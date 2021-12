"Una nuova tempesta è in arrivo"

I sistemi sanitari sono di nuovo a rischio: questo il messaggio di Hans Kluge, direttore di Oms Europa. In un mese la variante Omicron si appresta già a diventare il ceppo dominante di nuovo coronavirus nel continente, e i governi sono nuovamente costretti a varare misure restrittive.

Alcune regioni hanno già le ore contate, come il Regno Unito e in particolare Londra, in cui domenica il sindaco Sadiq Khan ha dichiarato lo stato di emergenza locale perché mentre crescono i ricoveri aumenta anche il personale ospedaliero positivo che non può lavorare. E così Omicron ha già stravolto i piani di riapertura e le speranze di chi con l’anno nuovo aspettava anche l’inizio del “post-Covid”.

Déjà-vu

Insomma, in Europa si prospetta un inizio 2022 nuovamente all’insegna del distanziamento. Da domenica i Paesi Bassi sono in lockdown almeno fino a metà gennaio, mentre Germania e Portogallo hanno già annunciato restrizioni post-natalizie. Nel frattempo, ieri la Spagna ha riportato il più alto numero di casi giornalieri da inizio pandemia e in Francia si teme che i casi superino presto i 100.000 al giorno.

Ma rispetto a inizio anno per i governi aumentano anche le difficoltà. In primis politiche: Boris Johnson affronta una ribellione interna ai tories, e in questi giorni si è astenuto dal prendere nuove misure. Non è il solo. E poi economiche: gli stimoli miliardari dell’anno scorso sono un ricordo, mentre in due anni il debito pubblico in Eurozona è passato dall’84% al 100% del PIL.

"Boost, boost, boost”

La protezione conferita dalla doppia dose di vaccino contro le infezioni da Omicron è pari al solo 20%. Così i paesi europei cercano di accelerare sulle terze dosi, e in Israele si pianificano già le quarte. Resta dunque solo sulla carta l’invito dell’OMS ai paesi più avanzati di cedere parte delle dosi a quelli più indietro nella campagna vaccinale, mentre nel mondo si amplifica la disuguaglianza vaccinale.

In quasi tutti qcontinenti la percentuale di popolazione vaccinata con almeno due dosi è superiore al 50%. In Africa siamo all’8%: la stessa percentuale che si toccava in Europa otto mesi fa. Quante nuove varianti saranno necessarie per rendersi conto che questo divario deve essere colmato?