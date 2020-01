L’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani da parte degli Stati Uniti proietta gli huthi, gli insorti sciiti zaiditi dello Yemen sostenuti dall’Iran, di fronte a uno scomodo bivio politico: vendicare colui che è divenuto, agli occhi di gran parte del mondo sciita, “shahid” (martire) Soleimani o, più pragmaticamente, proseguire i colloqui informali con l’Arabia Saudita avviati dopo quasi cinque anni di guerra.

Il 6 gennaio, mentre le spoglie di Soleimani raggiungevano Teheran, anche gli huthi hanno organizzato un omaggio funebre per le vie di Sanaa, la capitale yemenita occupata dal tardo 2014, nonché di Saada, la loro roccaforte d’origine.

Manifestanti e leader politico-militari hanno scandito slogan contro gli Stati Uniti e Israele, che fanno parte della retorica degli huthi sin dalla loro nascita negli anni Ottanta. Immagini del generale iraniano nonché di Abu Mahdi Al Muhandis, il numero due degli Hashd al Shaabi iracheni e leader di Kataib Hezbollah (morto anch’egli a Baghdad il 3 gennaio), sono apparse sui muri di Sanaa, come già accaduto per un’altra “icona” dello sciismo militante, il leader degli Hezbollah libanesi Hassan Nasrallah.

Il leader del movimento-milizia yemenita, Abdel Malek Al Huthi, non ha esplicitamente menzionato la vendetta nel suo comunicato di condoglianze, ma Mohammed Ali Al Huthi, capo del Consiglio supremo rivoluzionario, ha invocato una “risposta veloce e diretta” all’eliminazione del generale iraniano. L’ufficio politico ha tuonato contro il “crimine di guerra” commesso dagli USA affermando che “colpire le basi americane nella regione è l’unica opzione perseguibile”, per poi concludere che occorre procedere “fino all’espulsione dell’occupante americano”, riecheggiando così le prime parole del successore di Soleimani alla guida degli al Quds, Esmail Qaani. Ma ci sono stati anche dei silenzi, soprattutto di coloro che facevano parte del blocco di potere dell’ex presidente Ali Abdullah Saleh in parte assorbito dagli huthi: perché gli insorti rimangono estremamente frammentati ed eterogenei, uniti – finora – proprio dall’intervento militare saudita nel paese.

Le prossime settimane saranno decisive per comprendere le scelte politiche degli huthi, quindi per il futuro stesso dello Yemen. Dato che gli insorti di Saada non sono una creatura politica di Teheran (pur essendone alleati), colpisce adesso quanto il movimento yemenita voglia mostrarsi sempre più organico al network delle milizie sciite filo-Iran che proprio Soleimani aveva così magistralmente organizzato. Certo, presentarsi come parte di quel mondo diviene uno strumento di legittimazione transnazionale e soprattutto interna. Era già avvenuto il 14 settembre scorso, quando le installazioni petrolifere di Saudi Aramco, vicine a Riyadh, furono colpite da missili e droni: gli huthi rivendicarono subito l’azione, troppo sofisticata perché ne fossero – eventualmente – gli unici autori. Washington affermò poi che l’attacco proveniva da nord (Iraq o Iran), quindi che gli huthi, trovandosi a sud del regno, offrirono solo copertura mediatica a Teheran.

Per il movimento di Saada, l’anello più esterno e autonomo della galassia militante filo-Iran, accreditarsi come parte integrata dell’ “asse della resistenza” di Teheran significa, di certo, aumentare il proprio peso in termini negoziali, mettendo pressione alla confinante Arabia Saudita. Non è un caso che Riyadh abbia iniziato a trattare con gli huthi proprio dopo l’attacco a Saudi Aramco (i colloqui informali USA-huthi erano già stati pubblicamente confermati da Washington a fine estate): i negoziati con i sauditi, facilitati e ospitati prima dalla Giordania, poi dall’Oman, sono guidati da Khalid bin Salman Al Saud, vice ministro della difesa e fratello minore del principe Mohammad bin Salman (MbS), che sta provando a risolvere diplomaticamente la crisi yemenita. Dopo l’attacco senza precedenti a Saudi Aramco, gli insorti si sono offerti di fermare il lancio – quasi quotidiano – di razzi e missili contro il regno; da allora, come sottolineato dall’ONU, i bombardamenti sauditi in Yemen, concentrati nel nord, si sono ridotti quasi dell’80%.

