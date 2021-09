Ursula von der Leyen ha tenuto il discorso sullo Stato dell’Unione europea di fronte al Parlamento Ue. Al centro del suo intervento Afghanistan, vaccini, ripresa economica, transizione e cambiamenti climatici.

Lo stato dell’Unione? Poteva essere peggiore. Lo ha detto chiaro e tondo Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, nel suo discorso annuale all’europarlamento riunito a Strasburgo. Rispetto a un anno fa, la situazione è cambiata per il meglio: nonostante la variante Delta, i contagi nel Vecchio Continente sembrano essere sotto controllo; la ripresa economica è più forte del previsto e la Commissione può vantare di aver mantenuto le promesse fatte. L'Europa è riuscita a vaccinare oltre il 70% della sua popolazione adulta e ha cominciato a versare i primi miliardi di un Recovery Fund da 800 miliardi di euro per aiutare le economie degli Stati membri. Poteva andare peggio. Invece l’Europa “ha agito unita” ed ora “siamo leader mondiali delle vaccinazioni. […] Siamo stati gli unici ad aver diviso oltre la metà dei nostri vaccini col resto del mondo, con oltre 700 milioni di dosi". Ma se quella sanitaria è stata affrontata con successo, altre crisi – migrazione, stato di diritto, cambiamenti climatici – si sono solo approfondite. Perciò, dopo un anno e mezzo passato a lottare contro la pandemia, von der Leyen può concentrarsi sulle sue priorità legislative: Green deal e digitalizzazione. Il tutto con gli occhi ben puntati sui calendari elettorali di Germania e Francia e sull’elezione del prossimo presidente della Repubblica italiana. Tutti appuntamenti i cui esiti si faranno sentire ben oltre i confini nazionali.

Lezione afghana?

Sulla difesa la Ue “deve fare di più da sola” ha detto von der Leyen in un discorso “ad ampio raggio, centrato sui risultati di oggi e sulle sfide di domani” dice a ISPI Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza a Milano della Commissione Europea. “Lavoriamo con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg su una nuova dichiarazione congiunta che sarà presentata prima della fine dell'anno. Dobbiamo investire nella nostra partnership”. Sul tema, la crisi afghana ha messo in luce tutte le debolezze della Nato e dell’Unione a 27 e anche se non ha fatto annunci sulla nascita di nuove forze di pronto intervento, la presidente ha chiarito che queste ipotesi “faranno senza dubbio parte del dibattito, e credo faranno anche parte della soluzione”. Il passo inevitabile però riguarda la condivisione dei dati (di intelligence ma non solo): se gli Stati membri attivi nella stessa regione non condividono le loro informazioni a livello europeo, siamo destinati a fallire. “Dobbiamo gettare le basi per un processo decisionale collettivo, con quella che definirei conoscenza situazionale” per essere “meglio preparati, pienamente informati e in grado di decidere”, ha dichiarato von der Leyen. La futura ‘bussola strategica’ è una parte cruciale di questa discussione. E dobbiamo decidere come sfruttare tutte le possibilità già previste dal trattato: “Per questo – ha spiegato – durante la presidenza francese convocherò con il Presidente Macron un vertice sulla difesa europea. È tempo che l'Europa passi alla fase successiva”.

Vaccini, troppo o niente?

Sul fronte sanitario, forte del successo della campagna di vaccinazione anti Covid 19, Bruxelles punta a raccogliere fino a 50 miliardi di euro da qui al 2027 pur di evitare “che un’epidemia locale possa trasformarsi in una pandemia globale” ha spiegato la presidente. Nel contempo, von der Leyen ha annunciato che presenterà il progetto di una nuova autorità europea della salute (Hera) che renda l’Unione “più resiliente” e capace di rispondere alle emergenze sanitarie del futuro. Se quello della campagna vaccinale è un chiaro successo della Commissione, nessun riferimento è stato fatto invece sulla possibilità di sospendere, anche solo temporaneamente, la proprietà intellettuale sui vaccini. Una richiesta partita da Sudafrica e India e che continua a ottenere sostegni, per consentire ai paesi a basso reddito di vaccinare la propria popolazione: ad oggi soltanto il 2% della popolazione dei paesi più poveri ha ricevuto almeno una dose di vaccino a fronte di una media del 42% della popolazione mondiale. E mentre molti stati dell’Unione annunciano l’inizio della campagna per la terza dose di vaccino, i paesi a basso reddito, che non riescono a competere nella corsa all’approvvigionamento dominata dai più ricchi, stanno cominciando a inoculare mezze dosi per allungare le forniture e garantire che le persone ottengano almeno una qualche forma di protezione dal virus.

Impossible is nothing?

Il ‘rito’ del discorso sullo Stato dell’Unione si è tenuto in un momento delicato per la presidente della Commissione Ue. Gli equilibri europei risentiranno inevitabilmente dell’esito delle presidenziali di maggio in Francia e delle elezioni del Presidente della Repubblica, fra pochi mesi, in Italia. Ursula von der Leyen sa inoltre che la seconda metà del suo mandato si svolgerà dopo la fine del cancellierato di Angela Merkel, sua principale sponsor politica. Non stupisce che, all’ombra di queste future incognite, von der Leyen abbia preferito glissare su quell’orizzonte geopolitico che invece doveva essere il tratto distintivo della sua presidenza. Prima dell’avvio della seduta, von der Leyen si è intrattenuta con l’atleta italiana e campionessa paralimpica Bebe Vio. “La sua storia – ha detto – è l'emblema di una rinascita contro ogni aspettativa. Di un successo raggiunto grazie al talento, alla tenacia e ad un’indefessa positività. È l'immagine della sua generazione: una leader e una sostenitrice delle cause in cui crede, che è riuscita a raggiungere tutto questo rimanendo fedele alla sua convinzione secondo cui, se sembra impossibile, allora si può fare”. Questo è lo spirito dei fondatori dell'Europa e questo è lo spirito della prossima generazione dell'Europa. “Facciamoci dunque ispirare da Bebe e da tutti i giovani che cambiano la nostra percezione di ciò che è possibile, che ci dimostrano che è possibile essere chi vogliamo essere. E che è possibile raggiungere tutto quello in cui crediamo” ha evidenziato von der Leyen.

Il commento

Di Antonio Villafranca, Direttore della ricerca ISPI

“Il discorso di oggi va messo in prospettiva. Appena prima della pandemia, l'Ue era affetta da immobilismo cronico. Con il Covid ha dato prova di saper reagire con iniziative efficaci, dai vaccini all'economia. Fa bene von der Leyen a ricordarle (e in parte a rivendicarle). E fa bene a rilanciare: dalla difesa comune alle infrastrutture alla produzione di chip. Il tutto senza dimenticare i principi fondanti dell'Ue, da difendere sia dentro che fuori i propri confini. Tutto bene, quindi, ma il discorso va preso per quello che è: un impegno della Commissione a continuare e a fare di più, sapendo però che senza il Parlamento Ue e, soprattutto, senza i governi difficilmente si andrà molto avanti. Non è un caso che su migrazioni e riforma del patto di stabilità e crescita, le novità siano state ben poche”.