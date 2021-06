Apertura rimandata

Oggi il Regno Unito sarebbe dovuto uscire da un lockdown che dura da dicembre. Invece settimana scorsa Boris Johnson ha annunciato un’estensione fino al 19 luglio, per evitare che la “variante Delta” comprometta i progressi fatti.

La variante è ormai dominante in UK e Portogallo e si sta diffondendo rapidamente in tutta l’Ue: in Italia siamo al 20% di nuovi casi. C’era da attenderselo, vista la sua contagiosità. Cattive notizie per la “vecchia Europa”?

Non è finita...

Certo, dall’estate scorsa molto è cambiato: ormai il 47% degli europei (e il 52% degli italiani) ha ricevuto almeno una dose di vaccino, e una fetta importante di popolazione è guarita dall’infezione. In molti sono, dunque, temporaneamente immuni.

Ora però le varianti rendono il nuovo coronavirus molto più contagioso, e la “delta” sembra renderlo anche leggermente più pericoloso: in UK i ricoveri di persone non vaccinate aumentano più velocemente dei nuovi casi. La buona notizia è che i vaccini sembrano offrire una protezione molto forte anche nei confronti della variante. Insomma, i casi in UK sono quintuplicati in un mese ma al momento, per fortuna, i decessi restano bassi. Una ragione di ottimismo, anche se per ora le certezze restano poche.

… finché non è finita ovunque

Così in Europa torna la prudenza. E dire che solo un mese fa era stato raggiunto l’accordo sullo “EU Covid Certificate” che dal 1° luglio dovrebbe permettere agli europei vaccinati di viaggiare in sicurezza in Ue, e che di recente il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie aveva promosso gran parte d’Europa ad “area verde”, cioè a rischio basso.

Adesso ci si chiede quanto dureranno le aperture. Una nuova frenata del settore turistico e dei viaggi, che per l’Italia rappresentavano il 13% del PIL nel 2019 (eravamo settimi in Europa, secondi solo alla Spagna tra i grandi paesi europei), sarebbe un colpo pesante. Solo le vaccinazioni, al momento, stanno riuscendo a evitare una nuova débacle. Quelle stesse vaccinazioni che però nel mondo non decollano, anche a causa delle promesse non mantenute da noi europei.