In un contesto mediorientale così polarizzato – e ancor più esacerbato dall’assassinio mirato di Soleimani – gli huthi sono dunque a un bivio. Fino a quando potranno coniugare l’esibita saldatura con il network filo-Iran (vedi “l’ambasciatore” huthi nominato a Teheran e la firma il 23 dicembre di un accordo di cooperazione militare con l’Iran), con il pragmatismo politico mostrato finora (repentini cambi di alleanze, negoziati con Riyadh) che punta, probabilmente, al riconoscimento di una “sovranità” huthi sulle terre del nord yemenita?

Questi due binari politici, finora paralleli, sono proseguiti anche grazie alle azioni asimmetriche, via terra ma soprattutto via aria e via mare (sequestri, lanci di razzi e missili, mine marittime, imbarcazioni esplosive), che hanno visto gli huthi protagonisti tra costa occidentale dello Yemen (Hodeida), mar Rosso e stretto del Bab el Mandeb. Tale quadrante permette agli insorti sciiti di minacciare, nonché di colpire, l’Arabia Saudita e la sua proiezione marittimo-turistica; inoltre, gli huthi hanno cominciato, finora solo a parole, a mettere nel mirino anche Israele. Infatti, da qualche mese, il gruppo che controlla Sanaa ha moltiplicato gli attacchi verbali e le minacce dirette a Israele: lo stesso premier israeliano Benjamin Netanyahu ha denunciato in più di un’occasione che l’Iran starebbe sviluppando missili in grado di colpire il territorio di Israele dallo Yemen nordoccidentale.

Proprio il triangolo Mar Rosso-Bab el-Mandeb-Golfo di Aden, così geopoliticamente competitivo e così anarchico, presenta tutti gli ingredienti strategici in cui potrebbe realizzarsi non soltanto parte della famigerata vendetta iraniana ma, più concretamente, ripetute azioni di guerriglia filo-Teheran tese a danneggiare – nel breve e medio periodo – e poi limitare – nel lungo periodo – gli interessi statunitensi, nonché degli alleati sauditi, israeliani ed emiratini nel quadrante. Basti pensare a Gibuti e alle sue tante basi militari (in primis gli USA a Camp Lemonnier e, in costruzione, i sauditi), alle postazioni militari in Eritrea e Somaliland (Emirati Arabi Uniti), alla Somalia in frantumi e, ovviamente, allo stretto del Bab el Mandeb, porta d’accesso verso il Mediterraneo del petrolio mondiale.

In tale triangolo geopolitico, lo Yemen è il protagonista e ciò, al momento, gioca a favore dell’Iran. La costa occidentale controllata dagli huthi è un trampolino, già collaudato, per le mosse asimmetriche; il nuovo governo unitario di Aden che include anche i secessionisti del sud è ancora sulla carta; gli insorti sciiti, con le loro capacità missilistiche e di offesa marittima comunque in crescita, possono offrire la copertura che Teheran (forse) cerca ancora, per evitare lo scontro frontale con Washington. Ma gli huthi, è bene ricordarlo, possono anche agire in autonomia dall’Iran.

Non è forse un caso che la stampa saudita abbia dato molto risalto al rilancio, il 6 gennaio, della Red Sea Security Alliance nata alla fine del 2018: i ministri degli esteri di sette paesi costieri (oltre ai sauditi, Giordania, Gibuti, Sudan, Somalia, Egitto e Yemen) hanno siglato a Riyadh la Carta del Consiglio degli Stati Costieri Arabi e Africani con focus su sicurezza marittima e cooperazione su temi specifici.

Dunque, il bivio politico degli huthi, ovvero integrazione con la galassia di Teheran o autonomo pragmatismo, è ormai chiaramente percepibile. Lo è ancor di più nei giorni tumultuosi che seguono dopo la scomparsa di Soleimani. Non è tuttavia da escludere che gli huthi, prima di imboccare con nettezza una delle due strade, tentino ancora una, rischiosissima, “mano di carte”, di sponda con gli iraniani, come già avvenuto con l’attacco a Saudi Aramco.