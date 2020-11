Covid, crisi prolungate e conflitti minano la sicurezza alimentare. Oggi nell’ambito della Conferenza Rome MED – Mediterranean Dialogues, promossa da MAECI e ISPI si discute di strategie e possibili soluzioni.

I paesi del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) rientrano in una delle aree più vulnerabili al mondo quanto a sicurezza alimentare. La regione, nel complesso, figura tra i maggiori importatori di cibo a livello globale e la maggior parte dei singoli paesi dipende dalle importazioni per oltre la metà del proprio fabbisogno. Inoltre, in nazioni ancora prevalentemente agricole, l’endemica carenza d’acqua viene sostituita da sussidi statali massicci, insostenibili per le economie locali. A questo si aggiungono crisi e conflitti di lungo corso, come in Libia, Siria e Yemen che – di fatto – rendono l’accesso al cibo una vera e propria sfida. Secondo l’ultimo rapporto FAO, in Medio Oriente e Nord Africa, circa 52 milioni di persone sono cronicamente denutrite. Tra loro, 34 milioni vivono in paesi colpiti da conflitti, mentre l’insicurezza alimentare non risparmia neanche le ricche petromonarchie del Golfo. In un contesto simile, la pandemia rischia di innescare una tempesta perfetta. Di questo si parla oggi alla Conferenza MED – Mediterranean Dialogues, nell’ambito del panel ‘The Health-nutrition-agriculture nexus in the mediterranean’. I lavori possono essere seguiti sul sito med.ispionline.it.

Una vulnerabilità geopolitica?

“L’insicurezza alimentare per la regione MENA è una vulnerabilità geopolitica, pari alla dipendenza dei paesi industrializzati dalle importazioni di petrolio” osserva Eckart Woertz nel Rapporto MED2020 “Navigating the Pandemic” curato da ISPI. Come tale, questa vulnerabilità genera tensioni e inquietudini: E se sanzioni, guerre o la pandemia interrompessero i flussi commerciali? E se il cambiamento climatico minasse le capacità di esportazione dei partner commerciali? E se il reddito petrolifero diminuisse e con esso la capacità di pagare le importazioni di cibo? È sulla base di queste paure che molti paesi perseguono la chimera dell'autosufficienza nella produzione di cereali a costi proibitivi data la scarsità di acqua. Ma a ben guardare, all’origine dell’insicurezza alimentare nella regione non è né la mancanza d’acqua né la stabilità delle catene di approvvigionamento. Più in generale, il problema per la regione non è la disponibilità di cibo, i cui numeri sono sufficienti e stabili dal 1999-2001, il problema è l'accesso al cibo.

Cibo, arma di guerra?

La letteratura mostra l’esistenza di una relazione che si rinforza a vicenda tra insicurezza alimentare, crisi economica e conflitto. “I conflitti causano interruzioni dei sistemi di approvvigionamento e dei mercati, portando ad aumenti dei prezzi dei generi alimentari, scarsità di acqua e carburante – osserva Annalisa Perteghella, Research Fellow ISPI - inoltre, poiché i civili sono privati del loro reddito, semplicemente non possono permettersi di acquistare cibo anche quando è disponibile”. È così che il cibo può diventare un'arma di guerra, attraverso i blocchi, la limitazione agli aiuti e l’affamamento deliberato di una popolazione. Ma il nesso tra conflitto e sicurezza alimentare funziona in entrambi i modi: è dimostrato che la crescente insicurezza alimentare contribuisce al conflitto, soprattutto in Medio Oriente. Non è un caso che, nella Yemen, Siria e Iraq siano identificate dal Programma alimentare mondiale come tra le maggiori crisi alimentari del 2019, con Yemen e Siria che si collocano tra le 10 peggiori crisi alimentari del 2019 per numero di persone in crisi o peggio nel mondo. Questi paesi sono anche i più esposti alle conseguenze della pandemia.

Circolo vizioso?

Secondo il Fondo monetario internazionale, nel 2020 la crescita regionale registrerà un -3%. Il forte calo della domanda e dei prezzi di petrolio ha colpito duramente gli esportatori di petrolio e avrà effetti a catena su tutti coloro che dipendono dalla loro economia. Allo stesso modo si assiste ad un crollo del turismo e delle rimesse. I numeri di disoccupazione e povertà aumenteranno. Grandi paesi come l'Egitto e l'Iran stanno acquistando più grano in via precauzionale contro i disordini sociali. Il Marocco importerà anche di più poiché prevede che quest’anno la siccità diminuirà la produzione di grano di oltre il 50%. La pandemia sta già accelerando l’insicurezza alimentare in zone di guerra, influenzando la disponibilità di cibo, l'accesso e l'assistenza umanitaria. Un circolo vizioso che rischia di trasformarsi nella tempesta perfetta, alimentando disagio e conflitti sociali ed economici, e con essi il rischio di una nuova ondata di instabilità regionale.

Il commento

Di Eckart Woertz, German Institute for Global and Area Studies (GIGA) e Università di Amburgo

“La consapevolezza che il commercio di generi alimentari sia inevitabile è già assodata: è su di esso che si basa il presente e il futuro della disponibilità di cibo nella regione. Invece di cercare di evitare del tutto la dipendenza dalle importazioni, i paesi MENA dovranno gestirla in modo proattivo. Importare o no il cibo non è più il problema; è diventata una necessità”.

Rapporto MED2020 “Navigating the Pandemic”

