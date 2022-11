Alle elezioni di metà mandato l’onda ‘rossa’ dei Repubblicani non c’è e i democratici tengono meglio del previsto. Gop in vantaggio alla Camera, ma il Senato è in bilico e Trump non ne esce bene.

Nelle elezioni di metà mandato che si sono tenute ieri, i democratici hanno fatto meglio del previsto: sembra stiano limitando le perdite alla Camera dei rappresentanti e messo a segno importanti vittorie nelle elezioni per i governatori. Lo spoglio però è tuttora in corso e c’è ancora la possibilità che i repubblicani riescano a prendere il controllo sia della Camera che del Senato.

Ecco 5 chiavi di lettura dai dati emersi finora:

Un’onda “rosé”

Doveva essere uno tsunami, invece sembra più una leggera increspatura. Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti – a spoglio ancora in corso – premiano i Repubblicani alla Camera ma meno del previsto mentre al Senato, con 47 seggi contro 48, è un testa a testa serrato. In Arizona prevale il blu, ma lo spoglio non è ancora arrivato al 70% delle schede. Il Nevada vede rosso, ma il margine è esiguo e i voti da conteggiare sono ancora molti. Meno incerta è la situazione del Wisconsin, che seppur proiettata al fotofinish vede favoriti i Repubblicani. Una gara all'ultimo voto che potrebbe non concludersi per settimane, in quanto per la Georgia - stato decisivo per il controllo della camera alta, si profila un ballottaggio tra i candidati Walker e Warnok, in calendario il 6 dicembre. “Di sicuro non è una dannata onda” ha commentato visibilmente contrariato il senatore repubblicano Lindsey Graham, riferendosi all’ “onda rossa” che molti sondaggisti avevano previsto per il giorno delle elezioni.

Ron De Santis, il vero vincitore

Se non a livello nazionale, almeno in Florida l’onda rossa c’è stata. Marco Rubio, sostenuto dall’ex presidente Donald Trump, è stato riconfermato al Senato, mentre alla Camera i repubblicani si sono aggiudicati ben 20 dei 28 seggi disponibili. Ma a festeggiare è soprattutto il governatore repubblicano Ron DeSantis, rieletto con il 59% dei voti, a fronte del 39% dell’avversario democratico Charlie Crist. “Non solo abbiamo vinto le elezioni, abbiamo riscritto la mappa politica”, ha detto DeSantis, che è riuscito ad espugnare anche distretti tradizionalmente democratici come la contea di Miami-Dade, storica roccaforte dem, che non votava per un candidato repubblicano alla carica di governatore da due decenni. De Santis ha vinto anche nella contea di Palm Beach, altra roccaforte progressista, oltre ad essersi aggiudicato la vittoria a Jacksonville, Orlando e Tampa. Sono in molti a pensare che il successo gli fornirà lo slancio necessario a sfidare Donald Trump – che dovrebbe annunciare a giorni la sua intenzione di ricandidarsi – per la nomination alla Casa Bianca.

Trump ha poco da festeggiare

Al di là della Florida – fino a poco tempo fa considerato uno ‘swing state’ ma che oggi si conferma come la nuova roccaforte repubblicana – i risultati per il Gop sono stati più contrastanti in altri campi di battaglia. Le gare cruciali per il controllo del Senato in Georgia, Arizona e Nevada sono estremamente serrate e dagli esiti tuttora incerti, ma i democratici hanno tenuto meglio del previsto. In Pennsylvania, il partito dell’asinello ha messo a segno una doppietta notevole: oltre alla vittoria di Josh Shapiro sul trumpianissimo Doug Mastriano, il democratico John Fetterman ha vinto il seggio al Senato lasciato libero dal repubblicano Pat Toomey, nonostante sia stato ostacolato durante la campagna elettorale dal suo recente ictus. Al contrario nella partita in Ohio per il Senato è la vittoria del repubblicano JD Vance su Tim Ryan, stella nascente del partito Dem considerato anche un possibile aspirante alla presidenza, a fare notizia. Ma il suo successo – come quello di Brian Kemp confermato governatore in Georgia contro Stacey Abrams – dice più di questo: entrambi sono repubblicani ‘non trumpiani’ (Vance si è rivolto al tycoon solo per sostenere la sua campagna elettorale ma non è considerato un fedelissimo dell’ex presidente) e la loro vittoria, come quella di Ron De Santis rafforza l’ala non MAGA (Make America Great Again, lo slogan di Trump ) all’interno del Gop.

Sorpresa Dem

Martedì i democratici hanno vinto le elezioni per il governatore negli stati del “muro blu”: Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, garantendosi un margine di pressione su Assemblee statali dominate dai repubblicani, e in possibili future battaglie legislative su questioni sociali come il diritto all'aborto e l’accesso al voto. Il democratico Gavin Newsom, come ampiamente previsto, è stato confermato governatore della California. Newson è uno degli aspiranti liberal alla Casa Bianca per il 2024. Il partito del presidente inoltre, ha inaspettatamente tenuto i seggi alla Camera considerati ‘a rischio’ dalla Virginia al Texas e ottenuto comode vittorie al Senato che erano state messe in dubbio, come nel New Hampshire. Nello Stato di New York è stata eletta a netta maggioranza la governatrice Kathy Hochul, prima donna governatrice dello stato. È una notizia anche perché i sondaggi nei giorni scorsi davano in forte rimonta il repubblicano Lee Zeldin, sostenuto da Donald Trump, che anche in questo caso vede sconfitto uno dei ‘suoi’ candidati di punta. A New York è stata rieletta alla Camera anche Alexandria Ocasio Cortez, stella dell’alla più progressista dei dem.

La democrazia si difende bene

Se alla Camera assisteremo ad un’infornata di deputati a trazione trumpiana, la fronda ‘Maga’ non sfonda tra le cariche di maggior peso (governatori e senatori). Con l’eccezione di Greg Abbott rieletto governatore del Texas contro lo sfidante democratico Beto O'Rourke, che incassa una nuova sconfitta dopo quella alle primarie presidenziali del 2020 e alle Midterm del 2018. Ma in Pennsylvania, Mastriano, uno dei candidati più estremisti, è stato duramente battuto, come pure il medico e star del piccolo schermo Mehmet Oz. Nel Michigan, la teorica della cospirazione Kristina Karamo ha perso la sua corsa per diventare Segretario di Stato. La minaccia contro cui Joe Biden aveva invitato l’elettorato a mobilitarsi, però, rimane: Marjorie Taylor Greene, trumpianissima sostenitrice della ‘Big Lie’ – la grande bugia secondo cui Biden avrebbe rubato le elezioni del 2020 – ha vinto in Georgia ed è stata rieletta alla Camera. Come lei, secondo il Washington Post, almeno 159 i repubblicani che negano le elezioni hanno vinto le loro gare nella notte del Super Tuesday.

A cura della redazione di ISPI Online Publications (Responsabile Daily Focus: Alessia De Luca, ISPI Advisor for Online Publications.