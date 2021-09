In Brasile è scontro aperto tra Bolsonaro e la Corte Suprema, e mentre i cittadini si riversano per le strade il paese oscilla dai timori per il golpe all’ipotesi di impeachment.

La lunga crisi della democrazia brasiliana non è finita. A dimostrarlo due giorni fa, il 7 settembre giornata dell’indipendenza del Brasile, sono state le poderose manifestazioni a Brasilia e San Paolo durante le quali il presidente Jair Bolsonaro ha lanciato un attacco violento alle istituzioni democratiche del paese. Rivolgendosi alla folla, il leader di estrema destra ha minacciato direttamente la corte suprema e i suoi giudici. “O il leader di questo ramo del potere tiene sotto controllo questo ministro, o questo ramo subirà ciò che nessuno di noi vuole” ha detto Bolsonaro. Ormai da lunghe settimane il presidente è protagonista di un aspro confronto con il parlamento e la magistratura che resistono ai suoi tentativi di riscrivere le regole elettorali in vista delle elezioni del 2022 e archiviare le indagini a suo carico e dei suoi alleati politici. Sebbene la polizia abbia stimato che alle manifestazioni nelle due città abbiano partecipato più di 100.000 persone, e che non siano mancati momenti di tensione, i tafferugli non sono degenerati in violenza e si è scongiurato il rischio – paventato alla vigilia – che si ripetesse qualcosa di simile all'insurrezione del 6 gennaio negli Stati Uniti.

Bolsonaro come Trump?

La Corte Suprema “non si lascia intimidire” e ribadisce che “l’invito a ignorare le decisioni della magistratura, da parte di un capo di stato, è un attacco alla democrazia e un crimine da affrontare per il Congresso”. Così il presidente della Corte Luiz Fux ha risposto alle accuse di Bolsonaro secondo cui il sistema di voto elettronico utilizzato in Brasile è “pieno di frodi”. Con una parabola sempre più simile a quella di Donald Trump, il presidente brasiliano ha intensificato i suoi attacchi contro le istituzioni man mano che il suo indice di gradimento calava. Oggi, secondo diversi sondaggi la percentuale di cittadini che disapprova l’operato del governo è pari al 63% della popolazione e lo sfidante Luiz Inacio Lula da Silva è costantemente in testa a 7 o 8 punti di distanza dal presidente nelle intenzioni di voto degli elettori. Alcuni sondaggisti vanno oltre e avanzano l’ipotesi che, se continua di questo passo, Bolsonaro non riuscirà neanche ad arrivare al ballottaggio, perdendo rovinosamente al primo turno. “Ho tre alternative per il mio futuro: prigione, morte o vittoria”, ha detto Bolsonaro intervenendo a un raduno di leader evangelici, suoi convinti sostenitori, la scorsa settimana. “Potete star certi che la prima non avverrà. Sto facendo la cosa giusta e non devo niente a nessuno. Solo Dio mi porterà via da qui”.

Guerra di propaganda?

Ma se è vero che Bolsonaro sta perdendo il sostegno popolare, finora l'indignazione pubblica per la malagestione del Covid, gli scandali, l'elevata disoccupazione e l’inflazione galoppante non si sono tradotte in conseguenze politiche. E questo anche grazie al fatto che il presidente gode di una fitta rete di alleanze all’interno del Congresso che lo ha tenuto al riparo da eventuali procedure di impeachment, che l’opposizione invece invoca a gran voce. La corte suprema ha aperto su di lui, e sulla sua cerchia ristretta, una lunga serie di indagini, inclusa un’inchiesta sulla presunta diffusione di notizie false. Per tutta risposta il presidente ha emesso un decreto che modifica le regole per la moderazione dei contenuti sui social media e potrebbe, secondo i critici, ostacolare la lotta alla disinformazione. Bolsonaro si è scagliato contro “la censura” applicata contro profili e contenuti diffusi da ambienti vicini alla presidenza ma ritenuti dai gestori delle piattaforme vere e proprie fake news. Il nuovo provvedimento stabilisce che ci debba essere una “giusta causa” per rimuovere contenuti o sospendere utenti (per esempio commissione di reati, violenza) e impone alle piattaforme online nuovi protocolli per applicare tali sospensioni.

Democrazia a rischio?

Anche le manifestazioni di due giorni fa rientrano, secondo gli osservatori, in una logica di propaganda mista a strategia politica: Bolsonaro le avrebbe convocate per rappresentare un consenso che non ha più, sfruttandone l’onda lunga per poter cucire una nuova maggioranza con i partiti di centro. Non a caso a luglio il presidente ha nominato come nuovo capo di gabinetto Ciro Nogueira, esponente di spicco del Centrao, il ‘grande centro’ formato da circa 200 deputati di oltre 10 partiti. Una compagine parlamentare priva di un’identità politica ma che ha sostenuto tutti i presidenti brasiliani degli ultimi decenni in cambio di influenza e poltrone. La loro fedeltà si è rivelata fondamentale per bloccare tutti i recenti tentativi dell’opposizione di chiamare il presidente a rispondere del suo operato. Ma c’è chi vede negli attacchi del presidente alla magistratura e i suoi comizi qualcosa di più di una strategia o della semplice retorica. Come Jorge Solla, deputato di opposizione che denuncia su Twitter: “L’obiettivo di Bolsonaro è creare il caos per poter decretare il Glo (Garanzia di Legge e Ordine, una sorta di stato d’emergenza, ndr) e dispiegare le forze armate per le strade”. In un Brasile stanco, impoverito e piegato dalla pandemia sono in molti in queste ore a temere che la crisi possa sfociare in un golpe. Finora però le istituzioni democratiche hanno dato prova di riuscire a resistere agli assalti frontali e alle pressioni indebite. La domanda è: reggeranno ancora a lungo?

Il commento

Di Emiliano Guanella, Corrispondente da San Paolo (RSI - Tv Svizzera e La Stampa) e analista politico

“Bolsonaro non ha ottenuto il bagno di folla oceanico che cercava, ma con il suo logorante attacco alle istituzioni ottiene qualcosa di molto più importante; che si eviti di parlare dei problemi attuali del Brasile, dalla crisi economica alla disoccupazione da record, all’inflazione in netta crescita nell’ultimo anno. Il presidente detta così l’agenda politica ad un anno dalle prossime elezioni. Il Brasile rimane sospeso in un limbo, tra minacce di un golpe che non ha spazio per realizzarsi e l’impossibilità di un impeachment presidenziale, visto lo stallo in Parlamento tra favorevoli e contrari al governo. Uno scenario che non piace ai mercati, proprio quando ci sarebbe bisogno di uno slancio per far ripartire davvero l’economia dopo un anno e mezzo di pandemia”.

A cura della redazione di ISPI Online Publications (Responsabile Daily Focus: Alessia De Luca, ISPI Advisor for Online Publications)