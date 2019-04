Si tiene questa sera il Consiglio europeo straordinario su Brexit, summit che dovrà stabilire se concedere o meno una seconda proroga in meno di un mese per evitare che Londra sia costretta a uscire senza un accordo dall’Unione europea venerdì prossimo. A più di due anni dalla notifica formale di Londra che ha fatto scattare il conto alla rovescia per Brexit, tutto è dunque ancora in discussione. Ma l’approssimarsi delle elezioni europee del 23-26 maggio richiede di fare presto, per assicurare il corretto svolgimento delle elezioni ed evitare eventuali problemi legali.

Riusciranno i leader dei 27 Paesi Ue a trovare un accordo sulla concessione di una proroga di Brexit? E si tratterà di una proroga “lunga” o “breve”? Quali i rischi di un no deal, ovvero di una Brexit senza accordo tra Bruxelles e Londra?

Su cosa decide il Consiglio europeo a 27?

Ieri Theresa May ha viaggiato a Berlino e Parigi per colloqui dell’ultimo minuto con la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron. Gli incontri con May si sono tenuti a poco più di 24 ore dal Consiglio europeo straordinario di questa sera, nel corso del quale i leader dei restanti 27 Paesi Ue sono chiamati a decidere se concedere o meno una proroga a Londra, e di quale durata. In queste ore, anche a seguito dei colloqui, sembra farsi strada la possibilità di una proroga lunga e flessibile (c.d. “flextension”), che arrivi fino alla fine del 2019 o l’inizio del 2020. Tutto è però rimesso alla volontà dei 27 che, nel caso intendessero concedere una proroga a Londra, dovranno oggi raggiungere un accordo unanime.

Gli scenari che si aprono sono dunque tre (v. infografica). Nel caso in cui i 27 non riuscissero a raggiungere un accordo unanime sulla concessione di una proroga (o persino semplicemente sulla sua durata), il Regno Unito sarebbe costretto a uscire dall’Unione europea senza un accordo (scenario no deal) alle ore 23 di questo venerdì 12 aprile. Si tratta di uno scenario piuttosto remoto che, tra le altre cose, rischierebbe di creare forte incertezza sui mercati e danneggiare gravemente vari paesi europei, primo fra tutti l’Irlanda. Non è un caso che il primo ministro irlandese Leo Varadkar sabato scorso abbia dichiarato che un Paese Ue che ponesse il veto su una proroga di Brexit “non sarebbe mai perdonato” dal governo e dai cittadini irlandesi.

Nel caso in cui si vada invece nella direzione di una proroga, ci sarebbe da discutere sulla sua durata. C’è innanzitutto l’eventualità di concedere una proroga breve, fino al 22 maggio – giorno precedente a quello in cui si dovrebbero tenere le elezioni europee nel Regno Unito – o al massimo fino al 30 giugno. Il 2 luglio infatti si dovrà tenere la prima seduta del neoeletto Parlamento europeo, e sarà dunque necessario che Brexit si sia tenuta entro quel momento. In caso contrario, le sedute del Parlamento europeo senza i rappresentanti eletti da Londra, fino a Brexit, offrirebbero il fianco a ricorsi legali.

Una minoranza di Paesi Ue sembra ancora favorevole all’ipotesi di una proroga breve, che però rischierebbe di tenere ripetutamente Consigli straordinari per una serie di successivi rinvii di breve durata che accrescerebbero ulteriormente l’incertezza. Inoltre per i 27 è sempre più evidente che May avrebbe grosse difficoltà nel trovare un accordo con i laburisti che possa superare lo scoglio dell’approvazione da parte del Parlamento britannico in meno di tre mesi. Impresa che sarebbe ulteriormente complicata dal fatto che l’Ue ha già categoricamente escluso che l’intesa sull’accordo di recesso trovata tra Londra e Bruxelles a fine 2018 possa essere rimessa in discussione. Un eventuale compromesso tra conservatori e laburisti non può dunque riguardare i termini del ‘divorzio’, ma soltanto la Dichiarazioni politica che va a regolare i futuri rapporti tra Londra e Bruxelles.

Si fa dunque sempre più largo la possibilità che, piaccia o non piaccia, il Regno Unito sia costretto a rimanere un membro dell’Unione europea a pieno titolo ancora per un periodo di tempo significativo. L’ipotesi di una proroga lunga apre scenari molto rilevanti, che meritano una trattazione più dettagliata.

Cosa succederà nel caso di una proroga lunga?

Nel caso di una proroga più lunga, secondo i Trattati Londra dovrebbe partecipare alle elezioni europee, a meno di escamotage giuridici trovati a Bruxelles. In caso contrario, il mancato rispetto dei Trattati europei rischierebbe di inficiare l’intero processo elettorale europeo, esponendo il prossimo Parlamento alla minaccia di ricorsi legali che ne comprometterebbero il funzionamento (per esempio ritardandone l’entrata in carica, o addirittura rendendo nulle tutte le decisioni prese fino alla eventuale data di Brexit).

