Soffia un vento sempre più freddo sull’economia mondiale a mano a mano che l’onda dell’epidemia da Coronavirus si allarga da Oriente a Occidente. E ora lo spettro di una grande recessione[1] si fa di giorno in giorno realtà, nelle previsioni degli economisti. Unica incertezza: la dimensione delle conseguenze.

All’inizio di marzo l’OCSE aveva pubblicato una valutazione degli impatti del Covid-19 sull’economia mondiale, prevedendo due scenari, uno in cui l’epidemia rimaneva confinata alla Cina e il secondo invece, peggiore, con una diffusione a livello pandemico. A distanza di due settimane, questa seconda previsione è l’unica a rimanere valida. Si prevede cioè che il Pil mondiale si riduca dell’1,5% rispetto alle previsioni di fine 2019, portando la crescita mondiale all’1,3%. Questo ad oggi.

La maggior parte del calo del Pil deriverebbe dagli effetti diretti della riduzione della domanda, dell'accresciuta incertezza e della riduzione dei prezzi azionari e delle commodity. Il commercio si contrarrà di circa il 3¾ per cento nel 2020, colpendo le esportazioni in tutte le economie. Il tutto senza considerare gli effetti deflazionistici a catena determinati dal crollo della domanda globale.

Analisi che sembrano in effetti suscettibili di essere riviste al ribasso. I primi segnali dell'impatto del COVID-19 sull'economia cinese, che potrebbe essere preso come benchmark per ciò che potrebbe accadere in altre economie, sono peggiori di quanto inizialmente previsto. Le indagini sul settore manifatturiero e dei servizi in Cina sono scese ai minimi storici a febbraio, le vendite di automobili si sono ridotte dell'80% e le esportazioni sono diminuite del 17,2% a gennaio e febbraio. Gli analisti hanno rivisto nettamente al ribasso le stime della crescita cinese, con molti che ora prevedono un calo del Pil nel primo trimestre e una crescita intorno al 3% su base annua, contro il 6% Delle previsioni di inizio d’anno.

Secondo gli ultimi scenari elaborati da McKinsey, scartato lo scenario più mite che prevedeva una veloce ripresa, si materializzano due prospettive. La prima prevede un rallentamento globale con la maggior parte dei Paesi che avranno difficoltà a replicare le forti misure intraprese in Cina, ma riusciranno comunque a contenere l’epidemia entro l’estate. In quest’ottica, l'economia si riprenderebbe alla fine del secondo trimestre, ma nel 2020 la crescita del Pil globale scenderebbe dell’1,0-1,5%.

L’ultimo scenario è invece quello pandemico globale, con una diffusione globale e generalizzata di COVID-19, che non si riduce con l’estate. L'economia vivrà uno shock della domanda che durerà per la maggior parte dell'anno. I sistemi sanitari potrebbero essere sopraffatti in paesi che devono affrontare un impatto umano su larga scala. Nel complesso, questo scenario si traduce in una recessione, con una crescita globale che nel 2020 scenderà tra il -1,5% e il +0,5%.

Scenari confermati anche da Bloomberg secondo la quale, il Coronavirus potrebbe costare all'economia globale 2,7 trilioni di dollari, equivalente all’intero PIL del Regno Unito. Secondo lo scenario di pandemia globale elaborato, le principali economie andrebbero in recessione per tutto il 2020.

Studi sull’impatto di un’ eventuale pandemia a livello globale sull’economia mondiale erano già stati studiati in tempi non sospetti, tanto che già nel 2014 la Banca Mondiale aveva alzato il rischio che una tale situazione si potesse presentare negli anni a venire, stimando che l’impatto della pandemia simil CoVid-19 avrebbe comportato una perdita di circa il 4,8% del PIL mondiale.

[1] Si considera recessione quando vi è un andamento negativo del prodotto interno lordo (cioè il valore di tutti i beni e i servizi finanziari prodotti da un paese) in due trimestri consecutivi.