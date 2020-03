In Israele e nei Territori palestinesi le autorità si affrettano a varare misure per cercare di contenere l’epidemia da Covid-19. Per la prima volta i due popoli, alle prese con il più lungo dei conflitti del Medio Oriente, si trovano ad affrontare un nemico in comune.

Sarà una Pasqua a porte chiuse quella di quest’anno in Terra Santa. A Gerusalemme chiude per almeno una settimana la chiesa del Santo Sepolcro, per precauzione contro la diffusione del coronavirus. Intanto le autorità israeliane hanno predisposto nuove e più stringenti misure di contenimento: non formare gruppi superiori alle dieci persone; tenere una distanza minima di due metri gli uni dagli altri; attenersi ad ogni disposizione delle autorità civili competenti. Nel paese i contagi sono 2666 mentre si contano finora 8 vittime. Intanto il ministero della sanità e gli esperti dell’università di Racah lanciano l’allarme: il bilancio finale dell’epidemia nello Stato ebraico potrebbe essere di 40.000 morti. Ma nemmeno l’emergenza incombente sembra imporre un freno alle liti e alla guerra senza esclusione di colpi tra i principali partiti, che tengono il paese in ostaggio da mesi. E mentre Benjamin Netanyahu lotta per la sopravvivenza (politica), la vera bomba ad orologeria, potrebbe esplodere nella Striscia di Gaza dove i primi due casi di contagio da Covid-19, ora saliti a nove, sono bastati a provocare il panico. Una reazione comprensibile visto che il territorio è sotto embargo da 13 anni, le strutture sanitarie sono oltre il collasso, mancano i medicinali e la popolazione è allo stremo. Ai due lati della Linea Verde, israeliani e palestinesi si trovano per la prima volta in 70 anni, a combattere una battaglia per la sopravvivenza dalla stessa parte della barricata.

Un conflitto israelo -israeliano?

Ieri alla Knesset è andato in onda l’ennesimo colpo di scena della crisi politica israeliana: il presidente del parlamento Yuli Edelstein del Likud ha annunciato le sue dimissioni dalla carica senza convocare una sessione per nominare il suo successore, come gli aveva intimato la Corte Suprema. Edelstein, appoggiato dal premier uscente Benjamin Netanyahu, ha attaccato i giudici denunciando un’intromissione del potere giudiziario in ambito legislativo. Per tutta risposta la Corte ha nominato il deputato Amir Peretz speaker ad interim e convocato per oggi pomeriggio una seduta straordinaria del parlamento. La battaglia si concentra tutta intorno al voto, che potrebbe concludersi con l’elezione di un presidente espressione dello schieramento di centro sinistra ‘Blu e bianco’ forte di una risicata maggioranza di 61 seggi su 120. Il braccio di ferro tra il premier uscente Netanyahu e il leader di Blu e Bianco, Benny Gantz – che ha ricevuto dal presidente Reuven Rivlin l’incarico di formare un nuovo governo – tiene il paese col fiato sospeso.





Cisgiordania, sussistenza o isolamento?

E proprio ieri, in Cisgiordania, si è registrata la prima vittima palestinese: una donna di 64 anni, morta vicino a Ramallah. Al momento l'Autorità nazionale palestinese (Anp) che governa il territorio, stima che i palestinesi contagiati siano 64 e si trovino principalmente tra Betlemme e Ramallah. Il primo ministro Mohammed Shtayyeh ha imposto il lockdown ai palestinesi della Cisgiordania per due settimane. A fare eccezione sono solo i cittadini che lavorano in strutture sanitarie, farmacie, forni e supermercati. Il rischio di contagio, da una parte e dall’altra della Linea Verde, è molto elevato. Circa la metà degli 80.000 palestinesi che ogni giorno vanno a lavorare in Israele e nelle colonie sono stati lasciati a casa senza retribuzione né indennizzi. A tutti gli altri è stata data la possibilità di entrare nello Stato ebraico e rimanerci, senza poter fare ritorno alle proprie case, a tempo indeterminato. Le rimesse dei lavoratori palestinesi in Israele rappresentano il 14% del Pil della Cisgiordania.

Gaza, bomba a orologeria?

Intanto il coronavirus è arrivato a Gaza. Due palestinesi, rientrati nella Striscia dal valico di Rafah al confine con l’Egitto, sono risultati positivi e sono stati messi in quarantena in un ospedale da campo allestito a ridosso della frontiera. A loro si aggiungono altre sette persone per un totale di nove. Non molti, certo, ma sono bastati a far scattare il panico: perché Gaza non è un posto qualsiasi e l’epidemia, più che altrove, può trasformarsi in una tragedia di proporzioni gigantesche. Hamas, il movimento che governa l’enclave palestinese sotto embargo dal 2007, ha imposto la chiusura di scuole, ristoranti e bar, oltre alla sale per la celebrazione dei matrimoni e ai mercati settimanali.

Sospese anche le preghiere del venerdì, ma a preoccupare sono le condizioni di una realtà già al collasso: le scorte di medicinali sono insufficienti, l'acqua è in gran parte non potabile e i blackout elettrici sono la norma. Inoltre, dopo anni di privazioni, la popolazione è malnutrita e affetta da malattie scarsamente controllabili. Secondo l’ong Physicians for Human rights, i posti in terapia intensiva in tutta la Striscia sono appena 70, su una popolazione di circa due milioni di persone. E, come se non bastasse, nel territorio a maggior densità abitativa del mondo, il “social distancing” ritenuto finora uno dei pochi antidoti alla diffusione del contagio, sembra più facile a dirsi che a farsi.

Il commento

Di Valeria Talbot, Co-head area Mena, ISPI

In Terra Santa la situazione più esplosiva potrebbe presto presentarsi nella Striscia di Gaza. In una fascia di territorio con uno dei tassi di densità più elevati al mondo, scarso accesso ad acqua, elettricità e ospedali, è reale il rischio che la diffusione del Covid-19 sia il detonatore di una gravissima crisi umanitaria che difficilmente rimarrebbe confinata al suo interno. Nonostante a oggi siano solo due i casi ufficiali di contagio, il sistema sanitario, stremato dopo oltre dieci anni di blocco, è del tutto inadeguato e impreparato ad affrontare l’emergenza coronavirus. Una bomba pronta a esplodere e a investire anche Israele. Che sia l'occasione per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas, per contrastare il nuovo, comune, nemico?

A cura della redazione di ISPI Online Publications (Responsabile Daily Focus: Alessia De Luca, ISPI Advisor for Online Publications)