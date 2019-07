Le sconfitte militari subite dai combattenti dello Stato Islamico (IS) in Iraq e Siria hanno indotto in molti a ritenere che la minaccia rappresentata dall’organizzazione di Abu Bakr al-Baghdadi fosse sul punto di estinguersi. Il video-messaggio rilasciato dal Califfo ad aprile, tuttavia, ha smentito le insistenti voci che circolavano sulla sua morte e, soprattutto, ha dato prova di una crescente attenzione rivolta all’Africa subsahariana. Rivolgendosi ai mujahidin in Sahel, al-Baghdadi li incitava a dare seguito al jihad combattuto contro gli eserciti occidentali e a vendicare gli attacchi subiti dallo Stato Islamico in Siria e Iraq. Nello stesso comunicato, il leader dell’organizzazione jihadista confermava il riconoscimento formale del giuramento di fedeltà di Adnan Abu Walid al-Sahrawi, emiro di Islamic State in the Greater Sahara (ISGS), e l’istituzione di una wilaya in Africa Centrale (Islamic State in Central Africa Province), a pochi giorni dalla rivendicazione di un attacco nella regione nord-orientale della Repubblica Democratica del Congo.

La presenza di IS in Africa subsahariana riflette l’esigenza della leadership dell’organizzazione di rispondere alla perdita dei territori in Medio Oriente, dando risonanza mediatica all’espansione globale del califfato mediante la moltiplicazione di franchise regionali disposte a riconoscere l’autorità politica e religiosa del Califfo. La natura delle relazioni tra IS e le organizzazioni affiliate nel continente africano attiene principalmente a una dimensione simbolica e alla capacità attrattiva del brand ‘ISIS’ per il reclutamento di combattenti e la rivendicazione di una (presunta) autenticità dottrinale attraverso cui legittimare le proprie azioni agli occhi delle comunità islamiche. Sotto un profilo pratico, l’affiliazione al network jihadista globale ha consentito ai gruppi radicali in Africa di ottenere supporto tecnico, soprattutto nell’ambito della produzione di contenuti mediatici di propaganda, e formazione, attraverso l’invio di addestratori sul terreno. É difficile stabilire con certezza se e in che misura IS abbia contribuito a finanziare le franchise regionali in Africa: è ipotizzabile, tuttavia, che le linee di finanziamento, seppur esistenti, siano state interrotte con l’avvio del processo di dissoluzione dello Stato Islamico in Iraq e Siria.

Il Sahel rappresenta l’area geopolitica in cui l’attivismo di organizzazioni affiliate a IS si è dispiegato con più forza, dando luogo talora a sistemi politico-amministrativi o proto-stati jihadisti, fondati sull’erogazione di servizi essenziali alle popolazioni locali neglette e marginalizzate dalle autorità statali. Islamic State in the Greater Sahara è emerso da alcuni anni come attore particolarmente rilevante nel quadro degli equilibri securitari consolidati nella regione delle tre frontiere, al confine tra Mali, Niger e Burkina Faso. La bay’a di al-Sahrawi, leader del gruppo armato di ispirazione salafita-jihadista, ad al-Baghdadi risale al 2015. L’allora portavoce di al-Murabitun, organizzazione jihadista attiva nella regione Sahelo-Sahariana, prestò giuramento di fedeltà al Califfo; fu smentito poco dopo da Mokhtar Belmokhtar, già emiro di Al-Qaida nel Maghreb Islamico, che ne sconfessò l’iniziativa, confermando la salda permanenza del gruppo al campo qaidista. Il conflitto tra le due fazioni innescò una scissione interna e diede origine a una nuova formazione jihadista, guidata da al-Sahrawi.

L’affiliazione di ISGS allo Stato Islamico è stata formalmente accolta da al-Baghdadi nell’ottobre del 2016, diversi mesi dopo la sua costituzione. Molteplici sono stati gli attacchi armati condotti contro le forze di sicurezza e le popolazioni civili nel Liptako-Gourma. Particolare risonanza mediatica ebbe un agguato compiuto dai miliziani dell’organizzazione il 4 ottobre 2017 nei pressi di Tongo Tongo, località situata nella regione Tillabéri in Niger occidentale, in cui persero la vita quattro soldati americani e cinque nigerini. Gli attentati si sono moltiplicati in numero e intensità negli ultimi mesi, e parallelamente l’attenzione del califfato per la regione è andata rafforzandosi: in un’edizione della newsletter al-Naba, lo Stato Islamico ha rivendicato gli attacchi condotti da mujahidin saheliani nei confronti dei governi ṭawagit (trasgressori del volere di Allah), degli eserciti ‘crociati’ stranieri e delle milizie tribali murtaddin (apostati),[1]

Nell’area del bacino del Lago Ciad, la presenza dello Stato Islamico è assicurata dall’attivismo di un’organizzazione jihadista nota come Islamic State in West Africa Province (ISWA). Le attività di ISGS e ISWA appaiono in molti casi interconnesse, e alcuni attacchi violenti di ISGS genericamente attribuiti a ISWA da parte del Califfato, sebbene non sia chiaro quale grado di convergenza operativa esista tra i due gruppi.

