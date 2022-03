Dopo quasi un mese di guerra, Kyiv teme l'assedio mentre Mariupol è sul punto di cadere. Per l'esercito ucraino, però, le forze di Mosca non stanno ottenendo nessuno dei principali obiettivi di guerra. Cosa ci aspettiamo dall'esercito russo nel prossimo futuro?

Francesco Rocchetti, Segretario Generale dell'ISPI, e Silvia Boccardi ne parlano con Claudio Bertolotti, ricercatore associato dell’ISPI

Globally è il nuovo podcast di ISPI e Will sulla politica internazionale. Ogni settimana, cercheremo di dare gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari sociali, economici e politici in continuo mutamento, in soli 15 minuti.

Dalla diplomazia dei vaccini alla COP26, dall'America secondo Biden alla crisi in Etiopia, dalla geopolitica dei semiconduttori alla ritirata USA dall'Afghanistan: i temi più caldi dell'attualità internazionale nelle prime puntate di Globally.

