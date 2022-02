Stati Uniti e UE pronti a varare sanzioni contro Mosca che ha ufficialmente riconosciuto i separatisti del Donbass. Pechino invita alla “moderazione” e Berlino annuncia: stop a Nord Stream 2.

Vladimir Putin ha riconosciuto l’indipendenza delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk e inviato le truppe russe, ufficialmente “in missione di peacekeeping”, nei territori del Donbass: la svolta, repentina, dopo settimane di stallo e sforzi diplomatici non andati a segno, è arrivata nella tarda serata di ieri. Prima, il presidente russo ha convocato un vertice straordinario del Consiglio di Sicurezza della Federazione; un incontro trasmesso in diretta televisiva in cui i più alti funzionari russi hanno sfilato uno dopo l’altro dicendosi a favore del riconoscimento dei territori separatisti dell’Ucraina – già di fatto sotto controllo di milizie filorusse dal 2014 – sotto lo sguardo compiaciuto del presidente. Poi, in serata, ha annunciato a sorpresa la decisione di approvare il riconoscimento, chiesto nei giorni scorsi dalla maggioranza dei deputati alla Duma. “Una decisione che avrei dovuto prendere molto tempo fa”, ha detto il leader del Cremlino, che ha definito l’Ucraina un paese “privo di sovranità” perché “servo dei paesi occidentali”. In un lungo discorso in cui ha rivendicato di avere la storia dalla sua parte, il presidente russo ha contestato il fatto che in Ucraina le armi occidentali arrivino “con un flusso continuo, ci sono esercitazioni militari regolari nell’ovest dell’Ucraina” e che l’obiettivo di tutto ciò “è colpire la Russia”. Putin ha puntato ancora una volta il dito contro le esercitazioni Nato che “sono arrivate alla nostra porta, al nostro confine. Ciò ha avuto effetti negativi su tutta la sicurezza europea. È stato “un errore strategico”. Il leader del Cremlino ha quindi firmato in diretta televisiva il riconoscimento d’indipendenza delle repubbliche secessioniste del Donbass, alla presenza dei leader delle due enclave, mentre a Donetsk e Lugansk diverse persone si riversavano per strada a festeggiare. Se sul terreno si tratta di un riconoscimento de iure di una realtà di fatto ormai esistente da otto anni, la mossa di Mosca cambia la realtà politico-diplomatica in vigore fino a ieri, e mette la parola fine al percorso intrapreso con gli Accordi di Minsk e alla mediazione internazionale sui territori separatisti.

Europa: chi paga le sanzioni?

Il discorso di Putin, com’era prevedibile, ha scatenato le reazioni internazionali: "Non abbiamo paura della Russia", è stata la replica del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che in un discorso alla nazione ha ribadito che gli ucraini non cederanno “un solo pezzo” del paese, mentre il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha chiesto sanzioni severe contro la Russia. Ed è appunto di sanzioni che discuterà oggi l’Unione Europea: la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel hanno definito il riconoscimento delle due repubbliche “una palese violazione del diritto internazionale” e promesso una reazione “ferma, condivisa e determinata”. Ma che sulle misure da adottare contro Mosca i 27 siano divisi non è un segreto e in un primo comunicato stampa, circolato questa mattina, si fa riferimento a possibili sanzioni individuali, simili a quelle adottate nel 2014 dopo l’annessione russa della Crimea, e che già allora non avevano avuto grosso impatto sull’economia del paese. Ma perché non ricorrere a sanzioni più pesanti e dalla più massiccia capacità di deterrenza? In primis perché molte capitali europee sono contrarie, dato il contraccolpo economico e in termini di approvvigionamento energetico che sarebbero chiamate a sobbarcarsi. Così a Bruxelles si allarga il fronte di chi preferisce aspettare, per capire se la mossa di Putin di inviare truppe nel Donbass sia fine a sé stessa o se invece preluda ad un’invasione su larga sala anche di altri territori dell’Ucraina.