Se dunque proroga lunga sarà, è bene interrogarsi sull’impatto che la partecipazione del Regno Unito alle elezioni di maggio potrà avere sugli equilibri politici del prossimo Parlamento europeo. Le proiezioni vedono già un rafforzamento dei gruppi politici euroscettici, che comprimendo la tradizionale “grande coalizione” europeista tra popolari e socialdemocratici la costringerebbero a includere nella propria maggioranza anche i liberali di ALDE (oltre al partito di Macron, La République en Marche, che ancora non ha stabilito una sua precisa collocazione).

La permanenza di Londra andrebbe inevitabilmente a incidere su questi equilibri (vedi grafico). In primo luogo, ridurrebbe ulteriormente la già frammentata maggioranza “europeista”, che scenderebbe dal 57% al 55% dei seggi disponibili. Avrebbe inoltre due effetti sugli equilibri interni ai due più grandi schieramenti, quello europeista e quello euroscettico. Per quanto riguarda i primi, il buon risultato previsto da parte dei laburisti britannici consentirebbe ai socialdemocratici di ridurre il declino nei consensi (risalendo dal 19% dei seggi in caso di Brexit al 21%, rispetto al 25% fatto segnare nel 2014). Al contrario, dal momento che i conservatori britannici non appartengono al gruppo dei popolari, questi ultimi vedrebbero ridursi i loro seggi (dal 25% al 23%, rispetto al 29% registrato nel 2014). Nel fronte euroscettico, invece, il gruppo ECR - dove siedono i conservatori britannici - resterebbe nettamente il più grande (crescendo persino di dimensioni e arrivando all’11% contro il 9% del 2014), mentre nessuno dei due altri gruppi politici (ENF, di cui fa parte la Lega, ed EFDD, cui fino a poche settimane fa apparteneva il Movimento 5 Stelle) supererebbe l’8%.

In prima battuta, dunque, una proroga lunga potrebbe scontentare molti: sia i popolari, sia i gruppi euroscettici fino a oggi dati maggiormente in ascesa. In Italia, per esempio, i due partiti di governo (Lega e Movimento 5 stelle) potrebbero risultare svantaggiati dalla permanenza dei conservatori britannici nel gruppo ECR, mentre anche Forza Italia potrebbe non essere felice di vedere il proprio gruppo dei popolari perdere ulteriori consensi.

A livello di funzionamento degli organi comunitari si apre anche un secondo fronte, quello governativo. Sia il Consiglio europeo (dove siedono i capi di Stato e di governo), sia il Consiglio dell’UE (cui partecipano in diverse formazioni i vari ministri degli Stati membri) dovrebbero fare i conti con la continua presenza di un rappresentante del governo britannico proprio in mesi cruciali per il futuro dell’Ue a causa della nomina dei nuovi vertici europei e della riapertura di vari dossier. Sarebbe un prolungamento di quanto succede già da marzo 2017, da quando cioè il Regno Unito ha comunicato formalmente a Bruxelles la propria volontà di lasciare l’Ue. Tuttavia, se fino a oggi il funzionamento di questi due organi è stato reso possibile da una leale collaborazione tra i governi dei 27 e Londra, nel caso in cui nel Regno Unito tornasse alle urne per elezioni anticipate ed emergesse un governo più ostile a Bruxelles il rischio di paralisi potrebbe crescere, in particolare su quei dossier (come il bilancio comunitario) su cui il Regno Unito potrebbe avere interessi specifici ben diversi da quelli dei 27.

No deal: cosa rischia il Regno Unito?

A prescindere dall’entità di una probabile proroga di Brexit, non è comunque da escludere che, nonostante tutto, Londra e Bruxelles non riescano a trovare un accordo (scenario di no deal). Stando agli scenari pubblicati a novembre dal Governo britannico, nel medio-lungo termine qualsiasi tipo di Brexit produrrebbe un effetto negativo rispetto alla permanenza di Londra nell’Ue. Ma tale impatto sarebbe di gran lunga superiore nello scenario di no deal. Più nel dettaglio, l’accordo trovato da Theresa May e ripetutamente bocciato da Westminster avrebbe avuto un impatto negativo sul PIL britannico limitato a un solo punto percentuale di PIL. Nel caso di no deal, invece, l’effetto negativo salirebbe fino all’8%. In termini di PIL pro capite, ciò vorrebbe dire che in un anno un no deal “costerebbe” quasi 3.000 euro a ciascun britannico.

