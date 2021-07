La settimana che si è appena conclusa ha visto la celebrazione di un’importante ricorrenza: il centesimo anniversario dalla fondazione del Partito Comunista Cinese. Una vita longeva che ha determinato il corso delle relazioni internazionali. E anche quello dell’economia globale, da quando Deng Xiaoping varò alla fine degli anni 70 un percorso di riforme che hanno portato la Cina a essere l’unica superpotenza economica in grado di competere con gli USA. Attore fondamentale per gli scambi internazionali, Pechino ha un peso economico tale da influenzare i flussi degli investimenti esteri: secondo quanto ha rivelato l’UNCTAD nel suo rapporto annuale appena uscito, non è un caso se l’Asia è stata l’unica regione a non subire una loro drastica riduzione nel corso del 2020. Allo stesso modo, bisognerà fare i conti con la Cina in materia di tassazione internazionale, al fine di ottenere (la settimana prossima a Venezia) il “via libera” del G20 alla proposta di istituire una Global Minimum Tax sui profitti delle multinazionali: un accordo politico sembra a portata di mano (a maggior ragione dopo il “via libera” in sede OCSE) ma occorrerà poi giocare tutta un’altra partita per la sua effettiva applicazione. Al G20 tuttavia non si parlerà solo di tasse, ma anche dei rischi di una nuova crisi del debito: quali le analogie della situazione attuale con quella di dieci anni fa che vide l’eurozona (e l’Italia) nell’occhio del ciclone? Si parla di questo nell’ISPI Global Watch dedicato alla Geoeconomia del coronavirus di questa settimana. Con il consueto sguardo al futuro e ai temi della sostenibilità, a partire dalle infrastrutture. Senza dimenticare temi di geopolitica più “tradizionali”, come la competizione tra USA e Cina nel “giardino di casa” di Washington, ovvero l’America Latina. E con un focus sulla ripresa in Lombardia, motore italiano ed europeo.