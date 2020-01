Nei giorni in cui si celebravano i risultati – poi rivelatisi inconcludenti – della Conferenza di Berlino sulla Libia, sui social media circolavano notizie di un possibile ridimensionamento della missione egiziana in supporto del generale Khalifa Haftar, dominus indiscusso del cosiddetto governo di Bengasi-Tobruk. A innescare questo cortocircuito sono state le rilevazioni emerse a margine della conferenza tedesca fatte da un diplomatico algerino, rimasto anonimo, al sito specializzato Middle East Eye.

Haftar e al-Sisi ai ferri corti?

Nell’articolo pubblicato il 21 gennaio, il diplomatico spiegava che la posizione egiziana sarebbe mutata dopo il rifiuto di Haftar di assumere un impegno concreto nelle trattative – ancora in corso –, nonostante le pressioni egiziane e russe. Questo atteggiamento di sfida avrebbe provocato un irrigidimento egiziano, piccato dal comportamento di Haftar, e soprattutto avrebbe convinto il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi in persona dell’insuccesso della campagna militare del generale libico su Tripoli. Sempre secondo la fonte algerina, l’annullamento di un incontro segreto tra al-Sisi e Haftar, da tempo previsto al Cairo e poi rinviato a data indefinita dall’intelligence militare egiziana, sarebbe un segnale inequivocabile della frattura esistente. A tal proposito, l’articolo avanza l’ipotesi secondo cui Il Cairo sarebbe pronto a rimpiazzare Haftar con un altro militare alla guida del Libyan National Army (LNA), possibilmente più attento alle istanze egiziane, benché al momento non sembrino esserci nomi di spessore che possano rimpiazzarlo.

Gli interessi algerini

Non è senz’altro da sottovalutare il fatto che la fonte sia algerina. Pur cercando di rimanere un attore super partes, l’Algeria ha ufficiosamente appoggiato le iniziative del governo di Tripoli, ossia quello riconosciuto internazionalmente. In questo contesto, il governo algerino ha criticato l’atteggiamento egiziano nella crisi libica in quanto parte avversa nel fronte di guerra. Come Il Cairo, però, anche Algeri è interessata ad esercitare una certa influenza politica e di sicurezza nel contesto libico, al fine soprattutto di garantirsi una protezione delle frontiere atta ad eliminare l’emergere di possibili minacce esterne alla propria sicurezza nazionale. Quindi la notizia potrebbe essere stata usata volutamente nel tentativo di destabilizzare il fronte pro-Haftar, magari ingigantendo una situazione di esistente disagio.

Ad alimentare possibili ulteriori speculazioni in tal senso, vi sarebbe inoltre la scelta del network che ha dato una grande risonanza alla notizia, ossia quel Middle East Eye più volte accusato dall’Egitto e dai suoi alleati arabo-sunniti (in primis Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti) di essere un media finanziato dal Qatar (Doha è avversaria di Riyadh, Abu Dhabi e Il Cairo sia nel Medio Oriente allargato sia in Libia, dal momento che spesso appoggia le posizioni turche in favore del fronte filo-islamista e pro-Sarraj) e di usare l’informazione per minare la stabilità dei paesi attaccati.

Al netto, però, delle possibili strumentalizzazioni di parte, l’assenza di smentite egiziane, almeno a livello ufficiale, e l’esistenza di un episodio simile avvenuto nel febbraio 2017, non elimina del tutto l’ipotesi che la notizia sia priva di fondamento.

In quell’occasione Haftar aveva rifiutato di incontrare Fayez al-Serraj in un meeting ufficiale organizzato da al-Sisi nella capitale egiziana. L’incontro doveva servire a favorire un dialogo diretto tra le parti e a garantire un possibile processo di stabilizzazione, sul quale l’Egitto aveva scommesso fortemente in termini di investimento post-guerra. Sebbene a livello ufficiale non trapelò nulla, secondo indiscrezioni di intelligence al-Sisi fu molto indispettito dall’atteggiamento di Haftar e nei mesi successivi emersero indiscrezioni su un possibile allentamento dei cordoni della borsa egiziana nei confronti del generale libico. Anche allora come oggi, non vi furono smentite ufficiali ma si registrò un cambio di passo nelle logiche del conflitto e nell’impegno stesso degli attori coinvolti. Di lì a poco sarebbe emerso in maniera lampante un ruolo sempre maggiore degli Emirati Arabi Uniti, che cercarono, pur con il sostegno diplomatico egiziano, di intavolare nuovi round negoziali tra Haftar e al-Serraj ad Abu Dhabi. Le trattative non portarono risultati, ma segnarono una svolta fondamentale nella strategia di Haftar, il quale da quel momento in poi si appoggiò con grande forza soprattutto ad EAU e Arabia Saudita, indisponendo l’Egitto, che rimodulò parte del suo impegno, divenendo di fatto un “junior partner” rispetto ai paesi del Golfo suoi alleati nella partita libica.

