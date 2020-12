Il via libera definitivo al pacchetto del Next Generation EU durante il Consiglio europeo che si è appena concluso rappresenta una buona notizia per l’Italia che dovrebbe ricevere un totale di 209 miliardi di Euro in trasferimenti diretti, pari a poco meno del 5 percento del proprio Pil. Luci puntate ora sulle voci di spesa specifiche che verranno inserite nel piano di ripresa nazionale che Roma ha tempo fino al 30 aprile 2021 per presentare.