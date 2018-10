Prima dei politici, si sono mossi gli investitori: esattamente lo scenario peggiore per il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman Al-Saud. Infatti, mentre Gran Bretagna, Francia, Germania e Stati Uniti chiedevano spiegazioni a Riyadh in merito alla sparizione del giornalista saudita Jamal Khashoggi, di cui non si hanno più notizie dal giorno del suo ingresso nel consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul il 2 ottobre scorso, fioccavano le prese di distanza da parte di investitori e media partner internazionali. E questo alla vigilia della Future Investment Initiative che il regno ospiterà dal 23 al 25 ottobre prossimo, ovvero il “bis” dell’evento mediatico che l’anno scorso svelò al mondo il futuristico progetto di NEOM.

Se si trattasse solo di economia, il “caso Khashoggi” rientrerebbe tra i “cigni neri”, ovvero quegli eventi gravi e imprevedibili, capaci di rimescolare le carte e mettere in crisi le strategie, anche quelle più sofisticate. Ma in questo caso, oltre all’evidente sconcerto per la sparizione di una persona e di un giornalista, il “caso Khashoggi” sta diventando il moltiplicatore di una serie di fattori già critici per la leadership di MbS: le difficoltà fisiologiche di “Vision 2030” e del percorso di trasformazione economica post-oil, le tensioni geopolitiche e le scelte divisive in politica regionale (vedi Yemen e Qatar), nonché le resistenze interne alla famiglia reale e all’establishment saudita, accentuatesi dopo gli arresti di massa al Ritz-Carlton del novembre 2017.

Al di là del necessario accertamento di verità e responsabilità, il “caso Khashoggi” ha già restituito la percezione di una leadership, quella di Mohammed bin Salman, che gioca al continuo rialzo, attaccando in tutte le direzioni poiché indebolita e accerchiata non tanto sul piano regionale, quanto su quello domestico. Proprio MbS ha fatto della percezione (di cambiamento, modernizzazione, ringiovanimento, futuro) il pilastro comunicativo della sua fulminea ascesa politica: ma il principe ereditario, che parla e agisce come se fosse il re, non è ancora formalmente sovrano. Una dissonanza tra ruolo e status che cresce proporzionalmente all’aumentare delle resistenze, interne ed esterne, alla sua leadership. E si fa sempre più rischiosa, per la stabilità dell’Arabia Saudita e per gli equilibri mediorientali.

Quasi quattro anni di intervento militare dell’Arabia Saudita in Yemen non hanno sortito neppure la metà di ciò che la sparizione di Jamal Khashoggi sta smuovendo nei circuiti finanziari-mediatici-diplomatici. La sensazione è che, stavolta, il vento stia davvero cambiando nei confronti di Riyadh. Così, mentre il direttore del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde confermava la sua presenza alla Future Investment Initiative, già ribattezzata la “Davos del deserto”, Riyadh inanellava una serie di cancellazioni da parte di molti degli investitori e uomini d’affari invitati, nonché tra i media partner della conferenza (come CNBC, CNN, Financial Times, Bloomberg, New York Times). Virgin Group ha sospeso le trattative con il Public Investment Fund (PIF), il fondo sovrano saudita, che avrebbe dovute finanziare progetti del gruppo di Richard Branson; nelle stesse ore, il Segretario statunitense all’energia Ernest Moniz congelava altresì la sua presenza nel board di NEOM.1 Tra imbarazzo e senso d’urgenza, il Segretario di Stato americano Mike Pompeo è appena giunto a Riyadh per colloqui.

Mai come ora, il regno saudita deve attrarre investimenti dall’estero. Nel 2017, Riyadh ha dovuto frettolosamente ripristinare i tagli che aveva apportato a stipendi e benefit del settore pubblico, il PIL saudita (cresciuto dell’1,2 % nel primo trimestre 2018), si è contratto dello 0,7% nel 2017, la quotazione in Borsa del 5% di Saudi Aramco è stata indefinitamente rimandata, la fuga dei capitali è stata pari a 80 miliardi di dollari nel 2017 (dati JP Morgan), NEOM rimane un progetto vago (la costruzione partirà solo nel 2020). I dati certi non sono positivi: le entrate derivanti dall’introduzione dell’IVA al 5%, in vigore dal gennaio 2018, sono inferiori alle attese, così come le risorse finanziarie recuperate dalle retate anti-corruzione. La “saudizzazione del lavoro” non decolla: più di 300 mila lavoratori stranieri (quegli expatriates ora tassati e con un costo della vita più alto) hanno lasciato l’Arabia Saudita secondo statistiche ufficiali; ma quei posti di lavoro, specie nel settore delle costruzioni, non sono stati occupati da giovani sauditi, che spesso aspirano a impieghi di maggior prestigio o non hanno le competenze adatte.2