Il ruolo egiziano nella crisi libica

Ma quali sono gli interessi egiziani nella partita libica? L’Egitto svolge un ruolo nella crisi fin dal 2014, ossia dal lancio dell’Operazione Dignità (maggio 2014), grazie alla quale Haftar ha beneficiato di una stretta collaborazione, in particolare per quanto riguarda la condivisione dell’intelligence e l’assistenza militare. In virtù del supporto in favore di Haftar, Il Cairo ha puntato a difendere i propri interessi nazionali in Libia, principalmente riguardanti la sicurezza e l’economia, puntando al contempo ad un rischioso rafforzamento politico delle posizioni del generale libico sul fronte diplomatico. Sul piano meramente securitario, l’Egitto ha adottato tutta una serie di misure (come esercitazioni militari, dispiegamento di battaglioni dell’esercito, missioni anti-terrorismo) per contrastare le crescenti e asimmetriche minacce lungo il confine condiviso con la Libia. Tutte queste misure militari mostrano non solo come il confine sia una delle maggiori preoccupazioni di sicurezza dell’Egitto, ma anche che un deterioramento della frontiera condivisa potrebbe potenzialmente rendere Il Cairo vulnerabile al presentarsi di più minacce asimmetriche. Oltre alle preoccupazioni per la sicurezza, gli interessi economici svolgono un ruolo importante nella politica della Libia in Egitto. Se prima del 2011 le rimesse dei lavoratori egiziani in Libia e il commercio bilaterale erano due asset fondamentali per l’Egitto, oggi Il Cairo ha puntato forte su Haftar per recuperare le posizioni perdute. In sostanza, l’obiettivo di fondo dell’Egitto sarebbe di ottenere la stipula di generosi contratti atti alla ricostruzione del paese. Infine, ma non meno rilevante, è il fattore energetico: Il Cairo ha scorto la possibilità di importare risorse energetiche a prezzi contenuti, sempre nell’ipotesi di una Libia stabilizzata. Se gli obiettivi primari dell’Egitto in Libia riguardano la messa in sicurezza del suo confine occidentale rispetto a diverse minacce asimmetriche (gruppi estremisti e contrabbando) e un ruolo politico nella stabilizzazione post-guerra della Libia (magari sostenendo un governo militare suo alleato), è chiaro come la crisi libica rappresenti anche un importante banco di prova per le ambizioni di politica estera di al-Sisi sia in Nord Africa sia nel Levante arabo. In questa ottica, le iniziative di Haftar, se non debitamente coordinate con Il Cairo, rischiano di creare più problemi che opportunità per l’Egitto.

I dubbi egiziani e le mosse di Haftar

A minare, in tal senso, le ambizioni egiziane avrebbero contribuito i dubbi emersi in questi mesi circa le scarse doti di comando e leadership di Haftar (sono in molti a sostenere che la fedeltà di cui gode è dovuta più ai soldi giunti dai suoi sponsor esterni che alle capacità di guida), nonché in relazione alle sue manchevoli abilità militari nel gestire l’eterogeneo fronte di truppe a sua disposizione nella guerra. Tra i diversi soggetti operanti sul terreno vi sono ex miliziani filo-gheddafiani, mercenari di varie nazionalità (sudanesi, egiziani, africani e i russi della più volte citata Wagner Group), nonché le milizie salafite madhkaliste, quest’ultime finanziate e armate dai sauditi in funzione anti-Fratellanza musulmana libica ed egiziana.

Alla luce di ciò, se l’analisi degli interessi egiziani chiarisce il contesto libico e il suo valore strategico, la notizia divulgata dalla fonte algerina, anche se amplificata nella sua portata, mette in evidenza tre motivi di dissidio esistenti nel rapporto tra al-Sisi e Haftar: 1) un’insoddisfazione egiziana per l’inconcludente condotta militare libica; 2) una forte irritazione de Il Cairo per il continuo rialzo della posta in palio da parte del generale libico; 3) la ricerca, da parte di Haftar, di status negoziali migliorativi sfruttando le divisioni interne al suo fronte. Queste tre motivazioni definiscono quindi due punti cruciali. In primo luogo, l’insofferenza egiziana ad accettare i giri di valzer haftariani e i flirt tattici con i regni del Golfo, alleati de Il Cairo ma altresì suoi competitor in Medio Oriente e, soprattutto, nell’arena libica. In secondo ordine, l’atteggiamento del generale libico rischia non solo di indebolire l’immagine egiziana nel suo vicinato strategico, ma anche di minare qualsiasi prospettiva di definizione di una politica estera che possa essere in qualche modo indipendente da quella di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. In questa prospettiva, pertanto, non è impensabile credere che tra Haftar e al-Sisi sia calato il gelo, ma sarebbe allo stesso tempo sbagliato sovrastimare il grado di frizione. Anche in questo caso la motivazione risiede nell’opportunità che l’Egitto, nonostante le iniziative solitarie di Haftar, consideri il generale libico ancora il cavallo vincente su cui puntare, non necessariamente nel futuro, ma quanto meno nel breve periodo.

Tanto rumore per nulla?

Le relazioni tra al-Sisi e Haftar si confermano un passaggio complesso e cruciale non solo per le sorti del conflitto, ma anche e soprattutto per le possibilità di affermazione dell’Egitto nel panorama regionale. Ancora una volta le prossime mosse del generale libico definiranno effettivamente se tra Il Cairo e Bengasi è calato il gelo o siamo di fronte ad un’ennesima scossa di assestamento in un matrimonio più tattico che strategico.