La settimana appena conclusa ha visto la conferma dell’aggravamento della recessione nell’ultimo bollettino economico della BCE, in un contesto internazionale dominato da crescenti misure restrittive anche in Italia – con l’introduzione di misure differenziate a livello regionale – e dalla difficile transizione verso la prossima Amministrazione negli Stati Uniti. Le sfide che attendono quest’ultima sono numerose: dal rilancio economico e al potenziamento della tutela sanitaria e ambientale. La Cina vara intanto nuove regole sulla microfinanza online, bloccando anche la quotazione storica per dimensione di Ant Group, società di Jack Ma. In ambito energetico, il coronavirus ha determinato l'accelerazione della transizione, con conseguenze geopolitiche considerevoli. Di tutto ciò si parla in questo nuovo numero di ISPI Global Watch, dedicato alla Geoeconomia del coronavirus. Focus inoltre sulla Turchia dove Erdogan cambia i vertici economici del Paese, nel tentativo di controllare la svalutazione della lira e l’inflazione. Mentre la Belt & Road di Pechino, causa pandemia, dà più spazio a sanità e tecnologia per la conquista di una leadership globale. Infine, un focus sulla situazione dei giovani Millennials, ancor più colpiti dalle emergenze sanitaria ed economica, ma in azione attraverso i network nazionali e i fondi europei nella speranza di un riscatto nel mondo post-pandemia.

Iscriviti alla newsletter