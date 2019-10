“Siamo in guerra contro un potente nemico”, ha dichiarato il presidente cileno Sebastián Piñera. Boom. Che guerra? Che nemico? Santiago è in fiamme, i militari presidiano le strade: se voleva dimostrare di non averci capito niente, c’è riuscito. Non è l’unico: né lui né l’opposizione avevano intuito nulla; né noi analisti e osservatori. La verità è che nessuno s’aspettava una simile raffica di violenza e frustrazione, che tutti sono sorpresi e disorientati. Cos’è successo?

Ragionarci a caldo è sempre temerario. Il rischio di farsi prendere la mano e vedere la storia dove c’è solo cronaca è elevato. Ma l’impressione che la vetrina cilena sia infranta, temo sia fondata. Andiamo per punti e sgombriamo subito il campo dal primo equivoco: la “guerra” cui allude Piñera suppongo sia quella dei “bolivariani”, della rete castrista, chavista, peronista e chi più ne ha più ne metta, contro il baluardo “neoliberale” in America Latina: il Cile, per l’appunto. Che qualcosa del genere esista non ne dubito, benché non ne conosca efficacia e portata: le reti sociali muovono in pochi istanti ciò che i movimenti sociali di un tempo mobilitavano in anni di dura militanza. Ma se il “nemico” riesce a dar fuoco alla miccia che fa scoppiare la bomba, vuol dire che c’era terreno fertile: di questo dovrà dare conto il governo quando avrà finito di gridare al lupo.

Poi c’è il secondo punto: il “disagio” sociale, il “malessere” economico. A chi di mestiere studia l’America Latina e dell’America Latina ha una visione generale, il successo cileno appare indiscutibile. Basta confrontarlo con qualsiasi altro paese dell’area e lo scarto è abbacinante. Non è solo questione di indicatori economici. Lo è anche di efficienza e legittimità istituzionale, qualità della vita, sicurezza giuridica, libertà individuale: ce ne fossero, di Cile, in giro per la regione! Ma per i cileni ciò conta poco ed è giusto che così sia: è inutile predicare a un giovane cileno che i coetanei venezuelani o messicani o cubani se la passano molto peggio; quel giovane non avrà motivo di consolarsi in tal modo: le sue aspettative e le sue frustrazioni sono quelle del contesto in cui vive.

Il terzo punto è “la violenza”: quella di questi giorni è stata così improvvisa e apocalittica da evocare le jacqueries dei secoli andati, le scorribande dei gilet jaunes sugli Champs Elysées, tappi di spumante che esplodono, vulcani che eruttano. Cose inaccettabili, va da sé, in un paese libero che non vieta a nessuno di protestare; difatti molti altri cileni lo fanno picchiando sulle stoviglie, marciando in pace per le strade, votando ogni quattro anni per governi di diversi colori. Essere giovane non è una virtù, né conferisce, come molti credono, ragione a priori. Anzi: è spesso vero il contrario. Inoltre si sta parlando di una frazione della gioventù. Ma una volta emessa la condanna di circostanza, il nodo rimane: quei giovani non sono scesi da Marte, ma saliti dal sottosuolo cileno; sono figli come tutti gli altri del Cile odierno. Tra tanti successi, dunque, qualcosa è anche andato storto. I padri dovranno pur interrogarsi!

Alcuni padri, ossia una parte del ceto politico, non aspettava altro e già si frega le mani: l’avevamo detto che “il neoliberalismo” è l’anticamera dell’inferno! Sono pronti a cavalcare la protesta, a buttare tutto a mare. Pessima idea; sarebbe il classico modo per gettare il bambino di ciò che il Cile può vantare insieme all’acqua sporca di quel che non va e che la rabbia rivela. Sarebbe come far l’eutanasia al paziente per un accesso di febbre: un po’ eccessivo. Ma gridare, come fa il Presidente, al nemico alle porte e alla guerra in corso è altrettanto miope, per non dir di peggio: è giocare col fuoco; chiudere gli occhi invece di sterzare mentre il burrone si avvicina. Dai “padri” ci si attende altro. Cosa?

Questo è il punto: cosa c’è che in Cile, tra tante cose buone, non funziona? Chiedetelo a dieci cileni e undici vi risponderanno: la disuguaglianza. È vero, ma non basta: cos’è la disuguaglianza? Non è solo un dato economico, non sta tutta compresa nel numerino dell’indice di Gini; è questione di cultura, di percezione, di aspettative: non tutte le società accettano o rifiutano la disuguaglianza allo stesso modo; e quella simbolica risulta spesso più insopportabile di quella materiale. Per una società più povera di quella cilena, il problema sarà soprattutto l’accesso ai beni primari; ma proprio perché il Cile ha fatto tanti progressi, patisce violente reazioni contro quella simbolica: gli obiettivi della violenza dei giorni scorsi lasciano pochi dubbi in proposito.

Il Cile è una solida democrazia liberale e tale rimarrà; è un bene, ma forma anche parte del problema: a tanti giovani la democrazia suona piatta, priva di slanci utopici e orizzonti redentivi; sta ai padri convincerli che è meglio così. Il Cile ha un’economia liberale tutto sommato florida: visto come va altrove, conviene la conservi, ampliando però il libero mercato e riducendo lo strapotere dei grandi gruppi. Ma il Cile non ha ancora una società liberale, o ce l’ha solo in parte; per tanti aspetti, la sua gerarchia sociale conserva tratti castali, che in luogo del merito e dell’impegno premiano il ceto di provenienza: scuole private e scuole pubbliche, ospedali privati e ospedali pubblici, quartieri alti e quartieri bassi; liberalizzare la società, agevolare la mobilità sociale sarà il miglior modo per superare la crisi e riparare la vetrina infranta.