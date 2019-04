Il giorno di Pasqua lo Sri Lanka è stato devastato da una serie di attentati suicidi contro tre chiese, all’ora della funzione religiosa, e contro tre alberghi di lusso, a Colombo, la città più importante del paese, e in altre località.

Gli attacchi, eseguiti da nove attentatori suicidi di cittadinanza srilankese, avevano chiaramente l’obiettivo di massimizzare il numero delle vittime. Al momento si contano 359 morti (di cui almeno 41 cittadini stranieri) e oltre 500 feriti. Si tratta quindi di una delle azioni terroristiche più letali mai compiute negli ultimi decenni, non soltanto nella regione dell’Asia meridionale, ma a livello globale.

Le autorità dello Sri Lanka hanno arrestato almeno 60 persone, hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale e hanno imposto la sospensione temporanea dei social network. Inizialmente la responsabilità della strage è stata attribuita al National Thowheeth Jama’ath (NJT), un gruppo locale di ispirazione jihadista, evidenziando il sostegno di una “rete straniera”.

Fin da subito è apparso poco probabile che questa piccola formazione, nota fino ad allora principalmente per atti di vandalismo contro obiettivi buddisti, potesse pianificare e portare a termine in piena autonomia un’azione terroristica così complessa e distruttiva. La serie di attentati suicidi eseguiti quasi simultaneamente in varie località del paese mostra infatti un processo di pianificazione della violenza presumibilmente impegnativo e sofisticato, un livello di efficacia tattica ed operativa considerevole e la disponibilità di una squadra di terroristi ampia e ben coordinata (in aggiunta agli attentatori, occorre pensare alla rete di sostegno logistico).

La pista di un sostegno dall’estero ha condotto rapidamente l’attenzione sulle due organizzazioni principali della galassia jihadista a livello transnazionale, ovvero il cosiddetto Stato Islamico (IS) e al-Qaida. Il coinvolgimento della seconda appariva meno probabile perché gli attacchi non sembravano compatibili con la strategia globale adottata dall’organizzazione guidata da Ayman al-Zawahiri; senza contare che dopo gli attacchi alle moschee in Nuova Zelanda a marzo, l’organizzazione aveva raccomandato in un comunicato di evitare azioni di rappresaglia contro luoghi di culto, prediligendo altri tipi di obiettivo.

Una rivendicazione dell’azione terroristica è infine arrivata soltanto martedì 23 aprile con un conciso comunicato in arabo diffuso da Amaq, la ben nota “agenzia stampa” associata allo Stato Islamico. Il gruppo armato ha successivamente diffuso un testo ufficiale in arabo, una fotografia e infine un breve video, di qualità piuttosto scadente, in cui i presunti attentatori (sette uomini incappucciati e uno, il leader, a volto scoperto) prestano giuramento (bayʿah, secondo l’espressione araba) al leader dell’IS, Abu Bakr al-Baghdadi.

Come hanno osservato alcuni esperti, è interessante notare che le immagini della cerimonia di giuramento relative a questi attentati nello Sri Lanka sono molto simili a quelle riguardanti l’attacco lanciato significativamente nella medesima giornata nei pressi di Riyad e sostanzialmente fallito per l’intervento delle forze dell’ordine saudite.

La rivendicazione degli attacchi in Sri Lanka da parte dello Stato Islamico presenta qualche differenza rispetto a quelle già viste in altri casi simili; è piuttosto tardiva, essendo stata diffusa soltanto due giorni dopo i fatti, e appare piuttosto disorganica. L’aspetto più rilevante, nondimeno, è costituto dal fatto che l’organizzazione di al-Baghdadi non fornisce una prova inconfutabile del suo coinvolgimento diretto nella strage.

In generale, gli attacchi terroristici rivendicati dal gruppo armato, anche in Europa, possono essere inseriti in un continuum, che va dalla semplice ispirazione a distanza di gruppi o singoli militanti che agiscono in piena autonomia in loco (come nel caso dell’attacco sul lungomare di Nizza il 14 luglio 2016 per mano di Mohamed Lahouaiej Bouhlel, per citare uno dei tanti esempi europei), da un lato, alla presa in carico dell’intero processo di pianificazione ed esecuzione dell’attacco, senza intermediari (come gli attacchi realizzati al Bataclan e in altri luoghi dell’area di Parigi il 13 novembre 2015), dall’altro.

