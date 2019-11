Inizia oggi fino al 10 novembre a Shanghai il più importante raduno annuale di imprese estere in Cina, invitate a esporre i propri prodotti per favorirne la conoscenza e quindi la diffusione sul mercato cinese. Al China International Import Expo (CIIE), inaugurato nel 2018, l’Italia ha partecipato anche lo scorso anno, anche se con risultati poco tangibili (al pari di altri paesi europei, secondo un sondaggio realizzato dalla Camera di Commercio dell’Unione Europea in Cina, EUCCC), ma oggi ha un posto di ospite d’onore. Perciò il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel suo ruolo di promotore del Made in Italy, è intervenuto in apertura, riponendo grandi speranze nei risultati attesi di aumento dell’export italiano verso la Cina. Si tratta quindi di un appuntamento importante che dovrebbe dimostrare gli effetti concreti dell’intesa firmata lo scorso marzo dal presidente della repubblica Sergio Mattarella e dal suo omologo cinese Xi Jinping nella forma di un Memorandum of Understanding (MoU) per la collaborazione dei due paesi nella realizzazione della Belt and Road Initiative (BRI).

I benefici per l’Italia di tale intesa al momento non sono chiari, dal momento che le esportazioni italiane verso la Cina nel 2019 sono diminuite rispetto all’anno precedente, e le poche linee di export che hanno ricevuto il nulla-osta da Pechino sono tutte nel settore alimentare per prodotti non lavorati o semi-lavorati (arance, carne bovina e suina, riso), e non riguardano i confezionati a maggior valore aggiunto nazionale. Inoltre, tali prodotti sono esattamente quelli di cui le tavole cinesi hanno grande necessità, in quanto il paese, sebbene grande produttore, è importatore netto e soffre di una crescente dipendenza alimentare dai suoi fornitori esteri. La EUCCC ritiene che se quest'anno potesse essere firmato almeno l'accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche (IG), ciò proverebbe che è possibile raggiungere accordi rilevanti per le imprese. L’Italia su questo tema ha una forza reputazionale molto alta, che però mal si traduce in forza negoziale. Se è vero, come è stato dichiarato dal precedente governo italiano per giustificarne la firma, che il MoU tra Italia e Cina ha sancito un’intesa simbolica funzionale a fare affari e firmare contratti più facilmente, allora questo è il momento per una verifica al di là delle parole. Invece, si continua (nei fatti e formalmente) ad assecondare una visione cinese dell’Italia e del Made in Italy che riesce persino a superare le idee più becere di un paese che trova la sua vera grande forza produttiva ed esportativa nell’agricoltura. Ancor peggio, al di fuori dell’alimentare, non vi è alcuna traccia di tentativi di aprire il mercato cinese agli importanti settori manifatturieri della meccanica e dei macchinari, la vera forza del Made in Italy ben oltre gli alimenti grezzi. Invece, sempre in agenda il settore turistico, di grande interesse per la nuova classe media cinese, e quindi sempre più al centro delle relazioni bilaterali, soprattutto dalla firma del MoU.

Nata dall’idea di smentire con i fatti la fama della Cina di essere un paese con un difficilissimo accesso al mercato (a fronte di un’attività esportativa molto vivace che all’estero non trova barriere), la CIIE si propone appunto di facilitare tale accesso, anche se i risultati per ora non sono soddisfacenti. La sopra citata indagine della EUCCC rileva anche che permangono grossi ostacoli per partecipare all'evento, in particolare il costo estremamente elevato della partecipazione, le questioni logistiche e le difficoltà a ottenere in anticipo le informazioni pertinenti, che dissuadono in particolare le piccole e medie imprese. Il sondaggio rileva inoltre che solo la metà dei partecipanti ha fatto affari l'anno scorso. Molte offerte non hanno visto alcun seguito, per mancato rispetto degli accordi da parte delle controparti cinesi. Al momento, dunque, la CIIE si presenta di fatto come la moderna versione degli omaggi resi un tempo all’imperatore da mercanti e ambasciatori nel tentativo di entrare nelle sue grazie. Infatti alla CIIE sono invitati capi di stato e ministri, insieme a selezionate imprese, ma finora ha portato risultati soltanto nei casi e nei settori indispensabili alla Cina, e mai in quelli che si pongono in concorrenza con produzioni locali. Servono invece risultati concreti che dimostrino la reale apertura alle importazioni dall’Europa e agli investimenti esteri. Se è vero che le autorità cinesi vogliono concludere un accordo globale sugli investimenti con l’UE entro il 2020, un modo per capire quanto solido e ambizioso possa davvero essere è attraverso i passi che la Cina si potrebbe prestare a compiere in questi giorni.

È presto per capire quanti dei tanto a lungo attesi passi saranno effettivamente presi in questi giorni a Shanghai, come potrebbe suggerire la presenza di capi di stato e ministri europei. I capitoli più delicati per l’UE nel suo insieme sono affrontati in altri contesti con una adeguata presenza istituzionale, tant’è che in questi giorni saranno organizzati incontri paralleli per procedere nel dialogo bilaterale, per esempio sulle riforme dell’Organizzazione per il Commercio. Per l’Italia, in particolare, i capitoli più delicati del MoU sulla BRI – investimenti in infrastrutture strategiche nazionali e apertura del mercato 5G – non sono all’ordine del giorno. Tra gli altri, saranno presenti, rappresentati dal capo di stato, Francia, Germania e altri 60 paesi, di cui 15 come ospiti d’onore. Non si capisce quale sia la reale differenza tra questi ultimi e gli altri paesi e quali maggiori risultati sia lecito aspettarsi, al di là di una menzione sul sito dell’expo. Di certo il confronto con la Francia appare impari già in partenza, poiché il presidente Emmanuel Macron dopo Shanghai andrà a Pechino in visita di stato ufficiale e difficilmente si accontenterà di semplici strette di mano.

Invece Di Maio oggi ha portato in dono al presidente Xi una maglietta della nazionale e del prosecco, a sancire un’immagine dell’Italia che nella recente narrativa cinese è protagonista, insieme agli altri paesi del Mediterraneo, di una cooperazione agricola e culturale, mentre con Francia e Germania la Cina coopera nei campi della scienza e della tecnologia. Al di là delle confermate e preoccupanti divergenze tra i risultati attesi e quelli dichiarati del MoU nel breve periodo, ci si chiede se vi sia e quale sia la direzione che il governo italiano intende imprimere alle relazioni bilaterali nel medio termine.