In effetti, a breve distanza dalla proclamazione del Califfato in Iraq e Siria nel 2014, un gruppo armato attivo nella regione a nord della Nigeria, Jamaat Ahl al-Sunna li al-Daawat wa al-Jihad (JAS), comunemente noto come Boko Ḥaram e guidato da Abubakar Shekau, aveva giurato fedeltà al Califfo al-Baghdadi. In seguito alla bay’a, il gruppo armato assunse la denominazione di ISWA, e offrì allo Stato Islamico un presidio strategico nel continente, in grado di controbilanciare l’influenza largamente maggioritaria di Al-Qaida in Africa subsahariana, nel quadro di una competizione interna al campo jihadista. La scissione interna all’organizzazione, operata da un gruppo di mujahidin al seguito di Mamman Nur e Abu Musab al-Barnawi, intervenne per effetto di dissidi sulla linea strategica dell’organizzazione. Il giuramento di fedeltà a IS da parte dei dissidenti impose al Califfo al-Baghdadi di dirimere la controversia insorta tra le due organizzazioni: il gruppo di al-Barnawi fu ufficialmente accolto come provincia dello Stato Islamico in Africa occidentale, mantenendo la denominazione di ISWA; il JAS fu, al contrario, privato del riconoscimento formale da parte di IS.

Alle violenze indiscriminate esercitate nei riguardi delle popolazioni civili dai miliziani agli ordini di Shekau, ISWA ha sostituito una strategia di attacchi mirati contro obiettivi governativi e militari – tra l’Estremo Nord del Camerun, la regione di Diffa in Niger, il nord-est della Nigeria e il sud-ovest del Ciad – sviluppando al contempo processi di socializzazione con le comunità locali e colmando i gap di governance e service delivery dello Stato. Negli ultimi mesi, ISWA – che sembrerebbe contare tra i 3.500 e i 5.000 militanti – ha registrato un leadership change, con l’avallo di al-Baghdadi, Un conflitto interno legato alle strategie di azione e alle prospettive di negoziazione con le autorità politiche di Abuja avrebbe condotto all’esecuzione di Mamman Nur da parte dei suoi stessi uomini e alla sostituzione di Abu Musab al-Barnawi alla guida dell’organizzazione. L’attuale emiro di ISWA è Abu Abd Allah ibn Umar al-Barnawi.

Gli equilibri del jihad nel Corno d’Africa – e, in particolare, in Somalia – gravitano attorno ad Harakat al-Shabaab al-Mujahidin, organizzazione armata costituita in seguito alla dissoluzione dell’esperienza politica delle Corti Islamiche. L’affiliazione di al-Shabaab ad Al-Qaida fa della regione un solido avamposto qaidista, e tuttavia lo Stato Islamico può contare sul radicamento di un’organizzazione rivale, Abnaa ul-Calipha o Islamic State in Somalia, nata da una scissione di al-Shabaab, promuovendo un’agenda più marcatamente fondata su una prospettiva di lotta globale. A ottobre 2015, Abd al-Qadir Mumin, capo militare e ideologo di al-Shabaab, alla guida di 300 mujahidin nella regione del Puntland, prestò giuramento di fedeltà ad al-Baghdadi, fondando una nuova organizzazione. Pur estremamente minoritaria – circa 200 combattenti stimati – l’organizzazione ha contribuito a estendere la presenza dello Stato Islamico nella regione orientale africana, muovendo progressivamente verso il sud della Somalia attraverso la conduzione di attacchi armati e attentati sempre più frequenti.

Le relazioni tra al-Shabaab e ISS sono di aperto conflitto: nel dicembre del 2018, in un comunicato, al-Shabaab accusava ISS di dividere i mujahidin e compromettere il jihad in Somalia, invitando i propri combattenti a “estirpare una malattia mortale”. Numerosi scontri armati tra le due organizzazioni sono stati registrati di recente, soprattutto attorno alla regione montuosa di Bari, nel nord-est del Paese. Il riconoscimento formale di ISS come provincia dello Stato Islamico è stato oggetto di speculazioni; nel dicembre del 2017, un video-comunicato di IS fece menzione di una provincia dello Stato Islamico in Somalia, mentre i successivi riferimenti alla presenza di gruppi affiliati nella regione sono stati estremamente generici; sembra, in ogni caso, che IS abbia garantito al gruppo supporto materiale almeno fino al 2016.

Risale ad aprile 2016 la bay’a al Califfo al-Baghdadi di Islamic State in Somalia, Kenya Tanzania and Uganda (ISISSKTU) o Jahba East Africa, organizzazione jihadista transnazionale anch’essa nata da una scissione interna ad al-Shabaab, probabilmente su iniziativa di foreign fighters critici nei confronti della leadership di al-Shabaab in ragione delle discriminazioni subite dai combattenti keniani, ugandesi, tanzaniani, chiamati ad unirsi al gruppo. La capacità effettiva dell’organizzazione non è chiara, e secondo molti analisti Jahba East Africa non avrebbe alcun effettivo radicamento territoriale.

