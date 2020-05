Tra le conseguenze dirette della pandemia Covid-19 in America Latina c’è l’annullamento di importanti appuntamenti politici ed elettorali; uno scenario di sospensione della partecipazione civica che da un lato sembra favorire i governi in carica, ma che inizia a destare qualche preoccupazione per la tenuta democratica di un continente che in passato ha sofferto gravi rotture dell’ordine istituzionale.

I due casi più espliciti sono il Cile e la Bolivia. In Cile si sarebbe dovuto tenere il 26 aprile il referendum che di fatto avrebbe dato inizio al processo di riforma della Costituzione. Un appuntamento molto atteso dopo sei mesi di proteste di piazza che avevano lasciato il governo di Sebastian Piñera ai minimi di popolarità per il crescente malcontento. L’emergenza coronavirus ha fatto saltare la consultazione, congelando di fatto anche le manifestazioni che quasi ogni giorno chiamavano in piazza a Santiago e nelle città più importanti decine di migliaia di persone. Plaza Italia, l’epicentro nella protesta nella capitale ribattezzata dagli studenti Plaza Dignidad, è vuota da settimane, il governo ha imposto lo stato d’eccezione imponendo un rigido lockdown nelle regioni più colpite dal virus. Il mondo della politica ha deciso di rimandare ad ottobre la discussione sulla riforma costituzionale, il presidente riprende fiato, ma le questioni di fondo sollevate dalla protesta iniziata sei mesi fa rimangono e diventano ancora più attuali nel pieno dell’emergenza sanitaria. L’inadeguatezza del sistema di salute pubblico espone i più poveri al pericolo del contagio senza che possano contare su ospedali o ambulatori all’altezza.

La mancanza di una rete di protezione sociale colpisce centinaia di migliaia di cileni rimasti senza lavoro a causa della chiusura delle attività produttive non essenziali. La crisi colpisce con più forza nei quartieri più poveri dove il dilemma centrale ruota tra l‘esigenza di proteggersi dal virus e quello della sopravvivenza. “Il nostro modello di paese ultraliberista forgiato dalla costituzione vigente – spiega la scrittrice Alejandra Costamagna – assegna allo stato un ruolo sussidiario senza garantire diritti essenziali alla popolazione. Non possiamo stupirci se in momenti di crisi come quello che stiamo vivendo milioni di cileni rimangono senza lavoro, senza risparmi e con il frigorifero vuoto”.

Sul fronte della lotta al virus il bilancio è in chiaroscuro: il governo sta riuscendo a fare molti test, circa 8.000 al giorno e la quarantena è rispettata in gran parte del paese, ma il sistema sanitario, con una capacità di meno di 700 letti in terapia intensiva su una popolazione di 18 milioni di abitanti, è inadeguato per affrontare il picco dei contagi. Politicamente sospeso in un limbo, con richieste popolari non sopite ma solo accantonate per causa di forza maggiore, il Cile attende che passi questa nuova crisi, per definire il suo futuro come paese e società.

Clima di profonda incertezza anche nella vicina Bolivia dove sono state annullate le elezioni presidenziali previste per il 3 maggio. Dopo le dimissioni e la fuga di Evo Morales a seguito del controverso voto dell’ottobre scorso, il potere è in mano al governo transitorio di Yanine Añez. La presidente ad interim si è insediata con la promessa di fare esclusivamente da traghettatrice verso nuove elezioni, ma poi ha cambiato decisamente intenzioni. Il governo ha cercato in un primo momento di escludere il partito socialista (MAS) di Morales dal voto, poi è stata la stessa Anez a scendere in campo, candidandosi in competizione con Luis Arce, ex ministro dell'Economia scelto da Morales e dato come favorito dal sondaggi. Il coronavirus ha bloccato tutto, le elezioni sono state rinviate a data da destinarsi e il governo ha imposto un lockdown molto rigido, con coprifuoco notturno a La Paz e in altre città. L’opposizione del MAS sta premendo per andare a votare tra luglio ed agosto, il governo prende tempo e rimanda tutto a dopo settembre. I partiti, di fatto, non possono fare campagna se non attraverso i social media, una modalità nuova in un paese abituato alla politica “di strada”, con meeting ed assemblee popolari e una grande partecipazione di collettivi indigeni, sindacati, gruppi comunitari.

“L’unica leader che può mostrarsi in pubblico è la presidente – spiega Georg Dufner, direttore della sede boliviana della fondazione Konrad Adenauer – ma la sua è una scommessa rischiosa. Le sue chanche di aumentare consensi dipendono dall’impatto del virus in un paese ancora molto povero e con un sistema di salute particolarmente precario. Il MAS, dal canto suo, preme per andare a votare perché dopo 14 anni di governo non vuole perdere il contatto con la sua gente, oggi obbligata a restare chiusa in casa”.

Quanto al Venezuela, la pandemia ha dato al presidente Nicolas Maduro una ragione sufficiente per ipotizzare la sospensione delle elezioni legislative previste per quest’anno. Seppur svuotato di prerogative, il Parlamento (Asemblea Nacional) guidato da Juan Guaidò è l’unico organo oggi fuori dal controllo chavista; non andare a votare permetterebbe a Maduro di evitare di affrontare ai seggi il malcontento popolare dovuto alla grave crisi economica che colpisce il paese da anni.

Infine, in Argentina il governo peronista di Alberto Fernandez ha imposto una rigida quarantena bloccando le frontiere già a fine marzo e chiudendo le attività non essenziali. Più che su quello politico i risvolti della crisi si fanno già sentire soprattutto sul piano economico. Sono stati sospesi i pagamenti delle rate in scadenza del debito estero, mentre il ministro dell’Economia Martìn Guzman ha annunciato il piano di riconversione dello stesso ai creditori internazionali, che lo hanno bocciato subito. Un nuovo default tecnico, a 18 anni dall’ultima bancarotta. Il governo aumenta per ora i consensi per la maniera con la quale sta gestendo la crisi, ma crescono i timori per le conseguenze disastrose sul piano sociale della paralisi produttiva.