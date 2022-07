USA e getta

L’Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) americana non ha più l’autorità per imporre standard di emissioni vincolanti per tutte le centrali elettriche degli Stati Uniti. Lo ha deciso ieri la Corte Suprema, in una delle molte sentenze “storiche” degli ultimi mesi.

L’EPA potrà ancora regolare alcune delle attività delle centrali, ma in modo molto più limitato di prima.

Una vittoria per l’industria fossile, e una sconfitta per l'amministrazione Biden, che puntava sulla capacità regolatoria dell’EPA per implementare le proprie politiche di transizione energetica e lotta contro il cambiamento climatico. Una decisione che racconta di un Paese spaccato sul ruolo politico della Corte suprema statunitense e quanto la strada, per Biden e i suoi obiettivi di governo, si faccia sempre più difficile.

Passo di gambero

Gli Stati Uniti sono il secondo maggior produttore al mondo di gas serra, alle spalle della Cina. Certo, le emissioni statunitensi sono calate del 5% dal 1990, ma sempre molto meno di quanto sia riuscita a fare l’Unione europea (-27%). E il 25% circa di tutte le emissioni di gas serra americane provengono dalla produzione di elettricità, che adesso non potrà più essere facilmente regolata dall’EPA.

Così, un’altra promessa molto ambiziosa di Biden, che avrebbe voluto dimezzare le emissioni USA entro il 2030, potrebbe restare lettera morta. Le policy attualmente in vigore non gli permetteranno infatti di raggiungere un tale obiettivo. Anche perché gli alti prezzi dell’energia negli ultimi mesi hanno già costretto la Casa Bianca a fare importanti concessioni all’industria fossile. A casa propria, con Biden che ha chiesto ai petrolieri americani di produrre il più possibile. E all’estero, con il Presidente – che in campagna elettorale aveva promesso di trattare il principe ereditario saudita come un “paria” – pronto a volare entro fine mese in Arabia Saudita per parlare di petrolio.

Carte truccate?

Quella di ieri è l’ennesima prova che la Corte suprema, in mano a giudici repubblicani conservatori (con una netta maggioranza di 6 contro 3, di cui 3 giudici nominati da Trump), ha intenzione di proseguire sulla strada delle sentenze “politiche”. E storiche. La decisione della Corte suprema crea infatti un precedente sulla cosiddetta “dottrina delle domande importanti”, stabilendo che le agenzie federali non possono estendere troppo le loro competenze senza una apposita legge del Congresso.

Così, per Biden, a poco più di quattro mesi dalle elezioni di metà mandato le cose si fanno sempre più difficili. La nuova America di Biden rischia di trasformarsi di nuovo in quella di Trump.