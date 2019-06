La visita di Donald Trump nel Regno Unito ha mostrato ancora una volta quanto polarizzante e divisivo sia il Presidente statunitense. Ed è probabile che questo fosse un obiettivo di Trump. Che auspica – lo ha fatto chiaro più volte – un’implosione del progetto europeo e la possibilità conseguente per gli Stati Uniti di costruire relazioni bilaterali con i diversi partner continentali, nelle quali maggiore sia il peso di Washington e la sua conseguente leva diplomatica. Trump contesta i tre pilastri fondamentali – economico, strategico e politico-culturale – della relazione transatlantica. Ovvero cerca di sfruttare l’oggettivo allentamento di quei fattori coesivi che, nelle tre diverse sfere, hanno unito per 70 anni le due parti dell’Atlantico. I problemi dei rapporti euro-statunitensi precedono per molti aspetti l’attuale presidente e in una certa misura aiutano anzi a spiegarne l’ascesa. Ma Trump questi problemi li cavalca e cerca di acuirli.

Sull’economia rigetta, nello spazio transatlantico così come in quello globale, l’idea che i processi d’integrazione commerciale e finanziaria siano benefici tanto per gli Usa quanto per i loro alleati europei. È, quella trumpiana, una visione a somma zero dell’ordine atlantico, nella quale le bilance commerciali costituiscono il parametro fondamentale per comprendere chi prevale e chi soccombe, chi trae un vantaggio da “Atlantica” e chi ne è invece vittima. Che il deficit degli Usa con l’Unione Europea sia passato in un ventennio da 30 a 170 miliardi di dollari (il 40% dei quale con la sola Germania) indica, secondo questa logica, un sistema chiaramente sfavorevole agli Stati Uniti. Nella realpolitik assai binaria di Trump non vi è insomma spazio per convergenze atlantiche: gli Usa stanno soccombendo a un’Europa vieppiù “germanocentrica” e scardinare questa Europa serve sia per indebolire la Germania sia per recuperare il primato perduto dagli Stati Uniti.

Il rigetto delle logiche atlantiche (e liberali) si estende alla sfera strategica. Anche in questo caso Trump non inventa nulla, che sia George Bush Jr sia Barack Obama avevano, in modi diversi, operato sulla base di una riconosciuta e finanche affermata marginalità strategica dell’Europa. Che rifletterebbe in una certa misura il successo dell’atlantismo e il suo contributo alla pacificazione del continente. Ma che esprime anche l’idea, costantemente rimarcata, che i paesi europei non facciano abbastanza; che i costi della difesa comune (il famoso “fardello” atlantico) non siano equamente distribuiti; che l’Europa sfrutti parassitariamente il patrono statunitense, cui delega l’onere della propria difesa, incapace anche solo di ottemperare all’obiettivo di una spesa militare al 2% del PIL.

E veniamo al terzo spazio, quello che per convenienza potremmo definire politico-culturale. Trump si affida spesso a grossolani topoi anti-europei se non apertamente eurofobici. È un argot, questo, che ha matrici antiche negli Stati Uniti e che dagli anni Settanta ha avuto un forte revival nel mondo conservatore. Questa narrazione contrappone l’Europa debole e “femminea” all’America marziale e virile; il socialismo, intrinsecamente autoritario e inefficiente del vecchio continente, al dinamismo liberista degli Stati Uniti, che esalta la libertà individuale e lo spirito d’impresa del singolo. Questi stereotipi sono particolarmente accentuati nella radicale retorica nazionalista di Donald Trump. E rappresentano forse il più importante elemento di rottura, ideologica e categoriale, introdotto dal presidente. Nel suo ostentato, e finanche caricaturale, realismo, Trump abbandona quella presunzione di eccezionalità, quell’eccezionalismo, che ha invece connotato storicamente il nazionalismo statunitense. Per il quale vi sarebbe invece una naturale identità d’interessi tra gli Stati Uniti e il resto del mondo. Nel gioco a somma zero trumpiano non vi è alcun destino comune, alcun universalismo. Compito di chi guida gli Stati Uniti è massimizzare l’interesse nazionale a discapito di quello degli altri, nemici o alleati (del momento) essi siano. Dal 1949 in poi, l’eccezionalismo statunitense si è spesso traslato spesso in eccezionalismo atlantico: in un discorso fortemente ideologico che celebra la naturale convergenza transatlantica di valori, principi e modelli politici. L’anti-eccezionalismo di Trump rigetta queste logiche e con esse l’idea che vi siano alleanze naturali e permanenti (con l’eccezione, forse, di un asse anglo-americano declinato in chiave fortemente conservatrice e, avremmo detto un tempo, “anglossassonista”). Le alleanze sono transienti, strumentali e inevitabilmente bilaterali, che le cornici multilaterali limitano e vincolano il soggetto più forte.

I tre spazi della relazione transatlantica sono quindi esplicitamente contestati e, in taluni casi, rigettati. Vuol dire che “Atlantica” e la sua principale istituzione, la NATO, stanno fronteggiando la crisi più importante dei loro 70 anni? Che il danno prodotto da Trump è irreparabile? Per quanto inevitabilmente dubitativa, la risposta tende a essere negativa e questi due anni e mezzo di Trump non hanno ancora prodotto sconquassi nell’Alleanza Atlantica. Che agisce, come spesso ha fatto, quasi come se avesse innestato il pilota automatico, portando avanti i propri progetti, producendo i suoi documenti invariabilmente anodini e vaghi, gestendo le sue numerose missioni e cercando di attrezzarsi per le sfide del XXI secolo, siano esse il radicalismo di matrice islamica, il cyber-terrorismo o la rinnovata minaccia russa. Vi è, insomma, un’evidente tensione tra la contestazione statunitense di “Atlantica” e sua la resilienza istituzionale: tra la grammatica anti-atlantica (o a-atlantica) di Trump e la quotidianità della NATO e delle mille forme istituzionalizzate attraverso cui si esplicano le relazioni tra Europa e Stati Uniti.

Come vi è una tensione tra il nazionalismo estremo di Trump e forme d’interdipendenza transatlantica – per l’appunto economiche, strategiche e politico-culturali – che a dispetto di tutto rimangono straordinariamente profonde. Non vi è in nessun’altra parte del mondo una integrazione militare altamente istituzionalizzata quale quella della NATO. I volumi di scambi commerciali euro-statunitensi sono di molto superiori a quelli che gli Usa hanno con la Cina o il Messico. La finanza statunitense è massicciamente presente in Europa (e la crisi del 2008 ha accentuato il suo ruolo). Quanto all’eccezionalismo atlantico, forse è una buona cosa che alcuni suoi stucchevoli stereotipi siano finalmente contestati, ma dal cinema alla musica al turismo all’università, sulle rotte transatlantiche continuano a scorrere flussi massicci e continui.

Il vero dilemma, e la vera variabile, è quanto profondo sia destinato a essere il lascito trumpiano. La sua tossicità, per “Atlantica”, è evidente. E gli anticorpi di cui essa dispone, e che finora hanno agito, non è detto reggano all’infinito. A maggior ragione se esso riesce a costruire assi con le tante forze anti-europeiste che agitano oggi l’Europa.