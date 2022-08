Ieri sono iniziate le esercitazioni militari cinesi al largo di Taiwan, a seguito della visita di Nancy Pelosi che la notte tra il 2 e il 3 agosto ha incontrato la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen, scatenando l'ira della Cina. Per capire cos'è successo finora e cosa succederà adesso Francesco Rocchetti, Segreterio Generale ISPI, e Silvia Boccardi, giornalista, parlano con Alessia Amighini, esperta di Cina, Professoressa associata all’Università del Piemonte Orientale e Co-responsabile del programma Asia dell'ISPI.

Globally è il podcast di ISPI e Will sulla politica internazionale. Ogni settimana, cercheremo di dare gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari sociali, economici e politici in continuo mutamento, in soli 15 minuti.

Dalla guerra in Ucraina all'impatto delle sanzioni, dall’ascesa della Cina alla geopolitica dei semiconduttori, dall'invasione russa dell'Ucraina alle sfide della transizione ecologica, i temi più caldi dell'attualità internazionale nelle scorse puntate di Globally.

