Il sistema sanitario cinese è piegato dalle nuove infezioni da Coronavirus, ma Pechino decreta comunque l’abolizione delle quarantene per gli arrivi.

È corsa alla ricerca dei voli in Cina: dopo oltre tre anni di strettissime misure di quarantena per chiunque arrivasse nel paese, Pechino permetterà di nuovo l’ingresso senza quarantena a chiunque sia in possesso di visti turistici, di lavoro, o desideri visitare la propria famiglia a partire dall’8 gennaio. E anche a chi desidera avere un passaporto per recarsi all’estero. L’annuncio è arrivato lunedì, con il declassamento del Covid da virus di pericolosità di Classe A a Classe B deciso dalla Commissione Sanitaria Nazionale. Allo stesso tempo, molti media internazionali raccontano però di un paese piegato dalla nuova ondata di infezioni, con scene che ricordano i mesi più bui del 2020: lunghe file dentro e fuori dagli ospedali, pazienti stipati negli angoli dei reparti di emergenza, e i camini dei crematori che continuano a bruciare ininterrottamente. L’allentamento della rigidissima strategia “zero covid” imposta da Pechino dal 2020 avrebbe portato a un picco di infezioni mai visto prima. Il duro regime di isolamento e lockdown aveva infatti tenuto molti degli 1,4 miliardi di cinesi lontani dal contatto con il virus. Ma bassi tassi di vaccinazione tra i più fragili e scarso investimento in cure di emergenze hanno fatto sì che il paese arrivasse poco preparato a un cambio di marcia così drastico, anche a causa della scarsa efficacia dimostrata dai vaccini autoctoni Sinovac e Sinofarm. Nonostante tutto, il Global Times, giornale ufficiale affiliato all’organo di stampa del Partito Comunista, sostiene che l’impreparazione del sistema sanitario sia solo una esagerazione dei media stranieri.

Il ballo dei numeri?

Ufficialmente, ieri la Cina ha riportato solo tre nuovi decessi legati al Covid. Per Reuterssi tratta di un numero assolutamente incompatibile con la situazione descritta dalle pompe funebri, in cui i forni crematori bruciano continuamente e le processioni funerarie si susseguono senza sosta. “Dobbiamo farlo circa 200 volte al giorno ormai,” ha raccontato un dipendente, “siamo così occupati che non riusciamo nemmeno a trovare il tempo di mangiare.” Sull’inconsistenza dei numeri pesa anche il fatto che le autorità sanitarie considerino morti per Covid solo i pazienti positivi deceduti a causa di polmoniti e problemi respiratori. Ma i conti fanno comunque fatica a tornare. Secondo alcuni modelli statistici, i morti durante queste riaperture potrebbero infatti arrivare fino a un milione. E una delle cause potrebbe essere la situazione di affanno in cui si trova tutto il sistema sanitario. Il New York Timesracconta di ospedali con pazienti stipati anche tra le porte degli ascensori, dove i sanitari che hanno contratto il virus sono così tanti da aver costretto i loro colleghi a coprire le mansioni di cinque persone. Altre strutture hanno smesso di richiedere invece ai dottori di testarsi, in modo di non correre il rischio di rimanere a corto di personale. A impressionare è stato soprattutto il caso a Wuhan di un neurochirurgo che avrebbe dovuto eseguire due operazioni in un giorno mentre combatteva i sintomi del Covid. Nel frattempo il numero dei pazienti si è impennato: all’ospedale Chaoyang di Pechino hanno rivelato a Reuters di avere in media 450-550 pazienti al giorno con bisogno di cure di emergenze, mentre fino a poche settimane fa erano circa un centinaio. Una situazione, insomma, assai diversa dalla versione ufficiale, che parla della costruzione di ospedali progettati ad hoc per trattare i pazienti Covid e una capacità nazionale di 138.100 di letti in terapia intensiva, circa 10 ogni 100.000 abitanti.

Fino a un milione di contagi al giorno?

