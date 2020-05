“A Roma, suonando l’inno cinese, alcuni italiani cantano ‘grazie Cina!’ dai loro balconi. E i loro vicini applaudono”, twittava Lijan Zhao, portavoce del ministero degli Esteri di Pechino. Erano i giorni del picco e dei primi arrivi di mascherine dalla Cina, non sempre di qualità. La scena descritta è altamente improbabile, fa parte dell’offensiva propagandistica cinese in Occidente, che per intensità e falsità è pari a quella russa.

In questo prodromo di Guerra fredda, l’Italia è in prima linea: un anello debole per americani ed europei, un’opportunità per i cinesi. È l’unico paese del G7 ad avere aderito alla cosiddetta “nuova Via della seta”, il piano di penetrazione economica (e geopolitica) cinese del mondo; di fronte all’egoismo iniziale europeo verso l’emergenza italiana, un autorevole rappresentante dei 5Stelle aveva proposto la Cina in alternativa all’aiuto economico dell'Ue.

Con la loro sinistra campagna di disinformazione, i cinesi cercano di nascondere le loro responsabilità per avere probabilmente tenuto nascosto per troppo tempo l’epidemia e la sua pericolosità. Ma a Washington questa ennesima prova di opacità di un regime illiberale è diventata complotto: un intenzionale sabotaggio degli Stati Uniti, dell’Occidente, delle democrazie e della loro forza economica. Per Donald Trump la sindrome cinese è diventata il modo più assordante per nascondere la sua mediocrità – spesso una palese inadeguatezza – di fronte all’emergenza del virus. Come Herbert Hoover nella crisi del 1929, sembra il presidente sbagliato nel momento sbagliato.

Al Congresso i repubblicani hanno proposto leggi anti-cinesi. Tom Cotton, senatore dell’Arkansas, ha chiesto di chiudere le facoltà di scienze agli studenti cinesi, invitandoli a “venire qui per studiare i Federalist Papers”, i saggi scritti nel 1787 che spiegavano la Costituzione democratica ai nuovi cittadini americani. Dai tempi di Richard Nixon, quando nel 1972 l’America aprì alla Cina di Mao, non era mai stato toccato un punto così basso nella storia delle relazioni fra i due paesi. Nemmeno con la guerra commerciale, in parte giustificata, avviata dalla presidenza Trump.

Anche l’Europa è preoccupata per l’offensiva propagandistica cinese. La Ue aveva preparato un rapporto contro queste attività; l’ambasciata cinese a Bruxelles aveva fatto pesanti pressioni e minacciato ritorsioni economiche per impedirne l’uscita. Alla fine alcuni aggettivi del documento sono stati attenuati, mostrando in qualche modo la forza di condizionamento di Pechino: ma la limatura imposta non ne ha cambiato i contenuti critici. Tuttavia agli europei lo scontro Usa-Cina sembra spropositato, considerando che dopo, quando la pandemia si fermerà, il mondo e la sua geopolitica non saranno diversi da prima: in competizione, collaborando o in entrambi i modi, saranno Stati Uniti e Cina a determinarne le forme. Più di Russia e Unione europea. È pensando a questo futuro che, per il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, questi segnali di guerra fredda sono pericolosi: “I comportamenti americani e cinesi sono due estremi, nessuno dei quali può essere un modello per l’Europa”.

Se e come si svolgeranno le presidenziali di novembre, gli americani avranno l’opportunità di cambiare guida politica. I cinesi no. Ma l’uso dei “new reds”, i comunisti del XXI secolo al posto di quelli del XX – i russi – avrà un facile effetto propagandistico nella campagna elettorale. I democratici non potranno ignorarlo. In questo clima diventa difficile valutare la reale portata delle ambizioni cinesi. Vogliono davvero controllare il mondo? Sul piano militare gli Stati Uniti resteranno per tutto il secolo una potenza inarrivabile: il loro arsenale nucleare ha più di 6mila testate (come quello russo), quello cinese circa 290. Ma Pechino sta potenziando sia le forze convenzionali che nucleari. Nel 1964, quando ordinò il primo test nucleare, Mao dichiarò che la Cina “mai, in nessun momento o circostanza, sarà la prima a usare armi nucleari”. Il no-first-use, gli americani non l’hanno mai proclamato. Le forze nucleari cinesi non sono in stato d’allerta, quelle americane sì: hanno 1.600 testate pronte all’uso, i sommergibili nucleari continuano a solcare gli oceani (come i russi). I cinesi no.

È probabile che la Cina non abbia l’ambizione di controllare il mondo come negli ultimi duecento anni hanno fatto europei e americani: fisicamente, territorialmente, con protettorati e alleanze politiche e militari. Ma nel XXI secolo non sarà più necessario. Tecnologia e commerci saranno armi più efficaci. Tuttavia anche l’impero britannico nacque così, semplicemente commerciando. Poi constatarono che dalla quantità e qualità di quei commerci dipendeva la ricchezza della nazione. Quindi andavano difesi da una potente flotta militare che proteggesse le rotte, le vie d’acqua strategiche, i luoghi di produzione delle materie prime. Priorità nazionali che le compagnie commerciali private non potevano difendere. Alla fine nacque un impero, convinto di avere anche una missione civilizzatrice. La Cina non è ancora a questo punto. Però già controlla quasi il 90% della produzione di terre rare, i cui elementi sono fondamentali per l’industria strategica mondiale del XXI secolo. In qualche modo vorrà difenderla.

