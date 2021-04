Globally è il nuovo podcast di ISPI e Will sulla geopolitica. Con Francesco Rocchetti di ISPI, Silvia Boccardi di Will e ad altri esperti, ogni settimana cercheremo di dare gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari sociali, economici e politici in continuo mutamento. Nelle prime puntate, è ospite il vice-Presidente esecutivo di ISPI Paolo Magri.

Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire questo cambiamento. La politica internazionale, spiegata in modo chiaro.