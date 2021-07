Il mondo nuovo

Ci sono voluti diciotto anni, due crisi economiche e una pandemia, ma alla fine è successo: la BCE ha modificato la sua strategia per combattere l’inflazione. Così da fine luglio si passerà da un obiettivo di crescita dei prezzi “inferiore ma vicino al 2%” a uno “simmetrico del 2%”.

Poche parole (un po’ tecniche) che vogliono dire molto, perché danno maggiore flessibilità alla BCE per stimolare l’economia anche quando i prezzi crescono. E che certificano uno scarto politico da quella che è spesso stata descritta come una maggioranza “rigorista” nell’istituzione di Francoforte.

Whatever it takes, really

La presidente Lagarde ha assicurato che il nuovo target non significa che la BCE sia d’un tratto diventata “americana”, ovvero più attenta alla crescita anziché all’inflazione. Ma le affermazioni sembrano una mossa per rassicurare i paesi frugali, perché adesso lo scarto tra il mandato BCE e quello Fed è minimo.

Il nuovo obiettivo mette comunque nero su bianco qualcosa che accade da tempo: dal whatever it takes di Draghi del 2012, Francoforte ha costantemente lavorato per mettere in sicurezza l’euro, fornendo un cuscinetto contro gli spread eccessivi. Nel corso della pandemia, con il suo quantitative easing (denominato PEPP) la BCE ha già acquistato 1.200 miliardi di euro di titoli, e andrà avanti a suon di 80 miliardi al mese almeno fino a marzo 2022.

Falchi e colombe

ll nuovo mandato è una manna per l’Italia. In Eurozona, l'inflazione vicina al 2% degli ultimi mesi aveva fatto temere che la BCE potesse rivedere i propri acquisti, facendo ripartire lo spread. Invece lo “scudo” resta.

Se Roma sorride, Berlino si chiede però se l’istituzione di Francoforte non si stia allontanando troppo dalle posizioni tedesche. In una delicata fase di transizione, con la fine dell’era Merkel dietro l’angolo ed elezioni molto incerte a settembre, è possibile che Lagarde abbia approfittato di un “vuoto di potere” per riallineare la BCE su posizioni più moderate?

E per uno scontro “vinto” da Roma, rimane aperto un secondo fronte: quando e come ripristinare le regole sul deficit. Anche qui, falchi e colombe si preparano a darsi battaglia.