Alle elezioni presidenziali e legislative di sabato 11 gennaio i quasi 14 milioni e mezzo di elettori presentatisi alle urne hanno operato una scelta identitaria tra “taiwanesità” e “cinesità”, optando per la prima. La conferma di Tsai Ing-wen si fonda proprio sul modo in cui la candidata del Democratic Progressive Party (DPP) è riuscita a presentarsi come protettrice di Taiwan, considerata una provincia ribelle da Pechino, dopo che il tema della sovranità è tornato il focus principale degli elettori.

In termini percentuali, Tsai ha guadagnato un solo punto rispetto al 2016, passando dal 56,1% al 57,1%. Ma i numeri assoluti sono da record: per la prima volta un presidente di Taiwan viene eletto con oltre otto milioni di voti (8.170.231), superando i 7.65 milioni di Ma Ying-jeou nel 2008. Questo grazie anche a un’ affluenza del 74,9%, il dato più alto delle ultime tre presidenziali e un grande balzo rispetto al 66,3% di quattro anni fa. Il rivale del Guomindang (GMD), Han Kuo-yu, si è fermato al 38,6%: in crescita rispetto al 31% di Eric Chu nel 2016, grazie alla marginalizzazione del terzo incomodo, James Soong del People First Party (PFP), che scende dal 12,8% al 4,3%.

Eppure, un anno fa sembrava quasi impossibile che Tsai potesse conquistare un secondo mandato. La sconfitta del DPP alle elezioni amministrative era stata netta e l’aveva portata a lasciare la presidenza del partito. Persino la sua candidatura alle elezioni presidenziali sembrava in bilico. Il GMD (il cui presidente Wu Den-yih si è dimesso subito dopo l’esito del voto) contava di capitalizzare il successo del 2018 insistendo sui temi economici e puntando su Han, che era riuscito a strappare agli avversari lo storico feudo del DPP a Kaohsiung, una delle più grandi città a sud dell’isola.

Che cosa è successo nel frattempo? Tre fattori hanno riportato l’attenzione dei cittadini sul tema della sovranità. Il primo è il discorso di Xi Jinping del 2 gennaio 2019, nel quale definisce la riunificazione “un processo inevitabile” e non esclude l’utilizzo della forza per raggiungerla. Il secondo è la crisi di Hong Kong, che ha abbassato ancora di più il gradimento per il modello “un paese, due sistemi” applicato nell’ex colonia britannica e che il Partito Comunista Cinese (PCC) propone di applicare anche a Taiwan come fase di transizione verso la riunificazione. Il terzo è il netto miglioramento dell’economia, anche grazie alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina che ha spinto oltre 150 aziende taiwanesi, site nella Cina continentale, a tornare sull’isola per evitare i dazi. La combinazione di questi fattori ha reso le elezioni una scelta prettamente identitaria. E su questo campo non poteva esserci partita, anche per due errori del GMD: l’ incontro dello scorso febbraio tra Han e Wang Zhimin, allora direttore dell’Ufficio di Collegamento tra Hong Kong e Pechino, e la prima lista di candidati allo Yuan legislativo del partito, che conteneva diversi sostenitori della riunificazione.

Tra i candidati, Tsai era senza dubbio l’unica a rappresentare il sentimento di “taiwanesità” che è sempre più diffuso, in particolare tra i giovani, come dimostra un recente sondaggio del Commonwealth Magazine secondo il quale l’82,4% degli elettori tra i 20 e i 29 anni si identifica come “taiwanese”. In questo contesto, è chiaro come il tempo giochi contro il GMD, che continua a considerare la “cinesità” come l’identità fondamentale di quella che ufficialmente ancora si chiama “Repubblica di Cina”. Infatti, i risultati del voto per la legislatura di Taiwan dimostrano che, per ora, il “ blocco blue ” – quello pro-Pechino, contrapposto al “blocco green” pro indipendentista – rimane saldo, con il GMD che guadagna 3 seggi rispetto al 2016, sottratti al PFP che da 3 passa a 0. La composizione dello Yuan legislativo dimostra che la popolarità di Tsai è maggiore rispetto a quella del DPP, che perde 7 seggi: solo il 72% dei voti di Tsai sono andati anche al suo partito, contro l’87% della coincidenza di voto tra Han e il GMD. A sottrarre voti al DPP, che comunque mantiene la maggioranza dello Yuan, è stato soprattutto il nuovo Taiwan People ’ s Party (TPP) che ha conquistato 5 seggi. Il suo leader, il sindaco di Taipei Ko Wen-je, è molto popolare tra i giovani per la sua retorica anti-partitica, e potrebbe diventare un vero rivale per il DPP alle prossime elezioni del 2024. Le altre due forze presenti nello Yuan, entrambe apertamente pro-indipendenza, sono il New Power Party (NPP) con 3 seggi e il Taiwan Statebuilding Party (TSP) con 1 seggio, conquistato, contro ogni aspettative, da Chen Po-wei proprio nella roccaforte del GMD, il secondo distretto di Taichung.