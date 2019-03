Negli ultimi mesi l’Italia ha dimostrato di voler aprire un nuovo capitolo nella propria politica nei confronti della Libia. Nell’attuale congiuntura della crisi, caratterizzata da uno stallo politico delle iniziative di mediazione ONU e dall’avanzamento militare del generale Khalifa Haftar nel sud del paese, il governo italiano deve gestire una fase articolata delle proprie relazioni con gli attori libici. La Conferenza di Palermo (12/13 novembre), la scelta di riaprire il consolato a Bengasi e la nomina a inizio gennaio di un nuovo ambasciatore, Giuseppe Buccino Grimaldi (in realtà di ritorno a Tripoli), sono apparse scelte volte a segnare discontinuità rispetto al passato e contrassegnate probabilmente da una volontà politica di aprire più palesemente al dialogo con il generale Haftar. Quest’ultimo appare, nel disgregato panorama libico, l’attore sempre più nodale da una parte grazie all’appoggio internazionale ottenuto, dall’altro grazie a un supporto popolare sempre più importante.

La scelta dell’Italia non è tuttavia priva di criticità. Aprendo a Haftar dopo che altri attori internazionali avevano creato con lui una relazione privilegiata - l’Egitto, gli Emirati, la Russia, ma soprattutto la Francia - il governo di Roma rischia ora di generare una caduta di credibilità sia a Est tra le componenti più vicine a Roma, sia a Ovest tra quelle che sostengono il generale Haftar e che hanno interpretato l'apertura italiana come una debolezza o una tacita ammissione dell’impossibilità di sostenere a lungo la propria strategia di supporto al premier Fayez Serraj e al governo sostenuto dalle Nazioni Unite. Perciò l’Italia sta cercando di tenere una posizione di equilibrio e di rilanciare la propria azione, anche ad est. In quest’ottica, come concreto impegno italiano è risorta la possibilità di riattivare l’accordo italo-libico siglato tra Muammar Gheddafi e Silvio Berlusconi nel 2008. Quell’accordo vincolava l’Italia alla realizzazione di una serie di “progetti infrastrutturali di base” nei limiti della somma di 5 miliardi di dollari, per un importo annuale di 250 milioni per 20 anni. Ai tempi si era deciso di costruire una autostrada litoranea che doveva sanare le ferite del periodo coloniale.

Ora quella stessa infrastruttura, come delineato sul Sole24Ore in un articolo a firma Gerardo Pelosi del 27 febbraio, potrebbe diventare lo strumento per riconciliare la Tripolitania e la Cirenaica. Si tratta sostanzialmente di un’azione sia politico-diplomatica che imprenditoriale. Mira a facilitare un’intesa tra il presidente del Governo di unità nazionale di Tripoli, Fayez Al Serraj e l’uomo forte di Bengasi, il generale Khalifa Haftar per la stabilizzazione della Libia. Al contempo permette di lavorare direttamente nelle zone di controllo di Haftar contribuendo a rivitalizzare zone in buona parte pacificate, supportando implicitamente dal punto di vista politico il leader della Cirenaica. Quest’ultimo è entrato in controllo di una parte importante di Fezzan, nel Sud del paese, ove sono situati giacimenti di gas e petrolio molto importanti anche per l’ENI, in particolare quello di El Feel (75mila barili di produzione giornaliera).

È chiaro che se l’influenza di Haftar, come pare, sia destinata ad aumentare all’interno dei precari equilibri politico-militari del paese, l’Italia debba cautelarsi e fornire un contributo effettivo alla stabilizzazione del paese. Gli incontri voluti dalle Nazioni Unite, come quello recente di Abu Dhabi che ha visto Serraj e Haftar stringersi ancora la mano, costituiscono in tal senso più una speranza di accordo, sancendo che i canali di dialogo rimangono aperti, che un reale ed effettivo passo verso un accordo duraturo.

La strada costiera da 2mila Km (sul tracciato della vecchia Via Balbia) che unisce Tripolitania e Cirenaica è un progetto infrastrutturale visto con molto favore anche dal presidente egiziano Abd al-Fattāḥ al-Sīsī. L’Egitto beneficerebbe infatti del nuovo collegamento, anche perché il primo lotto dell’opera era stato assegnato nel 2013 con una gara al consorzio guidato da Salini-Impregilo. E prevedeva la costruzione di una prima parte dell’autostrada in Cirenaica a Bengasi. Ora Serraj vorrebbe che i lavori della strada cominciassero contestualmente in Cirenaica e Tripolitania. Spetterebbe proprio al Governo di unità nazionale presieduto da Serraj bandire la gara per il secondo lotto che dovrà partire da Tripoli. È chiaro che il progetto dell’autostrada potrebbe simboleggiare una fase di nuovi accordi politici e stabilizzazione in Libia e al contempo garantirebbe un indotto importante sia per altre aziende italiane sia per quelle libiche, contribuendo al rilancio dell’economia del paese.