Dopo l'ultima protesta a Hong Kong contro il controverso emendamento alla legge sull'estradizione in discussione nel Parlamento dell'ex colonia inglese, intervistata dall'emittente locale TVB il capo dell'esecutivo della regione autonoma cinese, Carrie Lam, ha detto in lacrime: “Sono cresciuta qui. Il mio amore per questo posto mi ha portato a enormi sacrifici personali. Mio marito mi ha detto che non avrei mai potuto 'vendere Honk Kong' [al governo centrale di Pechino, nda] perché ho venduto me stessa per il bene di questa città”. Dopo l'oceanica manifestazione di domenica 10 giugno, quando un milione di persone è sceso in strada pacificamente, le proteste di due giorni dopo si sono fatte più organizzate, e gli scontri con le forze dell'ordine di Hong Kong hanno portato a un numero ancora imprecisato di feriti, anche gravi.

Erano anni che per le strade della regione amministrativa speciale non si usavano lacrimogeni e proiettili di gomma per disperdere i manifestanti. Le proteste hanno ottenuto però un primo risultato, perché i lavori nel Parlamento sono stati rinviati a data da destinarsi. Anche ieri Carrie Lam ha detto che la discussione dell'emendamento andrà avanti comunque, cercando di rassicurare la popolazione: ha più volte sottolineato il fatto che l'estradizione verso la Cina continentale (e Taiwan e Macao) riguarderà esclusivamente i reati penali che vengono puniti con una pena di almeno sette anni, e non minerà le libertà di stampa e di espressione finora garantite a Hong Kong.

Il problema è che i cittadini di Hong Kong non si fidano più della reale autonomia del proprio governo, e le motivazioni che hanno spinto all'accelerazione su questo emendamento riguardano pochissimi casi accertati (quello da cui si è partiti per esempio, un caso di omicidio avvenuto a Taiwan) scivolando così nella pretestuosità. Ma l'autonomia – anche del sistema giudiziario di Hong Kong – finora non è stata una garanzia soltanto per i cittadini dell'area: negli anni quel territorio è diventato un hub finanziario, una “terra di mezzo” per chi, per esempio, non può fare affari direttamente con la Cina. Se dovesse entrare in vigore la nuova legge anche i cittadini stranieri che si trovano di passaggio a Hong Kong potrebbero essere estradati nella Cina continentale. E quindi confrontarsi con il sistema giudiziario cinese, spesso usato strumentalmente dal Partito comunista cinese per scopi ideologici e politici. Un esempio su tutti: dopo l'arresto in Canada della direttrice finanziaria del colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei, Meng Wanzhou, di passaggio a Vancouver, e dopo la richiesta di estradizione degli Stati Uniti, le autorità cinesi hanno arrestato due cittadini canadesi che si trovavano in Cina, l’ex diplomatico Michael Kovrig e l’uomo d’affari Michael Spavor, da oltre sei mesi detenuti in condizioni difficili e senza accesso agli avvocati e ai funzionari consolari. L'arresto con l'accusa di spionaggio è stato formalizzato ieri.

Il tentativo di limitare sempre di più l'autonomia di Hong Kong da parte di Pechino fa parte della strategia a lungo termine della nuova Cina del presidente Xi Jinping, e non a caso le notizie sulle manifestazioni nella regione autonoma sono state censurate nel resto paese. Già con le proteste del 2014 – molto diverse da quelle di oggi, soprattutto per una questione pratica: allora si scese in piazza per chiedere più autonomia; oggi si vuole fermare una legge che potrebbe limitarla ancora di più – e con le conseguenze di quelle proteste si era iniziato a capire il disegno. Che si legge tra le righe anche dalle ultime dichiarazioni del ministero degli Esteri di Pechino. Durante la quotidiana conferenza stampa, l'11 giugno scorso, il portavoce Geng Shuang ha ribadito che la Cina sostiene il governo locale di Hong Kong nell'approvazione della legge sull'estradizione, che sin dagli accordi tra la premier britannica Margaret Thatcher e il presidente Deng Xiaoping e poi con il ritorno dell'ex colonia inglese alla Cina nel 1997, il sistema di “un paese, due sistemi” è stato implementato, e che oggi Hong Kong è considerata “una delle economie più libere e regioni più competitive del mondo”. Ma Geng Shuang ha aggiunto che, in ogni caso, ciò che avviene nella regione autonoma “sono affari interni della Cina”. Non deve essere stato gradito quindi il comunicato (tra i pochissimi, sul piano internazionale) della speaker della Camera americana, Nancy Pelosi, che ha scritto su Twitter: “I cuori di tutte le persone che amano la libertà sono commossi dal coraggio di un milione uomini e donne di Hong Kong che chiedono pacificamente di preservare i loro diritti e denunciano questa orribile legge sull'estradizione. L'America sta con la gente di Hong Kong”.

Nessuna notizia da parte del presidente americano Donald Trump, che aveva spiazzato tutti, subito dopo la sua elezione, con una telefonata alla presidente di Taiwan Tsai Ing-wen, e che dopo l'escalation della guerra commerciale e il mancato accordo con Pechino si trova in un delicatissimo momento diplomatico con la Cina. Ma garantire l'autonomia di Hong Kong, e soprattutto della sua piazza commerciale, potrebbe trasformarsi presto in una priorità per la comunità internazionale.