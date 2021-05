Dopo i disordini a Gerusalemme del weekend, le tensioni tra Israele e Palestina sono sfociate in un conflitto armato. Israele ha richiamato in servizio 5.000 riservisti e ha confermato che la campagna aerea continuerà.

Da qualche giorno, infatti, jet israeliani e militanti palestinesi si sono scambiati attacchi aerei e lanci di razzi. L'inviato delle Nazioni Unite in Medio Oriente ha avvertito di una possibile escalation verso una guerra.

Ma cosa c'è di nuovo in questo scontro? E che cosa possiamo aspettarci nel futuro? Silvia Boccardi di Will e Francesco Rocchetti, Segretario Generale di ISPI, ne parlano su Globally con Ugo Tramballi, Senior Advisor dell’ISPI.

Globally è il nuovo podcast di ISPI e Will sulla politica internazionale. Ogni settimana, cercheremo di dare gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari sociali, economici e politici in continuo mutamento, in soli 15 minuti.

Dalla diplomazia dei vaccini al "Sofa-gate" turco, dalla repressione in Myanmar al ritiro statunitense dall'Afghanistan e alla seconda ondata in India: i temi più caldi dell'attualità internazionale nelle prime puntate di Globally.

Ascolta tutti gli episodi

Per ricevere i nuovi episodi direttamente nella tua inbox

Iscriviti alla newsletter