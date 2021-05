USA: A SECCO PER COLPA DEGLI HACKER

Realtà virtuale

Digitale, ma con effetti più che reali. Il cyberattacco di venerdì scorso ai danni della Colonial Pipeline rischia di mandare in tilt la fornitura di carburanti in buona parte degli Usa. L'azienda gestisce da sola (o quasi) il più grande sistema di oleodotti statunitense, responsabile del trasporto del petrolio raffinato dal Texas verso l’est e il sudest del paese.

L’attacco, proveniente dal territorio russo, era un ransomware: un software che blocca l’accesso ai sistemi informatici e chiede un riscatto in denaro. Colonial Pipelines non prevede di ripristinare l’oleodotto prima di sabato, e Biden ha quindi dovuto dichiarare lo stato di emergenza in 17 stati americani.

Se basta un click

Circa il 45% del combustibile consumato dagli stati della East Coast americana passa per il sistema di oleodotti della Colonial Pipelines, a ragione considerato una infrastruttura critica. 5.500 km di tubi per 2,5 milioni di barili di prodotti petroliferi al giorno.

Già nel 2016 l’oleodotto era stato chiuso per uno sversamento: i disagi erano durati alcune settimane, causando la più forte carenza di carburanti dalla crisi energetica del 1973 (anche se di breve durata).

Oggi è stato “sufficiente” un attacco cyber per fermare le forniture. Negli stati colpiti i prezzi dell’energia, già in crescita, potrebbero schizzare alle stelle, e parte del paese rischia di dover razionare le forniture mettendo mano anche alle scorte strategiche.

“Gentiluomini” e no

“Il nostro obiettivo è quello di fare soldi e non di creare problemi alla società”. È la dichiarazione ufficiale di DarkSide, il gruppo russo responsabile dell’attacco. Al momento la versione, confermata dall’FBI, sembra convincente.

Ma l’attacco espone agli occhi del mondo quanto facilmente le infrastrutture critiche possano essere “bucate”, non solo negli USA. E dà la misura di quanto rapidamente attacchi cyber ostili (e relativamente poco costosi) possano mettere in ginocchio persino la prima superpotenza e maggiore produttore di petrolio al mondo.

Messaggio molto poco rassicurante, specie in questo periodo di “alta tensione” tra grandi potenze: il futuro della guerra “a distanza” potrebbe essere già cominciato.