Le elezioni presidenziali in Mauritania di sabato 22 giugno, sanciranno la fine dell’era di Mohamed Ould Abdel Aziz. Il Capo di Stato mauritano, eletto per la prima volta nel 2009, ha annunciato l’intenzione di non ricandidarsi a un terzo mandato, nel rispetto dei vincoli della costituzione, nonostante in molti, negli ultimi anni, avessero scommesso sulla volontà di promuovere modifiche costituzionali che gli consentissero di essere confermato ai vertici dello Stato. Tra i responsabili militari di due golpe – il primo, nel 2005, causò la caduta del regime di Maaouiya Ould Sid'Ahmed Taya, e il secondo, nel 2008, determinò la fine dell’esperienza politica di Sidi Ould Cheikh Abdallahi, primo Presidente civile democraticamente eletto nella storia post-coloniale del Paese, come mostra il database ISPI Africa Leadership Change Project – Abdel Aziz ha avallato la scelta del partito di governo di designare il generale Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed ‘Ghazouani’ come candidato alla Presidenza.

Ould Ghazouani, ex Capo di Stato maggiore e ministro della difesa, è conosciuto per la prossimità politica e per l’amicizia personale che lo lega al presidente uscente. La disponibilità di mezzi mediatici e risorse finanziarie non comparabili a quelle dei suoi oppositori, grazie al sostegno del partito maggioritario, l’UPR (Union pour la République) e di gran parte degli ambienti imprenditoriali privati, così come il (presunto) controllo degli organismi elettorali indipendenti da parte del regime, ne rafforzano le prospettive di vittoria.[1] D’altronde, i risultati delle elezioni legislative di settembre 2018, che hanno attribuito al partito di Abdel Aziz la maggioranza assoluta dei seggi (89 su 157 all’Assemblea nazionale), sembrano assicurare un margine considerevole al candidato sostenuto dal campo presidenziale, escludendo di fatto scenari e prospettive di discontinuità rispetto a equilibri politici consolidati.

Rilievo politico particolare ha assunto la candidatura di Biram Dah Abeid, militante dell’IRA (Initiative de résurgence du mouvement abolitionniste) già candidato alle elezioni presidenziali del 2014, boicottate dalle principali opposizioni, in occasione delle quali raccolse il 9% dei consensi. L’attivismo politico e umanitario di Dah Abeid pone l’accento sulla persistenza delle pratiche di schiavitù nel Paese, riflesso di linee di frattura etno-sociali che sostanziano un sistema di dominio esercitato dalle élite arabo-berbere a discapito delle comunità nere (principalmente harratin). Formalmente abolita nel 1981, dichiarata reato penale nel 2007 e crimine contro l’umanità nel 2015, per effetto di una legge che ha aumentato la pena detentiva prevista a 20 anni, la schiavitù sopravvive in Mauritania come prassi sociale, politicamente tollerata: secondo dati riportati da Amnesty International, nel 2016 l’1% circa della popolazione (43.000 persone) era ridotto in schiavitù. Biram Dah Abeid è stato eletto deputato, in occasione delle ultime elezioni legislative, mentre si trovava in carcere, accusato di intimidazioni nei confronti di un giornalista: molteplici sono state le accuse rivolte, negli anni, all'attivista mauritano, arrestato e sottoposto a trattamenti inumani e torture come molti altri militanti anti-schiavisti, costretti a periodi di detenzione arbitraria. La sua candidatura, dal peso simbolico considerevole, ha mobilitato masse di giovani soprattutto nelle aree periferiche della capitale Nouakchott.

La candidatura indipendente di Sidi Mohamed Ould Boubacar sembra rappresentare l’alternativa più credibile a Ould Ghazouani, grazie al sostegno del partito islamico Tawassoul, (Rassemblement national pour la réforme et le développement), principale forza politica di opposizione del Paese, capace di sottrarre al controllo del partito di maggioranza alcune amministrazioni locali e di contendergli la maggioranza dei consensi a Nouakchott. La figura di Ould Boubacar, ex Primo ministro e funzionario diplomatico, è ritenuta da molti osservatori capace di intercettare consensi trasversali, proponendo un programma socio-economico fondato sulle priorità di rivitalizzazione dell’economia, lotta alla povertà e alle disuguaglianze, consolidamento della coesione nazionale e riforma della giustizia.

Il quadro elettorale è completato da Mohamed Ould Maoloud, leader del partito progressista UPF (Union des forces du progress), sostenuto dallo storico esponente dell’opposizione mauritana Ahmed Ould Daddah, Baba Hamidou Kane, giornalista già candidato alle presidenziali del 2009, e Mohamed Lemine El-Mourteji El-Wavi, tecnocrate e alto funzionario del Tesoro.

Accanto alle misure economiche e sociali, la dimensione securitaria contribuirà a definire le priorità politiche del nuovo Governo di Nouakchott. Integrata in un sistema internazionale profondamente interconnesso, la Mauritania è parte del G5 Sahel, organizzazione securitaria regionale per la cooperazione securitaria, e pilastro di un’architettura di counter-terrorism fondata sulla centralità del dispositivo francese Barkhane. Gli effetti di spillover e le conseguenze umanitarie della crisi regionale saheliana appaiono evidenti nella regione al confine con il Mali, dove circa 57.000 rifugiati maliani sono accolti nelle strutture del campo di accoglienza di M’Bera. Evocata a più riprese dal Presidente uscente, la minaccia dei gruppi jihadisti, particolarmente attivi nell’area frontaliera tra Mali, Niger e Burkina Faso, rischia di destabilizzare nuovamente la Mauritania, che ha già attraversato una stagione di grave insicurezza negli anni 2000, a causa dell’attivismo di al-Qaeda nel Maghreb Islamico (AQMI).

La vittoria di Ghazouani, seppur non scontata, appare dunque ampiamente pronosticabile. Si prefigurerebbe, in tal caso, uno scenario post-elettorale di totale continuità con l’esperienza di governo del Presidente uscente. L’apertura, da parte di Abdel Aziz, alla possibilità di concorrere in futuro per un nuovo mandato presidenziale – fatta nel corso di una conferenza stampa, sottolineando come la costituzione impedisca solo ai presidenti in carica di cercare un terzo mandato – potrebbe costituire un segnale della volontà di continuare a esercitare una capacità di condizionamento degli equilibri politici nel Paese, per il tramite di una successione controllata e pienamente coerente con il sistema di potere costituito.

Note

[1] Antil A., Les évolutions paradoxales de la démocratie mauritanienne, Politique Étrangère, vol. 2, 2019.

[2] Nel maggio del 2018, in un comunicato, AQMI aveva sollecitato i mujaheddin saheliani a colpire gli Stati saheliani e la Mauritania.