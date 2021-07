Approvato il rifinanziamento alla missione di collaborazione con la cosiddetta Guardia costiera libica. Caduti nel vuoto appelli e inviti al boicottaggio in nome dei diritti umani.

Nonostante appelli, inviti al boicottaggio e qualche fibrillazione nella maggioranza, la Camera dei Deputati italiana ha approvato il rifinanziamento delle missioni internazionali, che include l’asssistenza e l’addestramento della Guardia costiera libica. La riformulazione proposta dall’esecutivo – passata con 361 voti a favore, 34 no e 22 astenuti – “impegna il governo a verificare, dalla prossima programmazione, le condizioni per verificare il superamento di suddetta missione". Tradotto: Roma si impegna a tastare la possibilità di trasferire le funzioni della missione bilaterale – la cui cornice è quella del memorandum d’intesa Roma-Tripoli sottoscritto nel gennaio 2017 – a Bruxelles e alla missione Irini. Il tutto mentre il Mediterraneo si conferma sempre più un mare di morte. Secondo l’ultimo rapporto dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), nei primi sei mesi di quest’anno il numero di migranti e rifugiati morti nel tentativo di raggiungere l'Europa via mare, 896, è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2020. La rotta del Mediterraneo centrale tra Libia e Italia si conferma la più letale, con 741 vittime accertate (quasi triplicate rispetto all’anno scorso), seguita da quella tra l'Africa occidentale e le Isole Canarie, dove sono morte almeno 250 persone. L’Oim afferma inoltre che il numero effettivo di morti potrebbe essere molto più alto poiché diversi naufragi non vengono segnalati e altri sono difficili da verificare, mentre l'assenza di navi di ricerca e soccorso governative, in particolare nel Mediterraneo centrale, rende più pericolose le traversate di chi cerca di raggiungere l’Europa.

Soccorsi dalla sponda sud?

Il rapporto Oim mostra anche un aumento, per il secondo anno consecutivo, delle operazioni di “ricerca e soccorso” dei paesi nordafricani lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Più di 31.500 persone sono state intercettate o soccorse dalle autorità nordafricane nella prima metà del 2021, rispetto alle 23.117 dei primi sei mesi del 2020. In questo periodo, le operazioni al largo della Tunisia sono aumentate del 90% mentre più di 15.300 migranti sono stati rimpatriati in Libia nei primi sei mesi di quest’anno: quasi tre volte di più rispetto alla prima metà del 2020. Malgrado l’arrivo di un nuovo Governo di unità nazionale a Tripoli, a marzo di quest’anno, inoltre, il numero dei migranti ospitati nei centri di detenzione ufficiale in Libia è tornato a crescere, superando a fine giugno le 6mila persone. La situazione, sottolinea l’Oim, è “preoccupante, dato che i migranti che vengono rimpatriati in Libia sono soggetti a detenzioni arbitrarie, estorsioni, sparizioni e atti di tortura”. Accanto alle cifre ufficiali, si stima inoltre che diverse altre migliaia di migranti siano trattenuti in centri di detenzione non ufficiali presenti nel paese, che non può in alcun modo – in base al diritto umanitario internazionale – definirsi “un porto sicuro”.

Se ne occupi l’Europa?

Eppure, la collaborazione dei paesi della sponda Sud nel gestire i flussi migratori irregolari si rivela essenziale anche perché, sul fronte sbarchi, l’Italia continua a essere “lasciata sola” dall’Europa. Malgrado la proposta della Commissione europea per un Nuovo patto sulla migrazione e l’asilo, la riforma delle regole di Dublino è in alto mare. E nonostante il governo italiano abbia ottenuto che il tema delle migrazioni fosse inserito nell’agenda del Consiglio europeo del 24-25 giugno, dal vertice non sono uscite nuove proposte rispetto alla riattivazione degli accordi sui ricollocamenti. Né su quelli obbligatori, che avevano suscitato cause legali e polemiche tra il 2015 e il 2018, né su quelli volontari dei migranti soccorsi in mare conosciuti come “accordi di Malta”, attivati nel settembre 2019. Anche per questo, nella proposta di rifinanziamento per la missione in Libia, il governo italiano chiede che a partire dall’anno prossimo la gestione di questa missione passi sotto l’egida europea attraverso la missione Irini, che avrebbe come primo scopo quello di far rispettare l'embargo sulle armi verso la Libia ma che si occuperebbe anche dell'addestramento dei militari libici. Dal 2017 al 2020l’Italia ha stanziato 22 milioni di euro soltanto per le missioni di addestramento e appoggio della cosiddetta Guardia costiera libica. Nella relazione per il 2021 il governo prevede di spendere per lo stesso scopo altri 10,5 milioni di euro, la cifra più alta mai stanziata.

Libia, business as usual?

Lo ‘scaricabarile’ europeo, però, oltre che di difficile realizzazione, non è certo un automatismo. L’addestramento della guardia costiera e dei militari libici già rientra nel mandato dell’operazione europea Irini, ma da quando la missione è stata lanciata, il 31 marzo 2020, “non ha potuto iniziare l’attività a causa di resistenze della parte libica” ammette una fonte europea citata dall’Ansa, secondo cui “lo stallo è creato dalla pressione della Turchia, che ha iniziato in proprio l’addestramento in Libia, con le proprie forze sul terreno”. Non è un caso che il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, dopo averlo già incontrato a inizio giugno in Sicilia, sia tornato a vedersi col suo omologo di Ankara. Inoltre è necessario che ad acconsentire al trasferimento di competenze da Roma a Bruxelles sia proprio il governo libico. La speranza è che la situazione si sblocchi con le elezioni fissate nel paese per il prossimo 24 dicembre – le prime dal 2014 – che dovrebbero essere accompagnate dalla graduale uscita dalla Libia di tutte le forze militari straniere. Perciò, per ora, è business as usual. L’Italia continua a finanziare e addestrare la guardia costiera di Tripoli. E la Libia ottiene oltre 10 milioni di euro di finanziamenti, poiché “senza un percorso comune sulla Libia – ammettono fonti di governo – aumenteranno i flussi”.

Il commento

Di Matteo Villa, Programma migrazioni ISPI

Nulla cambia nella gestione dei flussi irregolari: l’Italia e l’Europa continuano a ragionare più con la pancia che con la testa. Non che dal 2017 gli accordi con le milizie libiche e il rafforzamento della cosiddetta Guardia costiera non abbiano giocato un ruolo fondamentale, sia nel far crollare delle partenze, sia nel ricondurre gran parte di chi parte nuovamente nel paese “non sicuro” per antonomasia.

Ma alle politiche di contrasto dei flussi irregolari Italia ed Europa continuano a non affiancare quelle di salvataggio in mare (e così i morti triplicano rispetto all’anno scorso). Anzi, bloccano le poche navi Ong, malgrado i dati mostrino che la loro presenza in mare abbia un effetto nullo sul numero di chi parte dalla Libia. Negli ultimi mesi il Governo italiano ha provato a cambiar passo, annunciando corridoi umanitari per 500 persone e chiedendo ai libici di chiudere i centri di detenzione. Ma sui corridoi Roma è pressoché sola in Europa, e Tripoli è sorda alle richieste italiane. E così si va avanti, vivacchiando, fino alla prossima crisi.

* * *

A cura della redazione di ISPI Online Publications (Responsabile Daily Focus: Alessia De Luca, ISPI Advisor for Online Publications)