Il 14 settembre 2019 uno spettacolare quanto misterioso attacco con droni colpisce il principale impianto petrolifero dell’Arabia Saudita causando timori per la produzione nazionale e per un rialzo dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali. Era stata appena attaccata un’infrastruttura critica, parte di quel nucleo di infrastrutture essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della sicurezza e del benessere economico dei cittadini. Infrastrutture tanto vitali quanto vulnerabili, soprattutto nel mondo attuale caratterizzato dalla crescente interconnessione tanto fisica quanto digitale. Ma quali sono le principali infrastrutture critiche? Quali le minacce nei settori dell’energia, delle telecomunicazioni, dello spazio, della sanità, della finanza? Quali effetti può determinare la loro distruzione o l'interruzione dei servizi offerti? E cosa fanno gli stati per proteggere le proprie infrastrutture critiche?