengono tuttora attivi i collegamenti con varie città cinesi, incrementando di fatto i rischi di diffusione dell’epidemia. Sembra esserne consapevole il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Salute, l’etiope Tedros Adhanom Ghebreyesus, che si è detto “molto preoccupato” della capacità di risposta a un possibile contagio da parte di stati con un settore sanitario già precario. L’Etiopia rientra tra i tre paesi africani con la peggiore capacità di risposta ad eventuali casi di coronavirus. L’assenza di riserve fiscali e monetarie e la spesa sanitaria inferiore al 5% del PIL riducono, infatti, le possibilità di un intervento d’urgenza per contrastare un’epidemia. Gli altri due paesi africani considerati altamente a rischio sono il Sudan ed il Ghana.

Secondo il Centro per lo Sviluppo Globale, nessuno tra gli stati del continente sarebbe pronto a gestire la diffusione del virus. Quasi tutti, tuttavia, si stanno attrezzando il più possibile per far fronte a un contagio considerato inevitabile, con ulteriore aggravio sulle casse pubbliche. Sono aumentate le spese per la vigilanza, per allestire laboratori in grado di testare i casi sospetti e l’allestimento di centri di isolamento per eventuali pazienti infetti, con costi al momento non quantificabili.