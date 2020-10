Attacchi sulle città, vittime civili e sfollati. A Ginevra si cerca una mediazione per il Nagorno-Karabakh, ma crescono i timori per un’escalation regionale del conflitto.

In Nagorno-Karabakh (autoproclamata Repubblica dell’Artsakh) e nei territori limitrofi si continua a combattere. Le principali città della regione indipendentista sono sotto intensi bombardamenti turchi e azeri ormai da giorni, mentre Ganja, seconda città dell’Azerbaigian, è stata presa di mira per rappresaglia dalle milizie armene. I morti in 10 giorni di scontri sono già oltre duecento, tra cui molti civili e in Nagorno-Karabakh, circa 75 mila persone, metà della popolazione, sono state costrette a lasciare le loro case. Armenia e Azerbaigian sono entrate in guerra per il Nagorno-Karabakh nel 1988, dichiarando un cessate il fuoco intermittente nell’arco degli ultimi 30 anni, senza mai raggiungere una soluzione sulla controversia. L'attuale scontro – per cui gli attori in campo si scambiano accuse reciproche - è il peggiore degli ultimi anni e se Ankara ha detto che sosterrà l'alleato azero “con ogni mezzo”, da Mosca, tradizionalmente vicino all’Armenia ma legata da buoni rapporti commerciali anche con l’Azerbaigian, Vladimir Putin ha rinnovato gli appelli per il cessate il fuoco. E mentre anche l’Europa preme per un negoziato, il timore che il conflitto possa allargarsi è condiviso anche dal presidente iraniano, Hassan Rouhani, che ha messo in guardia attori locali e internazionali dal rischio di una “guerra regionale”.

Mosca verso un coinvolgimento?

In un’intervista a Rossia1, il principale canale dell’emittente pubblica russa, Vladimir Putin ha affermato che se la guerra nel Nagorno-Karabakh non cesserà a breve la Russia interverrà a fianco dell’alleato armeno. “Le ostilità, con nostro grande rammarico, continuano ancora oggi […] Per quanto riguarda il trattato firmato con l’Armenia, abbiamo sempre adempiuto, e continueremo ad adempiere ai nostri obblighi”. Il giorno dopo però, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha chiarito che Mosca deve sì intervenire in base agli obblighi del Trattato di sicurezza collettiva (CSTO), che riunisce Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia e Tagikistan, ma ha aggiunto che questi obblighi “non coprono la repubblica non riconosciuta del Nagorno-Karabakh”. Come a dire: fin quando gli scontri si svolgono in territorio non armeno, la Russia non è obbligata ad intervenire. “Gli obblighi in materia di sicurezza sono i seguenti – ha aggiunto Peskov - se una nazione membro della CSTO è soggetta ad aggressione, un attacco dall’esterno, le nazioni firmatarie del Trattato devono proteggere questa nazione”.

Rischio crisi umanitaria?

Secondo l'agenzia di stampa Armenpress numerose vittime sono state registrate a Stepanakert, rimasta senza elettricità da sabato, mentre centinaia di civili a bordo di autobus stanno lasciando la capitale della regione contesa. Arayik Harutyunyan, presidente dell’autoproclamata Repubblica dell'Artsakh, ha ammonito che d’ora in avanti “le strutture militari permanentemente dispiegate nelle principali città dell'Azerbaigian sono obiettivi legittimi dell'esercito di difesa”. Harutyunyan ha aggiunto di aver ordinato la fine dei bombardamenti, “per prevenire la morte di civili innocenti”. Dal canto suo il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha condannato il bombardamento di Ganja, accusando l'Armenia di aver dimostrato ancora una volta di essere “la più grande minaccia alla pace nella regione”, e aggiungendo che la risposta della comunità internazionale al conflitto è stata insufficiente. La Turchia invita “il mondo intero a stare con l'Azerbaigian contro l'invasione”, ha detto Erdogan.

Tempo di una mediazione?

Come se non bastasse, la nuova allarmante fiammata di violenze nel Caucaso meridionale rischia di ridisegnare la geografia delle alleanze nella regione. Al fianco di Turchia e Azerbaigian, “paesi fratelli” come ha più volte sottolineato Erdogan - perché entrambi musulmani (anche se il primo sunnita e il secondo sciita) e perché gli azeri sono di origine turca - si è più o meno apertamente unita Israele, che dall’Azerbaijan può godere di un punto di osservazione strategico sull’Iran. Abbastanza per mettere in allarme Teheran che, oltre a temere l’arrivo di Foreign fighters da altri scenari di conflitto, si ritrova tra due fuochi: se un terzo della popolazione iraniana fa parte della minoranza azera (incluso la guida suprema Ali Khamenei), si dà il caso che la repubblica islamica rifornisca di armi sia Baku che Erevan.

Un paradosso simile a quello che si ritrova a gestire Mosca, in commercio con entrambi i contendenti e che rischia di pagare ad ogni mossa: reagire contro Baku significherebbe perdere terreno in Azerbaigian, favorendo Ankara. Non intervenire invierebbe un segnale di debolezza anche nei confronti di altri paesi dell’orbita ex sovietica, con cui Mosca è legata da accordi di difesa. Se il conflitto prosegue, insomma, Putin non potrà ignorare all'infinito l’obbligo di difendere Erevan. Anche per questo oggi a Ginevra, il Ministro degli Esteri azero incontra i rappresentanti di Francia, Russia e Usa - che presiedono il gruppo di Minsk dell'Osce - impegnato a mediare nel conflitto. All’incontro non parteciperà invece l'Armenia, che ha escluso per il momento la possibilità di sedersi a un tavolo con rappresentanti azeri, sottolineando che “non si può tenere negoziati da una parte e continuare le operazioni militari dall'altra”.

Il Commento

Di Giampiero Massolo, Presidente ISPI

“In passato, come è avvenuto, un conflitto del genere sarebbe stato congelato dalla logica dei blocchi o, negli anni successivi, dalla supremazia americana. Nel mondo di oggi – dove nessuno esercita un controllo davvero assoluto – rischia di diventare una guerra per proxy.

Con tutta evidenza una mediazione si impone. […] Caucaso, Libia, Mediterraneo Orientale, crisi che finiscono per intersecarsi, accomunate da molti dei protagonisti, e che richiedono anche a noi un approccio sinergico”.

A cura della redazione di ISPI Online Publications (Responsabile Daily Focus: Alessia De Luca, ISPI Advisor for Online Publications)