Il cambiamento climatico è una sfida che richiede una risposta coordinata a livello internazionale. Non solo perché è una questione che interessa il mondo intero ma anche perché i cambiamenti nella politica energetica di un Paese incidono su tutte quelle economie che fanno dell’esportazione di risorse energetiche una o la principale fonte di entrate.

Per questo motivo, la transizione energetica è una questione che non si limita ai soli confini nazionali, ma si proietta a livello globale. Ne abbiamo parlato con l’Amb. Giampaolo Cutillo, Capo dell’Ufficio III – Energia, ambiente e sostenibilità della Direzione Generale per la mondializzazione e le questioni globali al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.