Al momento non è possibile ricostruire con certezza la genesi degli attacchi nello Sri Lanka, ma è presumibile che non siano distanti da questo secondo polo. Infatti gli attentatori srilankesi devono aver acquisito quantomeno contatti con l’IS, comprovati dalla diffusione del video originale, e, come accennato, risulta difficile immaginare che il National Thowheeth Jama'ath abbia agito senza alcuna assistenza esterna. Per inciso, è interessante notare che molti dei soggetti coinvolti vantino un profilo socio-economico elevato.

Si può quindi congetturare una collaborazione tra IS e NTJ, basata non soltanto su una comunanza di valori, ma anche su una convergenza di interessi: l’organizzazione transnazionale offre la disponibilità di spendere il suo “marchio”, noto in tutto il mondo, e presumibilmente qualche tipo di sostegno pratico e riceve in cambio l’opportunità di attribuirsi un catastrofico attacco terroristico in un paese in cui non vanta una propria rilevante base operativa. In linea generale, è possibile che eventuali foreign fighters ritornati dal “Califfato” siano serviti da anello di congiunzione tra le due formazioni, ma ad oggi questa eventualità allarmante non è stata documentata.

Di certo la rivendicazione della strage dello Sri Lanka restituisce visibilità planetaria all’organizzazione di al-Baghdadi, tanto più in una fase particolarmente delicata della sua traiettoria, con il completo esaurimento della dimensione territoriale del “Califfato” in Siria e Iraq a marzo 2019. Gli attacchi di Pasqua hanno quindi l’effetto di confermare in maniera eclatante la vitalità del gruppo armato e, ancor più, della sua causa estremistica, anche fuori dalla regione mediorientale e persino in teatri finora periferici.

Il rischio di un circolo vizioso tra gli opposti estremismi dello jihadismo e dell’estrema destra costituisce un ulteriore elemento di preoccupazione. La lettura degli attentati come rappresaglia agli attacchi alle moschee di Christchurch, prospettata dalle stesse autorità dello Sri Lanka, non ha trovato una conferma nella rivendicazione ufficiale dell’IS. È oltretutto difficile sostenere che la sparatoria in Nuova Zelanda del 15 marzo 2019 possa aver scatenato, come reazione, la decisione di colpire nello Sri Lanka il 21 aprile, visto che la preparazione di una sequenza di attacchi così complessa ha richiesto probabilmente alcuni mesi di lavoro. D’altra parte, non si può escludere che i fatti di Christchurch abbiano avuto qualche influenza nella pianificazione della violenza, una volta che è stata avviata (per esempio, orientando la selezione degli obiettivi: attaccare chiese, in reazione alla sparatoria contro moschee).

Al momento, diverse indicazioni fanno pensare che l’attuazione del piano terroristico sia stata involontariamente facilitata da un vasto “fallimento dell’intelligence” nazionale. In generale, il terrorismo mette a dura prova le capacità di previsione e analisi degli apparati di sicurezza: infatti occorre determinare non soltanto se un attacco avrà luogo, ma anche dove, quando e come.

In questa vicenda, gli errori delle autorità srilankesi hanno apparentemente riguardato molteplici aspetti: la raccolta ed elaborazione di informazioni rilevanti sugli attacchi; la valutazione di riscontri, anche dettagliati, trasmessi da servizi di intelligence stranieri (in particolare, indiani); la condivisione di tali indicazioni all’interno del sistema antiterrorismo; e, infine, l’adozione di misure adeguate per proteggere quantomeno gli obiettivi a rischio.

Ciò può apparire sorprendente se si considera che lo Sri Lanka ha un’esperienza nel contrasto al terrorismo molto lunga e intensa, specialmente in relazione alla lotta armata (non di matrice jihadista) per l’indipendenza della minoranza tamil. Forse proprio una generale sottovalutazione della minaccia jihadista, tradizionalmente residuale nel paese può spiegare, insieme ad alcuni fattori contingenti (come la grave crisi politica e costituzionale scoppiata nel 2018), il clamoroso fallimento del sistema antiterrorismo.

Si può ipotizzare che in Europa il pericolo costituito da operazioni terroristiche di matrice jihadista così vaste tenda a essere basso, specialmente dopo l’intensificazione dell’impegno delle autorità antiterrorismo a seguito dell’ondata di attacchi che ha colpito diversi paesi del continente negli ultimi cinque anni. Nondimeno la minaccia jihadista continua naturalmente a interessare anche il vecchio continente. In questo senso, mutatis mutandis, la strage di Pasqua costituisce un fragoroso avvertimento.