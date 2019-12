Giovedì nero in Francia per lo sciopero generale contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. Oltre 250 cortei e un’adesione altissima dei lavoratori di tutti i settori hanno paralizzato l’intero paese. Sull’Eliseo incombe il fantasma degli scioperi di massa che, nel 1995, costrinsero il governo a ritirare il contestatissimo “Plan Juppé” sulle pensioni. Come andrà stavolta? E Macron, sarà costretto a fare marcia indietro?

Il “muro” dello sciopero generale in corso oggi in Francia è di quelli contro cui si rischia di schiantarsi. Lo sanno bene all’Eliseo, bersaglio del malumore dell’intera società francese. Ferrovieri, insegnanti, dipendenti dell’amministrazione pubblica e persino operatori sanitari e poliziotti hanno incrociato le braccia in una giornata pesantissima, a cominciare dal fronte dei trasporti. Dalle prime cifre, gli annullamenti dei treni hanno sfiorato il 90% del totale, un volo su quattro è saltato e a Parigi circolano appena cinque linee di metrò su 16. Et voilà, a un anno dalla ‘marea’ dei gilet gialli, salutati da molti come il segno tangibile della fine dei sindacati, uno sciopero sindacale paralizza la Francia e pone Macron a un banco di prova cruciale. Era stato proprio lui a definire quella sulle pensioni “la madre di tutte le riforme” con le quali l’ex enfant prodige della politica transalpina, intende cambiare il volto del paese.

Cosa prevede la riforma?

Il senso della riforma è di semplificare il sistema pensionistico francese, considerato iniquo e caotico, abolendo i 42 ‘regimi speciali’, e introducendo un sistema di pensione “a punti” più equo e sostenibile per le casse dello stato. Tra le categorie più toccate dalle modifiche, c’è proprio quella degli cheminot, i ferrovieri, che, attualmente, possono andare in pensione a 50 anni e otto mesi, a fronte di una media di 62 anni. “È una protesta corporativista” accusa il governo, che ritiene che dietro gli scioperi ci sia la resistenza di fasce di lavoratori che non vogliono perdere i loro privilegi. “È ingiusto trattare allo stesso modo professioni con caratteristiche diverse” ribattono i sindacati. Ma di fondo c’è il timore, da parte di tutti i lavoratori, di dover lavorare più a lungo, percependo una pensione più bassa. E anche se la riforma è tuttora oggetto di concertazione, segno che su alcuni punti c’è ancora la possibilità di ‘limare’, i francesi hanno deciso di scendere in piazza.

Un sistema iniquo?

Se riformare il sistema comporta togliere agevolazioni ad alcune categorie di lavoratori e alzare la loro età pensionabile, bisogna notare che i regimi speciali riguardano una minoranza assoluta dei francesi: circa 700.000 persone, ossia il 4% della popolazione attiva. Eppure è proprio da questa minoranza che proviene la metà del deficit del sistema pensionistico francese, che nel 2025 oscillerà tra i 9 e i 17 miliardi di euro. Inoltre i settori protetti dai regimi agevolati hanno alti tassi di sostituzione, che assicurano assegni pensionistici di oltre 2.000 euro, una media molto superiore a quella di un dipendente privato.

Più in generale, la Francia spende il 14% del proprio Pil per le pensioni, una cifra considerevole, ben al di sopra della media dei paesi Ocse. Inoltre l'età pensionabile ufficiale, seppur passata nell'ultimo decennio da 60 a 62 anni, rimane una delle più basse tra le nazioni ricche. In Italia, per esempio, l’età media è 67 anni.

Il nuovo sistema si applicherebbe dal 2025. Resta da vedere quale generazione sarà interessata e a partire da quale anno. Il passaggio potrebbe essere progressivo, ma la questione non è ancora chiarita.

Uno sciopero contro Macron?

Oggi ad essere preso di mira è principalmente il presidente Macron e il suo governo "neoliberale e autoritario", come scrivono in un appello su Le Monde 180 intellettuali e artisti vicini "alle donne e agli uomini che lottano". Lui, che ha fatto del tema delle riforme – di cui quella sulle pensioni è sicuramente la più ambiziosa – il suo marchio di fabbrica. Già durante la campagna elettorale, il candidato Emmanuel Macron si era presentato come l’uomo del cambiamento. Colui che sarebbe stato capace “di prendere anche decisioni impopolari, se necessarie”.

All’Eliseo, tutti hanno chiaro cosa c’è in ballo: attraverso la riforma delle pensioni, Macron si gioca la possibilità di proseguire il suo percorso di riforme. “Quello delle pensioni è un tema cruciale – dichiara Aurore Bergé, portavoce di La République en marche (Lrm), in partito del presidente – su cui abbiamo puntato parte del nostro capitale politico e su cui saremo valutati, in base alla nostra capacità di tenuta”.

Nessuna possibilità di cedere, quindi, su un dossier altamente simbolico e di uscire sconfitti dal braccio di ferro con i sindacati. Nella maggioranza tutti rifiutano di paragonare ciò che accade oggi con i giorni neri del 1995, quando l’allora primo ministro Alain Juppé fu costretto a ritirare la sua riforma delle pensioni su pressione della piazza. “Ho intenzione di andare fino in fondo con questa riforma. Penso che sia assolutamente necessaria per il paese, e quindi la difenderò”, ha dichiarato Macron poche ore prima dell’inizio dello sciopero.

La scelta del giorno non è casuale. Il 5 dicembre del 1995 lo sciopero sulla riforma delle pensioni fece capitolare l’allora governo Juppé. Monsieur le Président è avvisato.

Il Commento

Di Matteo Villa, research fellow e analista ISPI

“Macron ha dimostrato di voler andare oltre le promesse più ambiziose fatte in campagna elettorale. I francesi tuttavia, temono di dover pagare le sue riforme, in termini economici e sociali.

Lo sciopero di oggi vede due fronti estremamente determinati a non perdere la battaglia: da un lato i sindacati, che vogliono affermare la loro esistenza e il loro peso dopo l’avvento dei gilet gialli, e dall’altro il presidente e la sua maggioranza che hanno puntato sul tema delle riforme buona parte del proprio capitale politico”.