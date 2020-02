Domenica, l’esercito israeliano ha condotto due attacchi paralleli nella Striscia di Gaza e a sud di Damasco, in Siria. Due fronti distinti, un unico obiettivo: i miliziani della Jihad Islamica Palestinese. I morti nell’operazione sarebbero sei, di cui due appartenenti all’organizzazione.

Nella sera di domenica 23 febbraio Israele è stata impegnata su due fronti distinti, nella Striscia di Gaza e in Siria, ma entrambi con lo stesso obiettivo militare: colpire la Jihad Islamica Palestinese, seconda organizzazione politico-militare nell’enclave palestinese, e alleata del regime di Bashar al-Assad a Damasco. I raid sulla Striscia – quattro i feriti – sono avvenuti dopo il lancio di circa venti razzi verso il sud di Israele, come ritorsione per la morte di uno dei militanti dell’organizzazione, Mohammed al-Naim. Il ventisettenne è stato ucciso domenica mattina mentre posizionava un ordigno esplosivo lungo la barriera che circoscrive il territorio di Gaza. Un video che riprende le immagini del cadavere dell’uomo rimosso con un bulldozer militare israeliano ha fatto rapidamente il giro della rete, suscitando aspre critiche anche in Israele, dove lunedì prossimo si vota per la terza volta. Poco dopo, l’aviazione israeliana ha colpito una postazione dell’organizzazione a sud di Damasco, in Siria, senza sorvolarne lo spazio aereo. L’obiettivo: una base utilizzata per il rifornimento di armi e carburante per il lancio dei razzi. La Jihad Islamica ha comunicato lunedì mattina che due dei suoi membri sono rimasti uccisi. L’Osservatorio Siriano per i Diritti Umani sostiene che nel raid sarebbero morti anche 4 altri miliziani filo-iraniani.

Cos’è la Jihad Islamica?

Il Movimento per il Jihad Islamico in Palestina – detto che Palestinian Islamic Jihad (PIJ) – è una delle organizzazioni politico-militari più forti nella Striscia di Gaza. È sostenuto dell’Iran e, di riflesso, è alleato del regime di Assad in Siria. I rapporti con Hamas, al governo nella Striscia, sono consolidati dall’alleanza contro Israele. Lo scontro tra Israele e la Jihad Islamica si è intensificato dallo scorso novembre, quando un raid aereo israeliano ha ucciso uno dei comandanti dell’organizzazione. I fatti di domenica arrivano a fronte di un mese in cui la tensione tra le due parti era in crescita, anche per via della pubblicazione del Piano di pace per Israele e Palestina, proposto dal presidente statunitense Donald Trump, che è stato respinto dai palestinesi.

Un altro fronte siriano?

Oltre alle alture del Golan – territorio de iure siriano ma occupato da Israele, che ne rivendica la sovranità anche con l’avallo di Trump – gli interessi di Israele in Siria riguardano soprattutto il contenimento delle milizie sostenute dall’Iran, tra cui appunto la Jihad Islamica. Ad al-Adleyeh, il sobborgo meridionale di Damasco colpito dal raid israeliano, vi sarebbero anche ufficiali del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, ovvero i pasdaran iraniani che in Siria sostengono Assad. L’obiettivo di Israele è di combattere tutte le forze sottoposte all’agenda di politica estera di Teheran, che si avvale dei territori che confinano con lo stato ebraico, tra cui anche il Libano. Le incursioni israeliane in Siria contro i proxy iraniani non sono nuove ma rischiano di complicare ulteriormente il quadro del conflitto a cui partecipano diverse potenze regionali.

A destare preoccupazioni ancora maggiori è però il fronte di Idlib, ultima roccaforte dei ribelli siriani su cui si sta concentrando l’offensiva di Damasco. Stretta nella morsa tra Turchia, che sostiene i miliziani anti-Assad, e Russia, che combatte al fianco del regime nel suo obiettivo di tornare in pieno possesso del territorio del paese, la città sta affrontando una crisi umanitaria senza precedenti. Si stima che circa 900mila profughi – di cui metà sarebbero minorenni – siano spinti dall’offensiva governativa verso il confine con la Turchia. A rendere ancora più drammatica la crisi umanitaria, le nevicate che hanno colpito il nordest della Siria e che hanno provocato la morte di diversi civili, tra cui alcuni bambini.

Oltre ai razzi: tregua a tutti i costi?

La lunga striscia di azioni e reazioni tra Israele e Gaza si inserisce in un contesto di tensioni e conflitto che dura da anni. Da parte palestinese, i razzi lanciati dalla Jihad Islamica possono essere interpretati come una pressione diretta verso Hamas, che conduce informalmente i negoziati con Israele ed Egitto, e spingere per un’intensificazione del conflitto. Addirittura – almeno secondo quanto afferma Avigdor Lieberman, leader del partito di destra nazionalista Israel Beytenu competitor del Likud di Netanyahu – Bibi avrebbe mandato in Qatar il generale dell’esercito in carica per la questione di Gaza, insieme a ufficiali dei servizi segreti del Mossad, con l’obiettivo di “implorare” i qatarini di continuare a finanziare Hamas, “per mantenere la pace”.

Israele: si guarda al voto?

I raid israeliani hanno quindi un certo peso per la politica interna. Tra una settimana il paese andrà al voto per la terza volta in meno di un anno. Nonostante non sia ancora riuscito a formare una maggioranza, Bibi Netanyahu è in lizza per diventare il leader che più a lungo ha governato in Israele: e mentre su di lui pesano molto i procedimenti che lo vedono coinvolto con l’accusa di corruzione, il primo ministro vuole mantenere intatta l’immagine di difensore della sicurezza di Israele, concetto su cui ha basato tutti gli interventi militari nella Striscia da quando è al governo. Gli attacchi contro la Jihad Islamica rinsalderebbero questa retorica a pochi giorni dal voto e in un momento in cui, stando ai sondaggi, il suo Likud sembra tornare in vantaggio sul partito centrista Blu e Bianco del suo sfidante Benny Gantz.

Il commento

di Eugenio Dacrema, Acting Co-Head ISPI MENA Centre

“Da almeno un anno Israele non fa mistero di questi attacchi preventivi in Siria – che si presume abbia iniziato a condurre in segreto già dal 2013 – in funzione anti-iraniana. La novità sta piuttosto nel fatto che gli attacchi siano avvenuti contemporaneamente su due fronti distinti.

L’obiettivo strategico finale è indebolire le milizie controllate da Teheran, che non ha controllo diretto dei confini con Israele, motivo per cui ricorre a gruppi quali Hezbollah in Libano o appunto Jihad Islamica in Siria per avere più fronti aperti con lo stato ebraico.”