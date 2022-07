Baghdad come Capitol Hill: manifestanti irrompono nel parlamento per protesta. Lo stallo politico, a 10 mesi dal voto, tiene in ostaggio le istituzioni e rischia di precipitare il paese nel caos. Di nuovo.

Centinaia di manifestanti hanno fatto irruzione e occupato per diverse ore la sede del parlamento di Baghdad. Si è trattato per lo più di sostenitori del movimento sciita Al Sairoon, che fa capo al religioso Moqtada Al Sadr, insorti contro la nomina di un primo ministro di un altro partito. Quando i manifestanti sono entrati, nell’aula non erano presenti deputati e nei disordini non ci sarebbero stati feriti. La polizia è però intervenuta con fumogeni e cannoni ad acqua per disperdere la folla. La protesta giunge dopo oltre 10 mesi di stallo politico seguito alle elezioni di ottobre 2021, in cui il movimento sadrista ha conquistato 73 seggi su 329, attestandosi come prima forza politica del parlamento iracheno. Da allora, però, l’indisponibilità dei partiti a lavorare con i propri rivali ha di fatto reso impossibile la creazione di una maggioranza di governo. Un mese fa la decisione di Al Sadr di imporre ai propri rappresentanti di dimettersi in blocco ha ulteriormente complicato una crisi che sembrava già intricatissima. Ma il “sacrificio”, che Al Sadr ha detto di aver fatto per far uscire il paese dalla paralisi politica, rischia ora di rivelarsi un boomerang per la stabilità se i suoi milioni di simpatizzanti decidessero di sfidare la legittimità degli avversari per le strade, facendo precipitare il paese nel caos.

Sciiti più divisi che mai?

Figlio di Mohammed Sadiq Al Sadr, un rispettato religioso sciita assassinato durante il regime di Saddam Hussein, Moqtada Al Sadr è forse tra i volti più noti della politica irachena a livello internazionale. Nel 2003, alla testa dell'Esercito del Mahdi, aveva guidato la resistenza contro le truppe di occupazione americane. Rientrato nei ranghi dopo i combattimenti fratricidi che hanno contrapposto la sua milizia alle forze del governo di Nouri Al Maliki, il religioso oggi 47enne che si è progressivamente affermato come campione del populismo nazionalista iracheno. Nei suoi discorsi si è più volte scagliato contro le ingerenze americane e delle milizie sciite vicine a Teheran, che hanno rafforzato la loro presa sull’Iraq negli anni della guerra contro il cosiddetto Stato Islamico. Vincitore delle elezioni dello scorso ottobre, il movimento da lui fondato, Al Sairoon, ha dichiarato di voler rompere con il sistema di distribuzione confessionale ed etnica degli incarichi introdotto dopo la caduta di Saddam Hussein, e con la tradizione che vuole che tutte le forze sciite facciano parte di un ‘governo di consenso’. Ma il suo tentativo di formare un governo di maggioranza con curdi e sunniti, che avrebbe mandato gli altri partiti sciiti in parlamento all’opposizione, non ha funzionato.

Maggioranza cercasi?

In seguito alle dimissioni dei rappresentanti sadristi, 64 nuovi legislatori hanno prestato giuramento a fine giugno, rendendo di fatto il blocco pro-Iran, in cui spicca l’ex premier Nuri al Maliki, il più grande in parlamento. La legge irachena prevede che in caso di dimissioni di un parlamentare, a occupare il seggio vacante sia il candidato arrivato al secondo posto nelle elezioni. Oggi Al Sadr e i suoi sostenitori si oppongono alla candidatura di Mohammed al Soudani, ex ministro e governatore provinciale – considerato troppo vicino a Teheran – come possibile premier. Ma lo stallo riguarda anche l’elezione del nuovo presidente della repubblica. Finora le due principali fazioni in parlamento, la coalizione del cosiddetto “Quadro di coordinamento” sostenuta appunto dall’Iran e quella che di fatto si oppone alle ingerenze straniere (iraniana e americana), guidata da Al Sadr, non sono riuscite a mettersi d’accordo per eleggere il nuovo capo dello stato, primo passo necessario prima della nomina del presidente del consiglio e della formazione del governo. Per completare questo passaggio serve infatti una maggioranza di due terzi in parlamento, che al momento non c’è.

Un paese in ostaggio?

Più a lungo durerà lo stallo e più difficili saranno le sfide che il prossimo esecutivo sarà chiamato ad affrontare. Oltre alla crisi politica, l’Iraq deve fare i conti con le ricadute che il conflitto Ucraina sta avendo sull’economia, soprattutto nei settori energetico, della difesa e della sicurezza alimentare. Il paese importa infatti circa il 50% del suo fabbisogno alimentare e, sebbene non dipenda direttamente dal grano proveniente dalla Russia o dall’Ucraina, ha risentito dell’aumento globale dei prezzi. Quanto al settore energetico, nonostante abbia beneficiato dell’aumento del costo del petrolio, a causa di impianti di raffinazione vetusti che non sono in grado di produrre grandi quantità di prodotti trattati, Baghdad è costretta a importare circa 16 milioni di litri di carburante al giorno per far fronte alla domanda interna. Una notevole sfida per le casse dello stato, in un periodo segnato da continui rialzi. Come se non bastasse, la mancata nomina di un esecutivo tiene di fatto in ostaggio l’agenda del paese: l’assenza di budget per l’anno fiscale 2022 sta limitando la capacità di azione dello stato e impedendo il percorso di riforme e l’approvazione di progetti infrastrutturali essenziali per rispondere alle necessità e alle aspirazioni degli iracheni.

A cura della redazione di ISPI Online Publications (Responsabile Daily Focus: Alessia De Luca, ISPI Advisor for Online Publications)