Nella storia elettorale dello stato ebraico il vincitore veniva acclamato dai sostenitori come “Re d'Israele”. L'abitudine si è un po' persa, forse a causa dell'eccessivo numero delle chiamate al voto negli ultimi anni: era comunque più una tradizione della destra del Likud che della sinistra laburista. Alla sua ottava vittoria, sette delle quali consecutive a partire dal 2009, Bibi Netanyahu avrebbe il diritto di rivendicare quella carica regale.

Lo spoglio non è completo. E mancano ancora i voti dei ricoverati per Covid, dei militari e dei diplomatici all'estero. Ma il Likud è chiaramente in vantaggio di 11/13 seggi sul secondo partito, i centristi di Yesh Atid. Mai Bibi aveva vinto con un margine così chiaro sui suoi diretti avversari. A volte, come nel 2009 contro Tzipi Livni e l'anno scorso con Benny Ganz, era arrivato secondo ma aveva saputo coalizzare una maggioranza parlamentare che centro e sinistra non avevano saputo amalgamare.

In questa epoca di pandemia nei paesi democratici si tende, quando è possibile, a rinviare le elezioni. Per molti versi gli israeliani devono invece ringraziare la fortuna che l'ennesima crisi di governo li abbia spinti a votare in piena emergenza Covid. Netanyahu ha molti difetti ma è un animale politico impareggiabile: ha capito subito che le vaccinazioni potevano essere un imbattibile strumento di consenso elettorale. È riuscito ad avere le dosi di cui aveva bisogno; ha saputo sfruttare la limitata dimensione geografica e demografica del paese, il suo alto livello tecnologico, le qualità del sistema sanitario territoriale e l'organizzazione militare di un paese in divisa e in stato permanente di pre-emergenza.

Per quanto si fosse formata contro di lui un'asse orizzontale, destra-sinistra; nonostante tre processi per corruzione lo attendano in tribunale (il primo della storia del paese ad affrontare i giudici senza dimettersi dalla carica), gli israeliani lo hanno premiato per aver compiuto il miracolo vaccinale. Al successo elettorale ha anche contribuito il processo diplomatico di Abramo: il riconoscimento di quattro nuovi paesi arabi.

Eppure Bibi non sarà il re d'Israele. Nonostante il successo, potrebbe non riuscire a coalizzare una maggioranza parlamentare di 61 seggi su 120, e sarebbe dunque costretto a convocare nuove elezioni entro la fine del 2021: quelle svoltesi ieri erano le quarte in due anni. La sua vittoria, infatti, è quasi vanificata dal sistema elettorale israeliano, un proporzionale in purezza.

Saranno probabilmente 13 o 14 i partiti che supereranno la soglia di sbarramento del 3,25% ed entreranno alla Knesset, il parlamento. Tolti Likud e Yesh Atid, i primi due, gli altri sono stretti in uno scarto fra 9 e 5 deputati ciascuno. Il Partito laburista fondatore del paese e la sinistra pacifista di Meretz stanno festeggiando come una vittoria la loro semplice sopravvivenza (7 e 5 seggi).

Se la distinzione parlamentare fosse solo fra centro-destra e centro-sinistra, Netanyahu godrebbe di una solida maggioranza. Israele si sposta a destra ininterrottamente da 45 anni: dal 1977, quando il Likud andò per la prima volta al governo, i laburisti hanno vinto solo due volte. Ma oltre ai partiti religiosi, il vasto fronte delle destre è rappresentato dal Likud di Netanyahu e da altri tre forze politiche. I loro leader, che oggi detestano Netanyahu, erano stati suoi strettissimi collaboratori: il braccio destro, il consigliere politico, l'amico di famiglia. Una destabilizzante rappresentazione politica senza fine: una specie di Macbeth israeliano.

Litigiosità e personalismi (nel centro-sinistra non è diverso) sfruttano il sistema elettorale, atomizzando il quadro politico e paralizzando ogni processo di riforma. Mutatis mutandis, come gli Stati Uniti incapaci di cambiare le leggi sulla diffusione delle armi, hanno un massacro alla settimana, così gli israeliani, senza una riforma elettorale, rivoteranno fra uno o due anni.

Tutto questo è rischioso per la credibilità della democrazia israeliana. Che l'affluenza sia stata solo del 5% meno del precedente voto di qualche mese prima ha del miracoloso. Ma fra una crisi politica e un'elezione, il paese vaccina la popolazione, l'economia riprende, le tecnologie sono un'eccellenza mondiale, e con gli accordi di Abramo la collocazione geopolitica nella regione è sempre più riconosciuta. Gli israeliani potrebbero convincersi che un governo stabile con una maggioranza chiara non sia così necessario.

Restano infine i palestinesi: gli arabo-israeliani, il 21% della popolazione dello stato ebraico, che incominciano ad essere politicamente corteggiati perfino da Netanyahu. E poi gli altri: gli occupati, i minacciati da nuove annessioni, lontani dalle statistiche vaccinali degli israeliani, chiusi dentro Gaza e governati da un movimento che ancora crede di mettere il confronto con Israele sul piano militare; o quelli chiusi dentro i bantustan ad autonomia limitata della Cisgiordania, guidati da una classe dirigente incapace e senza idee. Come in tutte le cinque o sei precedenti elezioni israeliane, anche in queste il problema palestinese era del tutto assente dal dibattito. Perfino le sinistre a rischio di estinzione hanno capito che sollevare la questione non porta voti. Data la loro condizione sempre più disperata, i palestinesi dovrebbero incominciare a chiedersi il perché.