Ad aver esposto il sistema sanitario a un simile maremoto sarebbero state sia l’insufficiente campagna vaccinale che le conseguenze proprio della politica zero covid, che avrebbe tenuto il virus lontano dalla popolazione, impedendo lo sviluppo della cosiddetta “immunità di gregge”. Nonostante siano state somministrate ufficialmente 3,4 miliardi di dosi di vaccini, con una percentuale di persone pienamente vaccinate del 90%, a rimanere più esposta al virus è proprio la popolazione più fragile. Secondo ilSouth Cina Morning Post, 23,8 milioni di cinesi con più di 60 anni non hanno mai ricevuto nemmeno la loro prima iniezione. E, anche tra i vaccinati, le percentuali di chi ha già ricevuto il booster rimangono basse: solo il 69,8% fra gli over 60, e ancora peggio fra gli over 80, con il 42,4%. Difficile risulta però determinare la reale diffusione del virus nel paese, dato che la autorità hanno deciso di non rilasciare più i dati quotidiani sui nuovi contagi. L’istituto britannico Airfinity ha stimato che ci siano probabilmente circa un milione di nuove infezioni e 5.000 morti per Covid al giorno. Ma le previsioni più preoccupanti vengono dall’interno del paese: secondo una nota riservata divulgata prima di Natale da Financial Times e Bloomberg, il Centro Cinese per il controllo delle malattie ha calcolato che circa 250 milioni di persone, ovvero il 18 per cento della popolazione, si sia infettata nei primi venti giorni di dicembre. Questo significa che metà degli abitanti di Pechino e dello Sichuan avrebbe già contratto il virus. Qualora questi dati – comunicati a porte chiuse- fossero accertati, si tratterebbe di un divario clamoroso rispetto a quelli comunicati ufficialmente, che stimavano solo 62.592 casi sintomatici nello stesso periodo. Ma nulla sembra far pensare a una marcia indietro delle autorità: la Commissione Sanitaria Nazionale sostiene infatti che più del 90% degli attuali casi sarebbero tutti asintomatici o con lievi sintomi.

Frontiere aperte?

Il governo cinese è perciò intenzionato a portare la sua politica sulle riaperture fino in fondo: ai viaggiatori in arrivo non verrà più richiesta alcun tipo di quarantena e Pechino riprenderà l’emissione di passaporti per l’estero. Chi atterra nel paese dopo l’8 gennaio non dovrà quindi più trascorrere cinque giorni in hotel e altri tre confinato a casa, ma solo testarsi almeno 48 ore prima della partenza. Le restrizioni ai viaggi erano l’ultimo bastione della politica di isolamento che ha di fatto separato la Cina dal resto del mondo negli ultimi tre anni. Eppure, la scelta sta venendo accolta con un certo scetticismo da diversi paesi: l’India, Taiwan e il Giapponerichiederanno un test negativo per permettere ai viaggiatori provenienti dalla Cina di entrare nel loro paese. Tokyo starebbe addirittura pianificando di limitare il numero dei voli, mentre gli Stati Unitistanno valutando l’imposizione di nuove misure a causa della “mancanza di dati trasparenti”. Anche l’ Italia ha deciso di reintrodurre l’obbligo di tampone per chi arriva dalla Cina, con gli aeroporti di Malpensa e Fiumicino che hanno già iniziato a offrirli (e secondo il Corriere della sera, sul primo volo di rientro i positivi sarebbero stati il 46%). E se il governo cinese sperava che l’annuncio delle riaperture fosse accolto da un’ovazione dei mercati, si è dovuto purtroppo ricredere: solo i gruppi globali del lusso hanno festeggiato in borsa con aumenti percentuali significativi, mentre Reuters ha rivelato che Tesla ha già deciso di far lavorare la propria fabbrica di Shanghai a regime ridotto nel mese di gennaio. Una volta superato lo shock iniziale, diversi economisti si aspettano comunque un vigoroso rimbalzo. Morgan Stanley, ad esempio, stima la crescita cinese nel 2023 al 5,4%. Che la Cina debba quindi prepararsi ad allacciare la cintura di sicurezza per affrontare i contraccolpi prima di uscire dalle turbolenze?

Il commento

Di Filippo Fasulo, Co-Head Osservatorio geoeconomia ISPI

“Sembra di essere tornati indietro di tre anni, con l’incertezza sul numero di contagi e i paesi stranieri che timidamente si interrogano su misure di controllo per chi arriva dalla Cina. La differenza è che oggi il virus è molto attenuato, ma pare che abbia contagiato centinaia di milioni di persone e non si sa quali conseguenze possano esserci dal punto di vista epidemiologico. Nella migliore delle previsioni, il picco di contagi verrà raggiunto nel giro di un mese, mettendo alla prova ancora a lungo gli ospedali cinesi. Se la strategia di piena riapertura immediata sia stata corretta o meno, lo si saprà solo in primavera.”