Usa: sanzioni in forma ridotta

Anche gli Stati Uniti, per ora, hanno annunciato sanzioni in forma ridotta, specificando che saranno molto più severe in caso di una nuova invasione di terra dell’Ucraina. Subito dopo lil discorso di Putin, il presidente americano Joe Biden ha annunciato ordini esecutivi che proibiscono nuovi investimenti, attività commerciali e finanziarie da parte dei cittadini americani nelle regioni separatiste dell’Ucraina. L’impatto, per il Donbass la cui economia dal 2014 dipende esclusivamente da Mosca, è minimo. Le misure – precisa la Casa Bianca – sono “separate” e si aggiungeranno ad altre misure economiche preparate in coordinamento con gli alleati e i partner “nel caso la Russia invada ulteriormente l’Ucraina”. Attualmente, infatti, l’invasione è circoscritta ai territori delle provincie sotto il controllo dei separatisti e non a tutto il territorio del Donbass. Anche Washington, insomma, vuole capire fin dove Putin è intenzionato a spingersi per ‘calibrare’ la reazione. Sebbene in privato funzionari dell'amministrazione abbiano ammesso che Putin non sembra interessato ad ulteriori negoziati che non rispondano alle sue principali richieste che la Nato smetta di espandersi a est, e ipotizzano che si sia mostrato favorevole ad aperture diplomatiche principalmente per guadagnare tempo e ammassare truppe. Ma, soprattutto, la Casa Bianca non può rischiare di puntare a sanzioni che gli alleati non sarebbero pronti ad accettare. È il caso di Germania e Italia – fa notare il NewYork Times – “che dipendono dalle importazioni di gas russe e non sarebbero pronte ad adottare l'intero pacchetto di sanzioni”. Per il momento dunque, la Casa Bianca evita di usare la parola con la ‘i’ – osserva Politico – mentre con il passare delle ore si moltiplicano appelli di repubblicani e democratici che ritengono giunto il momento di punire con forza le violazioni russe.

Germania: stop a Nord Stream 2

Una prima, forte reazione a quanto accaduto nelle regioni orientali dell’Ucraina arriva in queste ore da Berlino: il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha congelato l’approvazione del gasdotto Nord Stream 2 finalizzato a trasportare il gas russo in Germania e, da qui, in altre parti d’Europa. È l’opzione nucleare, quella che finora Berlino si era rifiutata di mettere su tavolo per le enormi implicazioni economiche e politiche. L’infrastruttura, praticamente ultimata, aspetta solo l’autorizzazione tedesca per entrare in funzione. Oggi “la situazione è fondamentalmente diversa” ha detto Scholz “ed è per questo che dobbiamo rivalutare questo progetto alla luce degli ultimi sviluppi”. Scholz ha affermato di aver chiesto al ministero dell'Economia tedesco di ritirare il suo rapporto sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico che aveva presentato all'autorità di regolamentazione tedesca dell'energia. “Sembra un passaggio tecnico, ma è il passaggio amministrativo necessario per garantire che il gasdotto non sia certificato – ha affermato il cancelliere – Senza questa certificazione, il gasdotto Nord Stream 2 non può entrare in funzione”.

Pechino invita alla ‘moderazione’

Solidarietà alle preoccupazioni di sicurezza della Russia ma anche rispetto dell’integrità territoriale dell’Ucraina: finora Pechino ha mantenuto un certo equilibrio nei confronti della crisi tra Kiev e Mosca. Alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco lo scorso fine settimana, il ministro degli esteri cinese Wang Yi aveva auspicato una ripresa degli accordi di Minsk, definiti “l'unico percorso su cui la pace può essere costruita”. Insomma, dichiarazioni non troppo diverse da quelle pronunciate nelle scorse settimane da Macron e Scholz. Oggi però, Pechino si è detta “preoccupata delle evoluzioni in Ucraina”. In una telefonata con il suo omologo americano Antony Blinken, Wang Yi ha invitato “tutte le parti interessate a esercitare moderazione” incoraggiando “una soluzione diplomatica e il dialogo”, ma non ha espresso alcun sostegno al riconoscimento del Donbass da parte della Russia. Nel corso della stessa telefonata – secondo il Global Times – il ministro cinese ha fatto riferimento alla situazione di Taiwan, sostenendo che “la strategia regionale degli Stati Uniti, invia chiaramente segnali sbagliati in termini di contenimento della Cina”, ha detto Wang. “Tra Cina e Stati Uniti c’è collaborazione e competizione – ha notato anche il ministro cinese – la sola competizione non basta a definire le nostre relazioni bilaterali”. Se finora Pechino aveva sfruttato la crisi in Ucraina per rafforzare le sue relazioni con la Russia, come dimostra il recente accordo trentennale per incrementare del 60% le importazioni cinesi di gas russo, dall’altro, cerca di evitare posizioni che peggiorino ulteriormente le relazioni con l’Occidente.

***

A cura della redazione di ISPI Online Publications (Responsabile Daily Focus: Alessia De Luca, ISPI Advisor for Online Publications)