Il 18 aprile 2019, lo Stato Islamico ha rivendicato per la prima volta un attentato in Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo, annunciando contestualmente la costituzione di una nuova provincia nella regione: Islamic State in Central Africa. In realtà, l’attacco rivendicato da IS era già stato attribuito a un gruppo armato di origini ugandesi particolarmente attivo nella regione nord-orientale del Paese, Allied Democratic Forces (ADF) o Madinat Tawḥid wal-Muwahidin (MTM), responsabile di attacchi indiscriminati contro avamposti dell’esercito nazionale, forze di stabilizzazione internazionali, popolazioni civili e operatori umanitari. Tale circostanza, accanto all’adozione di una retorica fondata sull’uso strumentale della religione islamica e del jihad come strumento finalizzato all’istituzione di un califfato in Congo e Uganda, ha spinto molti analisti a ipotizzare un’operazione di rebranding da parte di ADF, allo scopo di ottenere maggiore considerazione mediatica internazionale. Secondo altri, invece, la creazione di un’organizzazione affiliata a IS sarebbe il prodotto delle divisioni interne ad ADF. L’ipotesi più plausibile sembrerebbe, in ogni caso, quella dell’esistenza di relazioni operative e connessioni finanziarie tra ADF e IS.[2]

In Mozambico, infine, l’attivismo di un gruppo armato di ispirazione salafita-jihadista – Ahlu Sunnah wa-Jama o Swahili Sunna, guidato da Nuro Adremane e Jafar Alawi – con connessioni in Africa orientale costiera, dalla Somalia al Kenya e alla Tanzania, risale all’ottobre del 2017. Gli attentati, concentrati soprattutto nella regione di Cabo Delgado, al confine con la Tanzania, si sono susseguiti con una certa regolarità, caratterizzati da azioni particolarmente cruente. La repressione violenta e indiscriminata attuata dalle forze di sicurezza mozambicane ha aggravato l’insurrezione: circa 200 sono le vittime registrate sino ad oggi. Le attività di ASWJ sono direttamente correlate a una dimensione locale di marginalizzazione socio-economica ed esclusione politica delle comunità musulmane del nord costiero, provate da elevati tassi di disoccupazione (soprattutto tra i giovani) ed escluse dai dividendi dello sfruttamento delle risorse naturali e dei giacimenti petroliferi offshore: tuttavia, la risonanza mediatica delle ultime settimane discende dalla rivendicazione di uno dei recenti attacchi da parte dello Stato Islamico, che evidenziava, in un comunicato, come l’offensiva dei militari mozambicani nella zona di Mocimboa fosse stata respinta dai mujahidin del califfato. Alcuni analisti hanno teorizzato un’estensione del raggio d’azione del gruppo ugandese ADF in nord Mozambico, raccogliendo evidenze, in tale direzione, tra alcuni presunti jihadisti arrestati nel Paese; ciononostante, l’ipotesi di un coinvolgimento diretto di IS o delle franchise in Africa centro-orientale in Mozambico è stata negata dalle autorità locali.

Il rafforzamento delle relazioni tra IS e gruppi armati attivi in Africa configura una situazione di mutuo vantaggio. Da un lato, consente alla casa madre di dare dimostrazione di una intatta capacità di azione e di proiezione globale, distogliendo le attenzioni dalle disastrose sconfitte subite in Medio Oriente, che hanno causato la dissoluzione del sedicente Stato; dall’altro, il riconoscimento da parte di IS conferisce alle istanze politiche all’origine di insurrezioni locali una maggiore risonanza mediatica e, in un certo senso, una legittimità inedita.

La dimensione locale sottesa alle rivendicazioni politico-economiche dei gruppi armati resta preminente nell’analisi dei driver all’origine delle insurrezioni ‘jihadiste’ in Africa subsahariana. A livello di policy, l’affiliazione di gruppi armati profondamente radicati nelle dinamiche etniche, sociali, politiche, economiche territoriali a network jihadisti globali (e, nello specifico, a IS) sollecita l’adozione di strategie controterroristiche declinate mediante l’applicazione di misure restrittive di diritti e libertà, generalmente ricomprese sotto la definizione di ‘stato di emergenza’; tale orientamento politico-securitario, che si sostituisce a interventi miranti a incidere sulle cause all’origine delle insurrezioni, contribuisce a creare un ambiente sociale potenzialmente favorevole agli insorti e ostile alle forze governative, innescando processi di radicalizzazione e alimentando la minaccia securitaria che si intende debellare,

[1] In particolare, la milizia GATIA (Groupe d'Autodéfense Touareg Imghad et Alliés) del colonnello El Hadj ag Gamou e la coalizione di ex gruppi ribelli MSA (Mouvement pour le Salut de l'Azawad).

[2] Secondo fonti di polizia keniane, Waleed Ahmed Zein, un facilitatore finanziario di IS, avrebbe veicolato l’allocazione di risorse per un totale di 150.000 dollari a diversi gruppi – incluso ADF – tramite un network legato allo Stato Islamico.