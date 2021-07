Rimbalzo, con dubbi

L’economia cinese continua a crescere a ritmi sostenuti. Ma sta rallentando? Se lo chiedono in tanti dopo che ieri Pechino ha annunciato che nel secondo semestre la sua economia si è espansa del 7,9% rispetto allo stesso periodo del 2020. Crescita importante, ma dimezzata rispetto al +18% del primo trimestre.

Certo, quel +18% era un dato molto gonfiato, perché risentiva della recessione provocata dalla pandemia. Che in Cina è iniziata prima che nel resto del mondo, ma è stata molto più breve. Ci si chiede dunque se il “rimbalzo” cinese sia reale o gonfiato dai debiti, e soprattutto quanto sia sostenibile.

Una linea sottile

Nonostante il rallentamento, le previsioni vedono la Cina crescere velocemente anche nei prossimi anni. La sua economia potrebbe essere del 18% più grande entro il 2022 rispetto al 2019: più del doppio rispetto agli Usa (+8%) e molto meglio di un’Europa ferma al palo (+2%).

Ma il rimbalzo è stato sostenuto da produzione industriale e investimenti, oltre che da uno stimolo da 500 miliardi di dollari che ha assecondato quella “economia del debito” da cui Pechino vorrebbe emanciparsi da anni, ma che continua a tollerare per non frenare la ripresa.

Ora però le autorità hanno un problema: con il debito delle aziende cinesi tra i più alti al mondo (ormai supera il 160% del PIL) devono lasciar fallire le imprese “non sostenibili” senza compromettere la crescita.

Con il fiato sospeso

Pechino conta ormai per il 17% del PIL mondiale. Ma, soprattutto, è in Cina che negli ultimi dieci anni si è concentrato il 60% della crescita del mondo: un gigante, nel bene e nel male. Per questo tutti, dai partner ai concorrenti, guardano con apprensione alla velocità della “transizione” cinese.

Al momento i segnali sono contrastanti. Il partito si è dato un obiettivo di crescita “basso” (6%) che certamente supererà, consentendogli di “sfrondare” qualche “ramo secco” senza eccessivi patemi. Ma i fallimenti di alcune aziende a fine 2020 hanno creato disoccupazione, e i consumi interni restano troppo bassi per sostenere la crescita da soli.

L’equilibrio, delicato, minaccia di spezzarsi presto.