Gli strappi di politica estera del principe ereditario sono noti a tutti: l’intervento militare in Yemen senza vittoria e senza via d’uscita, l’embargo contro il vicino Qatar, l’affaire Saad Hariri e l’ingerenza pubblica nella politica libanese, l’interruzione delle relazioni diplomatiche con il Canada dopo un litigio sull’arresto di attiviste saudite in patria. Come ha scritto in un editoriale il professor Gregory Gause “la politica estera dell’Arabia Saudita ha reso Riyadh più debole e la regione meno stabile”.3 Non proprio un buon viatico per lo sviluppo economico di Riyadh.

Egitto, Gran Bretagna, Stati Uniti, Spagna: dopo la tournée del marzo-aprile 2018, l’erede al trono ha diradato le uscite pubbliche e, al contempo, le dichiarazioni roboanti cui ci aveva abituati sin dal 2015, quando suo padre Salman divenne re. Un “basso profilo” interrotto, però, tre giorni dopo la scomparsa di Khashoggi, quando MbS ha parlato della vicenda in un’intervista a Bloomberg, guarda caso un media finanziario globale. Il 33enne principe ereditario ha forse compreso che deve lasciare che l’élite del regno metabolizzi i suoi tanti strappi (le rimozioni dai posti-chiave, gli arresti arbitrari, il ridimensionamento delle gerarchie wahhabite), al fine di non pregiudicare il suo percorso di 'riforma non consensuale': ma potrebbe essere già tardi. Dall’altro, il n°2 di Riyadh sta incontrando serie, forse inattese difficoltà e resistenze lungo la strada della diversificazione economica e del rinnovamento delle leve politico-economiche dell’Arabia Saudita.4 Per esempio, il potere militare non è ancora nelle sue mani, anche perché il regno, seppur verticistico, non è mai stato 'di un solo uomo': nonostante il defenestramento del principe Mutaib, la Guardia Nazionale saudita, il corpo d’élite del regno, è ancora legata al ramo del defunto re Abdullah (predecessore di Salman). Un fattore che potrebbe, alla lunga, fare la differenza.

Mentre gli Emirati Arabi Uniti di Mohammed bin Zayed Al-Nahyan e il Bahrein si sonoprontamente schierati al fianco di Riyadh sul “caso Khashoggi”, denunciando le “false verità” propagate, secondo loro, da Qatar, Iran, Turchia e Fratelli Musulmani, Kuwait e Oman hanno aspettato alcuni giorni prima di esprimere sostegno a Riyadh: nulla di nuovo da quando la diarchia Riyadh-Abu Dhabi ha di fatto commissariato il Consiglio di Cooperazione del Golfo, creando apprensione anche a Kuwait City e a Muscat. Tutte le monarchie della Penisola Arabica, però, hanno bisogno di un’Arabia Saudita forte e stabile. Dunque, nessuno - tra i vicini del Golfo e in Medio Oriente- può permettere che gli azzardi o i calcoli errati di Mohammed bin Salman portino Riyadh fuori rotta. Specialmente adesso che il principe ereditario somiglia davvero a un timoniere in grande difficoltà. Ecco perché la vicenda di Jamal Khashoggi, al di là dell’unanimismo esibito dalle monarchie alleate, potrebbe segnare il ridimensionamento delle ambizioni di Mohammed bin Salman.

1. Reuters, “Media Companies, executives drop out of Saudi event over missing journalist”, 11 ottobre 2018; Rory Jones e Margherita Stancati, “Saudi Journalist’s disappearance sends chill through foreign investors, firms”, The Wall Street Journal, 11 ottobre 2018.

2. Si veda Karen E. Young, “The Difficult Promise of Economic Reform in the Gulf”, Rice University’s Baker Institute for Public Policy-Center for the Middle East, settembre 2018.

3. F. Gregory Gause III, “Is the Saudi Crown Prince Too Disruptive Even for Trump?”, TheWashington Post, 12 ottobre 2018.

4. Eleonora Ardemagni, “Golfo: la frattura con il Qatar e i riflessi sulla politica regionale di Riyadh”, in Osservatorio di Politica Internazionale, Focus Mediterraneo Allargato, n°8, settembre 2018, pp.16-20.