Il motivo di effetti tanto negativi è da ricercarsi innanzitutto nel fatto che gli scambi commerciali tra Ue e Regno Unito verrebbero regolati dalle norme del WTO. Si tornerebbe dunque ad applicare le norme della “nazione più favorita”, che nel caso britannico significherebbe affrontare dazi bassi, ma non a zero. Il dazio medio europeo per i prodotti non agricoli è del 3,2%, ma supera addirittura il 10% per i veicoli e i macchinari e raggiunge una media del 12% per i prodotti agricoli (con un picco del 35% sui prodotti caseari). Secondo stime recenti, il dazio medio pesato per l’interscambio che dovrebbero affrontare gli esportatori britannici verso i paesi Ue sarebbe del 5,7%. Se si considera che per il Regno Unito i paesi dell’Ue conta per circa la metà del proprio interscambio totale, si hanno ben chiare le dimensioni dei rischi di un’uscita senza accordo.

A questi nuovi dazi si dovrebbero poi aggiungere quelli con tutti i paesi che hanno accordi di libero scambio negoziati con l’Unione europea. Di questi accordi il Regno Unito ha sinora beneficiato essendo uno Stato membro Ue. Ma, in caso di no deal, tali accordi cesserebbero di essere applicati sin da subito, fino al raggiungimento di un diverso accordo commerciale tra i tanti paesi interessati e Londra. Fino a quel momento, un ulteriore 16% delle esportazioni britanniche dovrebbe affrontare nuovi dazi, che sarebbero in media ben superiori a quelli con l’Unione europea (che è una delle aree commerciali con i dazi esterni più bassi al mondo).

Infine, un ulteriore e prolungato rischio riguarderebbe le cosiddette barriere non tariffarie. Si tratta di tutto quel corpus di norme e regole che stabilisce gli standard cui devono conformarsi i prodotti prima di essere immessi in un mercato. L’applicazione dei relativi controlli alle dogane potrebbe creare, soprattutto nel periodo immediatamente successivo il no deal, lunghe code e scarsa disponibilità di alcuni beni (come le derrate alimentari che Londra importa in gran quantità), soprattutto in un quadro in cui le capacità di stoccaggio britanniche non siano state sufficientemente aumentate (come molti analisti segnalano da mesi).

La regolamentazione e le barriere non tariffarie hanno un’importanza ancora maggiore per i servizi, in particolare quelli finanziari, che contano per una parte considerevole dell’economia britannica. Motivo per cui già da tempo molti operatori finanziari hanno spostato una parte significativa delle proprie attività da Londra ad altre piazze europee. In caso di no deal quindi, Regno Unito e Ue non avrebbero più un sistema chiaro e veloce nel disciplinare il loro interscambio di prodotti e servizi.

No deal: cosa rischiano i Paesi europei? E l’Italia?

Rispetto al peso che l’Ue a 27 ha per il Regno Unito (v. domanda precedente), per nessun altro paese europeo Londra da sola può essere altrettanto rilevante. Tuttavia, l’importanza del Regno Unito varia a seconda del paese Ue che si prende in considerazione. Per esempio, verso il Regno Unito è diretto il 7% delle merci di Francia e Germania, mentre questa quota supera il 10% nel caso di Paesi Bassi e Irlanda. Oltre all’entità degli interscambi bisogna anche considerare il surplus commerciale. In questo caso, tra i paesi più esposti a un no deal ci sarebbero la Germania (48 miliardi di dollari) e i Paesi Bassi (32 miliardi).

Rispetto agli altri grandi paesi Ue, l’Italia appare a prima vista meno esposta al rischio no deal: solo poco più del 5% delle nostre esportazioni è diretto verso il Regno Unito. Tuttavia è proprio Roma ad avere il terzo maggiore surplus commerciale europeo nei confronti di Londra (12 miliardi di euro l’anno). Un surplus peraltro in aumento negli ultimi anni, che oggi rende il Regno Unito il quinto importatore di beni italiani. Tra i settori di punta del nostro export, i più esposti sono la meccanica strumentale, il tessile, il chimico e l’agroalimentare.

Anche dal punto di vista degli investimenti, uno scenario di no deal dovrebbe avere un effetto limitato sull’Italia. Il nostro paese è infatti uno dei meno “internazionalizzati” tra le economie sviluppate, con una quota di investimenti diretti esteri equivalente al 19% del PIL nel 2016: una percentuale inferiore rispetto alla Francia (28%) e alla media Ue (che supera il 45%). Vale però la pena di ricordare che molti investimenti britannici sono localizzati nel Nord Italia, e in Lombardia in particolare, con il rischio quindi di un effetto consistente a livello locale.

A fronte di rischi comunque relativamente contenuti per l’Italia, non va infine sottovalutato il possibile “effetto contagio”. Lo spread tra i titoli di stato italiani e quelli tedeschi è infatti già piuttosto alto. Nelle scorse crisi legate a Brexit, come per esempio a marzo e a luglio del 2018, lo spread dell’Italia ha reagito spostandosi verso l’alto; tale aumento dimostra che qualsiasi elemento di instabilità, soprattutto quando avviene all’interno dell’Ue, si ripercuote immediatamente sull’Italia a causa dell’elevato debito pubblico e dipendenza dai mercati finanziari.