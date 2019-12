Domenica 22 dicembre i cittadini croati saranno chiamati a votare il presidente della repubblica, nelle settime elezioni presidenziali dall’indipendenza del paese. L’attuale capo di stato Kolinda Grabar-Kitarovic è data per favorita, mentre Zoran Milanovic, ex primo ministro, è il principale contendente. Qualora nessuno dei candidati raggiungesse il 50%+1 delle preferenze si andrebbe al ballottaggio, fissato per il 5 gennaio 2020.

Per quanto il ruolo di presidente della repubblica sia più cerimoniale che esecutivo, il prossimo mandato sarà caratterizzato da importanti sfide, non solo a livello nazionale. A inizio anno, infatti, la Croazia assumerà, per la prima volta, la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea.

Una sfida a due?

In totale, i nomi in lizza per il prossimo quinquennio al Pantovčak (la residenza presidenziale) sono 11. Martedì 17 dicembre si sono confrontati tutti insieme in un dibattito pubblico trasmesso dall’emittente televisiva nazionale HRT e stando ai sondaggi si andrà sicuramente al secondo turno. I principali favoriti per la corsa a due, Grabar-Kitarovic e Milanovic, sono dati rispettivamente al 26 e 25%. È lo scenario che caratterizza la Croazia da oltre vent’anni: ovvero la totale polarizzazione politica tra la Comunità Democratica Croata (HDZ), partito di destra nazional-conservatore attualmente al governo, e i socialdemocratici del SDP, forza di centro-sinistra al potere nella precedente legislatura. Per quanto sia Grabar-Kitarovic che Milanovic non appartengano più a questi due partiti, entrambi continuano a catalizzarne i consensi popolari.

Oltre alla presidente uscente e al principale contendente, merita di essere menzionato Miroslav Skoro. Cantante folk e ex deputato HDZ, Skoro oggi corre da indipendente e alcuni sondaggi lo danno in continua crescita, intorno al 20%, grazie soprattutto a una campagna elettorale dai toni nazionalistici, che dalla guerra d’indipendenza del 1991-95 in Croazia sono sempre popolari. Qualora Skoro dovesse riuscire a superare Milanovic, andrebbe a ballottaggio con la presidente Grabar-Kitarovic in un derby tra destre. Tradizionalmente, in Croazia, il secondo turno è sempre stato fatale al presidente uscente.



Un paese che cambia: quali proposte?

L’eventuale irruzione nella politica croata di un outsider come Skoro non solo spaccherebbe il tradizionale bipolarismo croato, ma potrebbe portare a sostanziali modifiche istituzionali. Skoro, che si definisce un patriota e non lesina elogi al primo presidente della Croazia indipendente Franjo Tudjman, propone di riformare il paese verso il presidenzialismo, aumentando le competenze del capo dello stato estendendone il potere esecutivo.

Dal canto loro, invece, Grabar-Kitarovic e Milanovic hanno avanzato poche proposte concrete. La presidente uscente – il cui mandato è stato caratterizzato da un crescente populismo – ha basato la sua campagna elettorale sull’identità nazionale e sulla difesa del popolo croato. In una delle ultime apparizioni pubbliche prima del silenzio elettorale ha demagogicamente dichiarato: “Aprirò nuovi posti di lavoro, ho già accordi con alcuni stati affinché i giovani croati possano frequentare corsi di formazione quindi […] tornare in Croazia e guadagnare 8mila euro al mese”.

Al di là del valore elettorale di tale (irrealizzabile) promessa, la dichiarazione di Grabar-Kitarovic si riferisce a un problema serio della Croazia: lo spopolamento. Si stima che, nei primi vent’anni dell’indipendenza, il paese abbia perso più di un decimo della popolazione. Un trend di fatto accelerato dall’ingresso in UE e dalla libera circolazione che questa garantisce. Dopo la Lituania, la Croazia ha il peggior tasso di crescita demografica tra i paesi dell’Unione, perdendo ogni anno lo 0,9% della popolazione.

È un problema comune a tutta la regione balcanica e difficilmente potrà essere invertito con gli slogan elettorali dei candidati. A tal proposito, dovrebbe infondere speranza la recente nomina di Dubravka Suica a commissaria UE per la democrazia e demografia.

Quale ruolo in Europa?

Dal 2000, quando la Croazia passò dal sistema semipresidenziale a quello parlamentare, il ruolo di presidente della repubblica è più che altro rappresentativo, con una devozione particolare alla politica estera. Ed è qui che la Croazia cerca di ritagliarsi un proprio spazio. Il primo gennaio assumerà – per la prima volta dopo l’ingresso in UE nel 2013 – la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea. E durante il semestre, a maggio, Zagabria ospiterà il summit tra UE e Balcani occidentali. Un’occasione che le consentirà di porsi come intermediario nel processo di allargamento di Bruxelles alla regione, dopo che questo si è arenato sul veto francese dello scorso ottobre all’apertura dei negoziati di adesione per Albania e Macedonia del Nord.

Inoltre, la Croazia si appresta ad entrare nel club dei paesi Schengen, evento che ha suscitato diverse critiche per via del trattamento violento e discriminatorio che la polizia di frontiera ha riservato a migliaia di migranti che attraversano i confini (soprattutto dalla Bosnia-Erzegovina) lungo la rotta balcanica. Il comportamento violento della polizia croata è stato anche ingenuamente ammesso dalla stessa presidente Grabar-Kitarovic.

Una delle principali critiche mosse a Croazia e UE è che le istituzioni comunitarie abbiano fornito fondi per preparare il paese allo spazio di libera circolazione ma che di fatto questi soldi siano stati impiegati per effettuare violenti respingimenti, e deportazioni, vietati dal diritto internazionale.