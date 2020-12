Si apre a Bruxelles il Consiglio europeo ma è ancora braccio di ferro sul Next Generation EU. Intanto il parlamento italiano approva la riforma del MES che ha lo scopo di aiutare i paesi dell’eurozona durante le crisi economiche.

Sono ore complesse per l’Unione Europea, già alle prese con un difficile negoziato con Londra in vista della Brexit. Mentre Ursula von der Leyen e Boris Johnson si incontrano per cercare di chiudere un accordo dell’ultim’ora, oggi e venerdì a Bruxelles si tiene il Consiglio Europeo di fine anno. Tra i principali temi sul tavolo, il via libera alla riforma del Mes e la trattativa sul Next Generation Eu, il Recovery Fund, ideato per rilanciare l’economia dell’Unione dopo la pandemia. Ma sull’accordo faticosamente raggiunto a luglio tra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio, tra i 27 non c’è unanimità: Polonia e Ungheria, in particolare, si oppongono alle clausole che prevedono una condizionalità dei finanziamenti al rispetto dello stato di diritto e minacciano di votare contro. Prende corpo dunque l’ipotesi di un’approvazione a 25 che se da un lato aggirerebbe il veto di Varsavia e Budapest, dall’altro non include l’approvazione del bilancio settennale dell’Unione, aumentando il rischio che dal prossimo 1 gennaio l’Ue si ritrovi in esercizio provvisorio. Intanto il parlamento italiano ha approvato a maggioranza la riforma del MES, il meccanismo che gestisce i prestiti ai paesi della zona euro in difficoltà finanziaria e gli aiuti alle banche in crisi.

MES, si cambia?

Il Meccanismo europeo di stabilità (MES) è un organismo intergovernativo che ha sede in Lussemburgo. Il suo compito principale è quello di prestare soldi a paesi che faticano ad accedere ai mercati finanziari, e da cui gli investitori non sarebbero disposti a comprare titoli di Stato se non ad interessi molto elevati. In discussione dal 2018, la riforma del MES introduce tra gli altri due cambiamenti sostanziali: il primo è la possibilità di mobilitare i suoi fondi anche a sostegno del sistema bancario, agendo da “prestatore di ultima istanza” rispetto al Fondo di risoluzione unico (Srf) che già oggi può essere utilizzato per aiutare le banche in difficoltà o in crisi di liquidità, finanziato dalle stesse banche europee. La riforma anticipa il ‘backstop’ –(appunto, il fatto che il MES agisca da prestatore di ultima istanza) all’inizio del 2022, due anni prima di quanto inizialmente previsto. Il secondo cambiamento prevede l’obbligo per un paese che chiede aiuto al MES di emettere un certo tipo di titoli di stato (i cosiddetti “single limb CAC”) che consentano ai creditori una ristrutturazione del debito tramite una procedura semplificata di un solo voto, invece che con votazioni multiple previste per altre tipologie di titoli di stato. L’obiettivo è di tutelare i detentori di bond e cittadini di uno stato in crisi da un’eventuale opposizione alla ristrutturazione da parte dei privati (spesso fondi speculativi). La riforma – che non va confusa con la linea di credito di emergenza del MES creata in primavera per coprire le spese sanitarie da Covid - entrerà in vigore solo dopo la ratifica da parte dei parlamenti di tutti i 19 Stati membri dell’Eurozona.

Germania in pressing?

Ma a ridosso del nuovo Vertice europeo è un altro il nodo che tiene l’Europa col fiato sospeso: Budapest e Varsavia continuano ad opporre il veto sull’approvazione del bilancio Ue 2021-2027, a cui è associato il Fondo per la Ripresa da 750 miliardi di euro, perché contrari alla proposta di regolamento che vincolerebbe lo stanziamento dei fondi al rispetto dello stato di diritto. La presidenza tedesca “continuerà a lavorare fino all’ultimo minuto della mezzanotte del 31 dicembre” per trovare una soluzione, ha chiarito Michael Roth, ministro tedesco per gli Affari europei. Le pressioni tedesche su Ungheria e Polonia si sono moltiplicate negli ultimi giorni. Per Berlino e per la cancelliera Angela Merkel, presidente di turno del Consiglio Europeo, non riuscire a chiudere l’accordo sul bilancio per l’opposizione di due paesi che, insieme, contano per meno del 5% del PIL dell’Unione sarebbe uno smacco. “È una settimana decisiva, e non vogliamo lasciare niente di intentato per trovare una soluzione” ha aggiunto Roth.

Cosa succede se non viene approvato il bilancio?

Se i leader europei non riusciranno a raggiungere l’unanimità per approvare il bilancio pluriennale, dal primo gennaio scatterà l’esercizio provvisorio: il meccanismo prevede una soglia di spesa mensile pari a non più di 1/12 degli stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente. A perderci maggiormente sarebbero i programmi per i quali sono stati previsti aumenti più consistenti, ma nel complesso tutta la gestione del bilancio Ue subirebbe un irrigidimento perché dovrebbe procedere con un orizzonte mensile e non più annuale o settennale, di più ampio respiro. E la conseguenza più grave riguarderebbe proprio il Next Generation EU, che resterebbe bloccato fino al raggiungimento di un accordo.

Opzione piano B?

Le discussioni con la presidenza tedesca sono “abbastanza promettenti” riferisce dal canto suo Viktor Orban dopo l’incontro a Varsavia con il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki e il leader del partito Legge e Giustizia Jarosław Kaczyński. “Penso che siamo vicini a raggiungere un accordo, che è una vittoria per tutti e un buon risultato anche per la Polonia e l'Ungheria, e potrebbe essere molto positivo per l’Unione europea”, ha detto il primo ministro ungherese, senza fornire ulteriori dettagli. Se Bruxelles non intende cedere sulla clausola dello stato di diritto, neanche a Polonia e Ungheria conviene tirare troppo la corda: figurano trai principali beneficiari dei fondi strutturali e del Recovery fund, e in entrambi i paesi gli investimenti pubblici crollerebbero senza gli aiuti europei. Per questo l’ipotesi di trasformare il Recovery fund in un accordo intergovernativo a 25, evocata come ‘extrema ratio’ in caso di mancato accordo, suona come un ammonimento: autoisolandosi e costringendo il resto dell’Unione a ricorrere alla cooperazione rafforzata (approvazione a 25) i due paesi avrebbero solo da perdere.

Il commento

di Antonio Villafranca, ISPI Director of Studies e Co-Head, Osservatorio Europa e Governance Globale

Dopo anni di semi-immobilismo, con lo scoppio della pandemia l'Ue aveva dato prova di forza con misure coraggiose e senza precedenti. Tra queste il recovery fund è di certo la più importante. E' proprio questa prova di forza il miglior antidoto all'euroscetticismo. Più che attendere passi avanti da Polonia e Ungheria, spetta ai leader europei di tutti gli altri paesi Ue far comprendere loro che il 'no' non può essere tollerato.

A cura della redazione di ISPI Online Publications (Responsabile Daily Focus: Alessia De Luca, ISPI Advisor for Online Publications)