Zelensky accetta colloqui con una delegazione russa al confine con la Bielorussia. Mentre Putin mette in allerta le forze di deterrenza strategica nucleare, in risposta alle “sanzioni occidentali illegittime”.

Si combatte per le strade in Ucraina, dove le truppe russe hanno incontrato un’inattesa e organizzata resistenza da parte di militari, riservisti e civili armati. L’avanzata russa – riferisce il New York Times – si sta concentrando sulla capitale Kiev, a Kharkiv nel nord-est e Kherson a sud. Il giorno dopo che i soldati ucraini hanno respinto l’attacco alla capitale facendo saltare in aria i ponti e allestendo posti di blocco armati, un secondo più vigoroso assalto ha preso di mira tutta la città, con spari ed esplosioni che sono arrivati fino a piazza Maidan, teatro delle proteste che nel 2014 rovesciarono il governo filorusso di Viktor Yanukovitch. Nella capitale è scattato dalle 17 di ieri un coprifuoco che durerà fino alle 8 di lunedì mattina: ogni persona trovata per strada – ha fatto sapere Vitali Klitschko – “verrà considerata un nemico”. Intanto l’esercito ucraino ha fatto saltare diversi nodi ferroviari che collegano il paese con la Russia per rendere più complessi i rifornimenti da Mosca. “Sappiamo cosa stiamo proteggendo: il nostro paese, la terra, il futuro dei nostri figli”, ha detto il presidente Volodymyr Zelensky che dopo aver parlato questa mattina con il suo omologo bielorusso Alexandr Lukashenko ha accettato di incontrare una delegazione russa al confine bielorusso nei pressi del fiume Prypiak. Poche ore prima Zelensky si era rivolto in un messaggio al popolo bielorusso, chiamato oggi a votare in un referendum costituzionale che potrebbe rafforzare la presa di Lukashenko sul paese e consentire il dispiegamento di armi nucleari di Mosca sul territorio: “Come guarderete i vostri figli negli occhi?” ha detto disse Zelensky. “Come vi guarderete negli occhi? Come guarderete negli occhi noi, i vostri vicini?”. Intanto, sono sempre di più i paesi europei che hanno chiuso il loro spazio aereo ai voli russi e in risposta alle sanzioni “illegittime” dell’Occidente, Putin ha messo in allerta le forze di deterrenza strategica, comprese le unità responsabili delle sue capacità nucleari.

Il commento di Paolo Magri, Vice Presidente Esecutivo ISPI

Un messaggio per Putin?

La resistenza ucraina e il coraggio mostrato dalla sua leadership e cittadinanza nel fronteggiare Mosca sembra aver ‘contagiato’ anche gli alleati europei: dopo molti tentennamenti, Stati Uniti, Commissione Ue, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna hanno annunciato che alcune banche russe saranno tagliate fuori dal sistema di pagamenti Swift. I paesi occidentali hanno anche deciso di limitare le possibilità della Banca centrale russa di utilizzare le proprie riserve internazionali per aggirare le conseguenze delle sanzioni. E oltre alle misure economiche, vari paesi hanno deciso di sostenere militarmente le forze ucraine: con una decisione storica, in decisa controtendenza rispetto al passato, la Germania ha dato il via libera all'invio di 500 missili e mille armi anti-carro. E se Polonia, Olanda e paesi baltici sono già all’opera, ora anche Belgio e Italia annunciano l’invio di materiale per contribuire a quello che secondo il premier Mario Draghi, deve passare come “un messaggio politico inequivocabile” di tutta l'Europa da consegnare a Putin, per convincerlo a fermarsi. Da Washington Joe Biden risponde a chi preme per un intervento militare Nato spiegando che “l'unica alternativa possibile alle sanzioni è l'inizio della Terza guerra mondiale”. Il presidente ha autorizzato un pacchetto da 350 milioni di dollari in armi, munizioni ed equipaggiamenti.

Gara di solidarietà?

Strategia politica e opinioni pubbliche internazionali sempre più sconcertate di fronte all’aggressione russa, hanno convinto anche i leader più incerti a rompere gli indugi. È il caso del premier ungherese Viktor Orbán, finora il più vicino a Putin, ma ora, secondo il polacco Morawiecki, “pienamente solidale” con le decisioni di Bruxelles. Intanto l'Agenzia dell'Onu per i rifugiati stima che sarebbero già 368mila gli ucraini in fuga dal paese e diretti principalmente in Polonia e verso le altre nazioni confinanti. Alcuni hanno camminato per molte miglia nella notte, mentre altri sono fuggiti con ogni mezzo disponibile formando chilometri di code ai valichi di frontiera con i paesi vicini: Polonia, Moldavia, Ungheria, Romania e Slovacchia. Altri sono fuggiti persino in Bielorussia. Si tratta principalmente di donne, bambini e anziani. Gli uomini in età militare dai 18 ai 60 anni, hanno rispettato il divieto imposto dal presidente Zelensky che li ha esortati a rimanere per combattere. L’Unhcr stima che se la situazione peggiorasse ulteriormente, l’esodo dal paese potrebbe interessare fino a 4 milioni di persone. Ma diversamente da quanto accaduto in passato con profughi provenienti dal Medio Oriente, la fuga dei civili ucraini ha innescato una gara di solidarietà. Polonia, Romania, Ungheria hanno aperto le frontiere e consentito l’ingresso “a tutti coloro che vogliono entrare” anche se sprovvisti di documenti e certificazioni vaccinali. Mentre i ministri degli Interni europei dovrebbero approvare oggi un sistema di quote per la redistribuzione, il riconoscimento per l'Ucraina dello status di paese a rischio, facilitazioni per le procedure di espatrio e un altro stanziamento per affrontare l'emergenza.

Corsa contro il tempo?

L'annuncio dei colloqui alla frontiera bielorussia è arrivato poco dopo lo scadere dell’ultimatum lanciato da Mosca alle autorità di Kiev per un negoziato a Gomel, sempre in Bielorussia. “Proponiamo con calma quanto segue: fino alle 15 (le 13 in Italia, ndr) continuiamo ad essere qui e aspettiamo la risposta della parte ucraina a conferma della propria decisione di avviare trattative a Gomel. Non appena riceveremo questa conferma, incontreremo i nostri colleghi nelle trattative. Siamo a favore della pace", aveva detto questa mattina il capo della delegazione russa Vladimir Medinsky. “In caso di rifiuto a negoziare, tutta la responsabilità dello spargimento di sangue ricadrà sull’Ucraina”. Se la strategia di Mosca, che puntava ad un assalto fulmineo a Kiev e Kharkiv, sembra aver incontrato una decisa resistenza da parte delle truppe ucraine, i russi sono riuscite ad avanzare sulla costa meridionale nel tentativo di togliere all’Ucraina l’accesso al Mar Nero. Ma se è vero che l’avanzata è stata ritardata, osservatori ed esperti militari convengono sul fatto che, con il passare dei giorni, le superiori capacità militari della Russia avranno la meglio. “Il conflitto è stata una scelta fatta dal [presidente russo Vladimir] Putin, e il problema è che ora, essendosi impegnato, è diventata una guerra di necessità” afferma un funzionario occidentale secondo cui pur di vincere la Russia potrebbe ricorrere “alla forza indiscriminata”.