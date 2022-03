La ventitreesima giornata di guerra continua su due livelli: mentre i leader delle potenze mondiali sondano le rispettive posizioni, la guerra sul terreno non segue i tempi della diplomazia.

In un giorno ricco di azioni diplomatiche, con un discorso pubblico del presidente russo Vladimir Putin e l’atteso colloquio telefonico tra Joe Biden e Xi Jinping, lo scontro sul campo in Ucraina non accenna a fermarsi. Anche se fonti del Dipartimento di Difesa USA hanno parlato di un “congelamento” dell'avanzata russa, oggi i bombardamenti si sono allargati a parti del paese che finora erano state risparmiate. È il caso della zona vicina all’aeroporto di Leopoli, non lontano dal confine con la Polonia. Da quando è cominciata la guerra, la città è servita da rifugio per migliaia di sfollati e da sede delle ambasciate che hanno lasciato Kiev. L’attacco di Leopoli, assieme alla situazione a Mariupol, dimostra il cambio di passo della strategia del Cremlino, che dal fallito tentativo di una “guerra lampo” per conquistare obiettivi strategici è passato all’assedio delle città per spingere la popolazione alla resa. La situazione si fa sempre più critica anche sul fronte umanitario. Il World Food Programme avverte: c’è un rischio concreto che le supply chains alimentari collassino, data l’impossibilità per le organizzazioni umanitarie di raggiungere le città assediate da Mosca. Nel frattempo, la commissaria per i diritti umani del Parlamento ucraino, Liudmyla Densiova, ha dato un aggiornamento sulla tragedia del teatro di Mariupol: sarebbero 130 i sopravvissuti per ora raggiunti, ma altre centinaia si troverebbero ancora sotto le macerie.

Il video commento di Giampiero Massolo, Presidente dell'ISPI

Biden-Xi, and so?

La chiamata di oggi tra il presidente USA Joe Biden e quello Cinese Xi Jinping giunge dopo giorni in cui gli interrogativi su un’eventuale presa di posizione di Pechino nell’assetto della crisi si erano fatti sempre più pressanti. Dall’inizio della guerra in Ucraina, la Cina ha sempre cercato di mantenere una posizione tiepida, ma più volte Pechino è stata chiamata in causa. Secondo quanto riportato dal Financial Times, Mosca avrebbe richiesto supporto militare a Pechino, anche se il gigante asiatico dichiara di mantenere una posizione neutrale. Lo stesso ambasciatore cinese negli USA Quin Gang ha dichiarato in un articolo sul Washington Post che la Cina non ha sostenuto la guerra, pur non condannando la Russia. Alla luce di questo approccio, e di una mancata condanna della Russia da parte di Pechino, la chiamata di oggi ha avuto la valenza di chiarire al presidente USA quale posizionamento la Cina intenda prendere rispetto agli schieramenti in campo nell’assetto internazionale, viste le preoccupanti ripercussioni per il fronte occidentale che un possibile asse Mosca-Pechino potrebbe avere nell’assetto internazionale. Secondo le fonti ufficiali, il colloquio tra Biden e Xi Jinping è durato quasi due ore. Come riferito da fonti cinesi, Xi avrebbe sottolineato che la Cina non desidera il conflitto in Ucraina, e che lo scontro tra le grandi potenze non è nell’interesse di nessuno. Pechino avrebbe poi indicato la volontà di portare le relazioni bilaterali con gli Stati Uniti “sul binario giusto”, oltre a ribadire come entrambe le parti debbano dividersi maggiori responsabilità sul piano globale.



Putin tira dritto?

Intanto, nel pomeriggio Putin è intervenuto a una manifestazione allo Stadio Luzniki di Mosca, organizzata per l’ottavo anniversario dell’annessione della Crimea. In un tripudio di bandiere, canti patriottici e lettere Z (che sono diventate il simbolo del sostegno alla guerra in Ucraina), il presidente russo ha accusato nuovamente il governo ucraino di nazismo e di genocidio nei confronti degli abitanti delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, aggiungendo poi che Kiev si starebbe preparando a nuove operazioni punitive militari contro il Donbass. Un intervento sicuramente poco conciliante: se negli scorsi giorni sembrava essersi aperta la strada di un negoziato sulla base di una proposta articolata in 15 punti, le parole del presidente russo oggi sembrano andare in tutt’altra direzione. "Sappiamo cosa dobbiamo fare dopo… porteremo sicuramente a termine tutti i piani che abbiamo fatto” ha detto il presidente russo prima che la trasmissione del discorso sulla TV di Stato russa venisse bruscamente interrotta. Il motivo, secondo il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, sarebbe stato un guasto tecnico al server.

Diplomazia al lavoro?

Nel pomeriggio di ieri si è svolta una chiamata tra il presidente turco Recep Tayyip Ergodan e Vladimir Putin. Secondo quanto appreso dalla BBC da un’intervista con Ibrahim Kalin, consigliere e portavoce del presidente turco, Putin avrebbe espresso richieste per un cessate il fuoco riconducibili a due categorie principali: da una parte la promessa che l’Ucraina non farà parte della NATO (cosa già riconosciuta da Zelensky), il disarmo dell’Ucraina, la protezione della lingua russa e ancora la cosiddetta “denazificazione”; dall’altra, una più complessa, e finora meno chiara richiesta sullo status del Donbass e della Crimea. Non è stata l'unica chiamata significativa di oggi. Un breve scambio telefonico si è tenuto anche tra Vladimir Putin e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha esortato il leader russo a un cessate il fuoco e alla ricerca di una soluzione diplomatica, mentre il Cremlino ha accusato Kiev di rallentare il processo di pace ponendo “richieste irrealistiche”. . E il ministro degli affari esteri ucraino Dmytro Kuleba ha dichiarato in un tweet di aver discusso con l’alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell di un quinto pacchetto di sanzioni per fermare la “barbarie russa”. Anche complice la decisione di Bulgaria e paesi baltici di espellere i diplomatici russi dai loro territori, non si può dire che la diplomazia stia delineando una spinta in una direzione di distensione.

***

A cura della redazione di ISPI Online Publications (Responsabile Daily Focus: Alessia De Luca, ISPI Advisor for Online